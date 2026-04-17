Relembre as desistências do BBB 26 — e os motivos de cada saída

O BBB 26 está na reta final, e um dos pontos mais marcantes da edição foram as desistências: três participantes deixaram o reality sem passar pelo crivo do público.

Relembre abaixo os brothers que desistiram do BBB 26.

Marcel desiste antes mesmo de entrar

Marcel desistiu antes mesmo de entrar no confinamento (TV Globo/Divulgação)

A primeira desistência aconteceu antes mesmo do início oficial do confinamento. Marcel havia sido escolhido pelo público na Casa de Vidro para representar a região Sudeste, mas desistiu horas antes de entrar no reality.

O brother alegou privação de sono e pressão psicológica como os principais motivos para não seguir no jogo. "Entendi que não era mais pra mim", disse nas redes sociais.

Com a saída, Breno - o outro candidato da mesma região - assumiu a vaga no grupo Pipoca.

Henri Castelli deixa o jogo por recomendação médica

Henri Castelli teve duas convulsões e saiu por recomendação médica (Globo/Divulgação)

Henri Castelli foi eliminado pela produção após sofrer duas convulsões em um intervalo de menos de uma hora. A primeira ocorreu durante a Prova do Líder. A produção informou que o ator estava consciente e sob cuidados médicos. Ele chegou a retornar à casa.

Pouco depois, no entanto, teve uma segunda convulsão. A equipe médica recomendou que ele deixasse a competição e ficasse em observação.

Pedro Henrique aperta o botão

Pedro Henrique teve uma passagem controversa pelo reality (Globo/Divulgação)

A última desistência foi a de Pedro Henrique Espíndola. O vendedor pediu para sair do confinamento pouco depois de Jordana relatar aos outros participantes que ele teria tentado beijá-la na despensa.

No confessionário, Pedro Henrique admitiu o ocorrido à produção, dizendo ter achado que ela "tinha dado moral" e mencionando a semelhança da sister com sua esposa, que está grávida.

"Entendi errado, não era isso que ela queria", confessou antes de deixar o programa.

Onde assistir ao BBB?

Pela TV aberta, será possível acompanhar o reality todos os dias depois da novela Três Graças. No Globoplay é possível assistir ao BBB 26 de forma bem mais completa, já que assinantes da plataforma podem acessar câmeras exclusivas da casa e conteúdos extras.

Quanto tempo dura o BBB?

O Big Brother Brasil 26 terá duração aproximada de 100 dias, mantendo o formato já conhecido pelo público. Sendo assim, a previsão de término é no dia 21 de abril de 2026.