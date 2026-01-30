Pop

BBB 26: Paulo Augusto é expulso do programa por agredir brother

Produtores decidiram pela retirada do participante após acusação de empurrão a Jonas

Da Redação
Publicado em 30 de janeiro de 2026 às 19h07.

Última atualização em 30 de janeiro de 2026 às 19h13.

A produção do Big Brother Brasil 26 anunciou na tarde desta sexta-feira, 30, a expulsão de Paulo Augusto do reality show. A decisão foi tomada após uma avaliação da direção do programa sobre um incidente envolvendo outro participante da casa.

O episódio que desencadeou a expulsão aconteceu na manhã, durante a corrida para atender ao Big Fone, quando Paulo Augusto e Jonas disputavam o aparelho. Jonas caiu no gramado e posteriormente acusou Paulo de tê-lo empurrado de forma deliberada.

Segundo relato de Jonas, o impacto não foi acidental e ele se sentiu agredido pelo colega. O veterano confrontou Paulo dentro da casa e declarou que não havia caído sozinho.

Paulo Augusto, por sua vez, negou a intenção de agredir. Ele alegou que o contato físico foi resultado da disputa acirrada e que Jonas estava em estado ainda sonolento quando ocorreu a queda.

 

Ver essa foto no Instagram

 

Um post compartilhado por Big Brother Brasil (@bbb)

 

A produção analisou as imagens disponíveis e ouviu os envolvidos antes de anunciar a expulsão. A emissora ainda não divulgou declarações oficiais além do comunicado de expulsão.

Onde assistir ao BBB?

Pela TV Globo, será possível acompanhar o reality todos os dias depois da novela Três Graças

No Globoplay é possível assistir ao BBB 26 de forma bem mais completa, já que assinantes da plataforma podem acessar câmeras exclusivas da casa e conteúdos extras.

