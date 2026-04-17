Relembre as desistências do BBB 26 — e os motivos de cada saída

BBB 26 teve três desistências durante a temporada (Reprodução Globo)
Redação Exame
Publicado em 17 de abril de 2026 às 18h31.
O BBB 26 está na reta final, e um dos pontos mais marcantes da edição foram as desistências: três participantes deixaram o reality sem passar pelo crivo do público.
Relembre abaixo os brothers que desistiram do BBB 26.
A primeira desistência aconteceu antes mesmo do início oficial do confinamento. Marcel havia sido escolhido pelo público na Casa de Vidro para representar a região Sudeste, mas desistiu horas antes de entrar no reality.
O brother alegou privação de sono e pressão psicológica como os principais motivos para não seguir no jogo. "Entendi que não era mais pra mim", disse nas redes sociais.
Com a saída, Breno - o outro candidato da mesma região - assumiu a vaga no grupo Pipoca.
Henri Castelli foi eliminado pela produção após sofrer duas convulsões em um intervalo de menos de uma hora. A primeira ocorreu durante a Prova do Líder. A produção informou que o ator estava consciente e sob cuidados médicos. Ele chegou a retornar à casa.
Pouco depois, no entanto, teve uma segunda convulsão. A equipe médica recomendou que ele deixasse a competição e ficasse em observação.
A última desistência foi a de Pedro Henrique Espíndola. O vendedor pediu para sair do confinamento pouco depois de Jordana relatar aos outros participantes que ele teria tentado beijá-la na despensa.
No confessionário, Pedro Henrique admitiu o ocorrido à produção, dizendo ter achado que ela "tinha dado moral" e mencionando a semelhança da sister com sua esposa, que está grávida.
"Entendi errado, não era isso que ela queria", confessou antes de deixar o programa.Globo já negocia renovação do BBB até 2030
Pela TV aberta, será possível acompanhar o reality todos os dias depois da novela Três Graças. No Globoplay é possível assistir ao BBB 26 de forma bem mais completa, já que assinantes da plataforma podem acessar câmeras exclusivas da casa e conteúdos extras.
O Big Brother Brasil 26 terá duração aproximada de 100 dias, mantendo o formato já conhecido pelo público. Sendo assim, a previsão de término é no dia 21 de abril de 2026.