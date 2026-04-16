BBB 26: Jordana entra para o ranking das maiores rejeições da temporada; veja

Jordana foi eliminada do Big Brother Brasil nesta quinta-feira, 16. Com 71,80% dos votos, a sister se despediu da casa e passou a integrar uma lista indesejada: as maiores rejeições da temporada.

Top 10 maiores rejeições do BBB 26

Do participante que saiu com menor rejeição ao que bateu recorde histórico na temporada, confira o que o público decidiu em cada berlinda:

10º Maxiane - 63,21%

Maxiane recebeu 63,21% dos votos (Manoella Mello/Globo)

Maxiane foi a sexta eliminada do BBB 26, ao receber 63,21% da média dos votos do público. Na disputa pela permanência, ela enfrentou Chaiany e Milena, que registraram 0,68% e 36,11% da média dos votos, respectivamente.

9º Gabriela — 64,12%

Gabriela foi eliminada no 16º Paredão do BBB 26 (TV Globo)

No 16º Paredão do BBB 26, Gabriela deixou a disputa ao registrar 64,12% da média dos votos do público. Ela enfrentava Juliano Floss e Ana Paula Renault, que receberam 29,24% e 6,64%, respectivamente.

8º Alberto Cowboy — 67,95%

Cowboy foi o décimo eliminado do reality (Globo/Manoella Mello/Divulgação)

Alberto Cowboy foi o décimo eliminado do BBB 26. No 11º Paredão, o Veterano deixou a disputa pelo prêmio milionário com 67,95% da média dos votos do público. O empresário enfrentou Jordana e Leandro Boneco na berlinda.

7º Marcelo — 68,56%

Marcelo foi o quinto a deixar o reality (Reprodução/Redes Sociais)

Marcelo foi o quinto eliminado do BBB 26. Com 68,56% da média dos votos para sair, o ex-Pipoca disputou a preferência do público com Samira e Solange Couto, e se despediu da casa mais vigiada do Brasil.

6º Babu Santana — 68,62%

Babu Santana foi o oitavo eliminado da casa mais vigiada do Brasil (Globo/Manoella Mello/Reprodução)

Babu Santana foi o oitavo eliminado do BBB 26 com 68,62% da média dos votos para sair. O participante disputou a preferência do público com Milena e Chaiany.

5º Sarah Andrade — 69,13%

Sarah foi eliminada com 69,13% dos votos (Globo/Manoella Mello/Divulgação)

Sarah Andrade foi a quarta eliminada da edição. A ex-sister, que retornou ao BBB como Camarote, disputou a berlinda com Babu Santana e Sol Vega e foi eliminada com 69,13% dos votos.

4º Jordana - 71,80%

Jordana foi eliminada nesta quinta-feira, 16

Jordana foi a décima sexta eliminada do BBB 26. A advogada deixou a disputa pelo prêmio milionário com 71,80% da média dos votos do público. Ela disputou o 17º Paredão com Ana Paula Renault e Juliano Floss

3º Brigido — 77,88%

Brigido foi o terceiro eliminado, com a terceira maior rejeição do reality show (Reprodução/Redes Sociais)

Brigido foi o terceiro eliminado do BBB 26. O amazonense deixou a disputa com 77,88% da média dos votos para sair. Ele enfrentou o Paredão com Ana Paula Renault e Leandro Boneco.

2º Matheus — 79,48%

Matheus carrega a segunda maior rejeição com 79,48% (Reprodução/Redes Sociais)

Matheus foi o segundo eliminado do jogo. O brother deixou a disputa pelo prêmio milionário com 79,48% da média dos votos do público — a segunda maior rejeição da temporada. Ele enfrentou Leandro Boneco e Brigido na segunda berlinda da edição.

1º Solange Couto — 94,17%

Solange foi a maior rejeição da temporada (Globo/Manoella Mello/Divulgação)

Solange Couto foi eliminada no 12º Paredão do BBB 26 com 94,17% da média dos votos para sair — a maior rejeição da temporada e a sétima da história do programa. Ela enfrentava Jordana e Marciele na disputa pela permanência na casa.

Onde assistir ao BBB?

Pela TV aberta, será possível acompanhar o reality todos os dias depois da novela Três Graças. No Globoplay é possível assistir ao BBB 26 de forma bem mais completa, já que assinantes da plataforma podem acessar câmeras exclusivas da casa e conteúdos extras.

Quanto tempo dura o BBB?

O Big Brother Brasil 26 terá duração aproximada de 100 dias, mantendo o formato já conhecido pelo público. Sendo assim, a previsão de término é no dia 21 de abril de 2026.