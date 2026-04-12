BBB 26: confira quem foi eliminado no Paredão deste domingo, 12

O 15º Paredão do Big Brother Brasil 26 aconteceu neste domingo, 12. A eliminada da vez foi Marciele Albuquerque.

Disputavam a permanência na casa Gabriela, Leandro e Marciele.

A participante recebeu 59,34% dos votos, enquanto Boneco e Gabriela tiveram 37,62% e 3,04%, respectivamente.

Quem já saiu do BBB 26?

Além de Marciele, outros participantes já deixaram o programa: Samira, Chaiany, Solange Couto, Alberto, Aline Campos, Matheus, Brigido, Sarah Andrade, Marcelo, Maxiane, Babu, Breno e Jonas.

Pedro desistiu do programa, enquanto Henri Castelli teve que ser retirado do reality por razões médicas. Paulo Augusto, Sol Vega e Edilson foram expulsos por agressão.

Dinâmica continua à noite

Mais tarde, à noite, o programa volta com a Prova do Líder e a formação de um novo Paredão, dando sequência à reta final do reality.

Durante o Domingão com Huck, haverá ainda um Plantão BBB com o resultado da dinâmica iniciada na primeira parte do programa. O eliminado também participa ao vivo da atração e, em seguida, segue para o Bate-Papo BBB.

Onde assistir ao BBB?

Pela TV aberta, será possível acompanhar o reality todos os dias depois da novela Três Graças. O horário de início da atração pode variar conforme o dia da semana.

No Globoplay é possível assistir ao BBB 26 de forma bem mais completa, já que assinantes da plataforma podem acessar câmeras exclusivas da casa e conteúdos extras.