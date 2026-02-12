Pop

Por que o comportamento de Gabriela virou meme no BBB 26?

Atitudes da sister dentro da casa geram desconfiança, críticas e viralizam na internet

Gabriela: postura da sister divide opiniões e vira meme nas redes (TV Globo)

Publicado em 12 de fevereiro de 2026 às 18h12.

O comportamento de Gabriela no BBB 26 virou um dos assuntos mais comentados da edição. Entre atitudes consideradas ingênuas, falas polêmicas e momentos vistos como contraditórios entre ela e o veterano Alberto Cowboy, a participante passou a ser alvo de memes e debates nas redes sociais, com o público dividido entre enxergar fragilidade genuína ou estratégia de jogo.

Público não comprou inocência

A participante passou a viralizar nas redes sociais por atitudes consideradas contraditórias, o que fez seu comportamento se transformar em meme e levantar discussões sobre sua verdadeira estratégia no jogo.

Grande parte da repercussão está ligada à imagem de fragilidade que a sister transmite na casa. Em diferentes momentos, ela demonstrou insegurança e foi vista pelos colegas como alguém sensível ou excessivamente emocional. Em uma dinâmica do programa, por exemplo, chegou a ser classificada como “insegura” por outros participantes.

Essa postura, no entanto, não convence parte do público. Muitos espectadores acreditam que a aparente inocência pode esconder um jogo calculado. A desconfiança cresceu após diversas conversas que ela tem com Alberto Cowboy, que, para o público, não são inocentes.

Alerta de Chaiany

Chaiany chegou a alertar Gabriela no BBB 26 sobre seu excesso de contato físico com brothers que têm relacionamento fora da casa. A conversa aconteceu na madrugada de quinta-feira, 30 de janeiro, após a sister se deitar no já eliminado Brigido e fazer carinho nele e também interagindo de forma próxima com Alberto Cowboy, o que gerou repercussão nas redes sociais. A participante explicou que a proximidade poderia ser mal interpretada pelo público e até pelas parceiras dos brothers.

Gabriela respondeu dizendo que não vê maldade em suas atitudes e afirmou que esse é apenas seu jeito de demonstrar afeto. Mesmo assim, disse que poderia evitar esse tipo de comportamento. Chaiany insistiu que sua preocupação era apenas aconselhar a amiga e explicou que, se estivesse na posição das namoradas dos participantes, sentiria ciúmes. A sister também reforçou que Gabriela deveria pensar em como a situação seria vista fora do programa.

A conversa acabou gerando tensão entre as duas. Gabriela demonstrou incômodo com o alerta e disse que estava sendo colocada como errada, enquanto Chaiany afirmou que apenas tentava ajudá-la como amiga.

Onde assistir ao BBB?

Pela TV aberta, será possível acompanhar o reality todos os dias depois da novela Três Graças. O horário de início da atração pode variar conforme o dia da semana.

No Globoplay é possível assistir ao BBB 26 de forma bem mais completa, já que assinantes da plataforma podem acessar câmeras exclusivas da casa e conteúdos extras.

