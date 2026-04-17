Globo já negocia renovação do BBB até 2030

O Big Brother Brasil deve continuar na grade da Globo por mais alguns anos. Segundo a coluna Outro Canal, da Folha de S.Paulo, a emissora já está em negociações avançadas para renovar o contrato de licenciamento do reality com a Endemol Shine, criadora e detentora do formato.

O acordo atual foi assinado em 2024 e vale até 2027. O novo contrato cobriria mais três temporadas, até 2030.

A dinâmica não é nova. O licenciamento do BBB funciona em ciclos de três anos, e a renovação tende a ocorrer rapidamente após algumas reuniões - desde que a Globo cumpra os requisitos do formato. As partes estão satisfeitas com a parceria, segundo o Outro Canal.

Além do pagamento pelos direitos de uso do programa, a Endemol Shine recebe uma fatia dos lucros gerados pelo BBB.

O que é a Endemol Shine?

A Endemol Shine é uma empresa holandesa que chegou ao Brasil em 2002, inicialmente por meio de uma joint venture com a própria Globo, a Endemol Globo.

Essa junção foi responsável por licenciar formatos como o Big Brother Brasil, Dança dos Famosos e outros. O modelo de parceria durou até 2016. Depois disso, o contrato passou a ser um licenciamento tradicional.

A holandesa já foi adquirida por gigantes da mídia, como a Fox e, posteriormente, a Disney. A última aquisição ocorreu 2020, quando a Endemol Shine Group foi comprada pela francesa Banijay, potência global de produção audiovisual da qual faz parte até hoje.

Ela tem mais de 8 mil formatos originais e um catálogo de mais de 100 mil horas de conteúdo.

No Brasil, atua em televisão, streaming, plataformas digitais, licenciamento de produtos e agenciamento de talentos, com mais de 300 produtos licenciados no mercado local.

O destaque no portfólio da empresa no país é o Big Brother Brasil, baseado em um formato criado pela Endemol na Holanda em 1999. No Brasil, a primeira edição foi ao ar em 2002, e o programa se tornou um dos maiores casos de sucesso do entretenimento televisivo do país. O BBB 20 chegou a receber um certificado do Guinness World Records pela maior quantidade de votos do público recebidos por um programa de televisão.

Como está o BBB 26?

A negociação de renovação acontece em um momento favorável para a Globo.

A edição de 2026, que termina na próxima terça-feira, 21, é considerada um grande sucesso para os padrões atuais da emissora. Segundo dados do Kantar Ibope, o BBB 26 alcançou 115 milhões de pessoas ao longo da temporada.

A média geral da edição é de 17 pontos na Grande São Paulo e 18 pontos no PNT (Painel Nacional de Televisão), as duas principais referências de medição de audiência televisiva no Brasil.

O desempenho é superior ao da edição anterior, que registrava 16,1 pontos no mesmo período, de acordo com dados da Globo.

O pico mais recente ocorreu nesta quinta-feira, 16, quando a eliminação da advogada Jordana Morais, aliada ao início da Prova do Finalista e ao emparedamento de Ana Paula Renault, rendeu 20 pontos na Grande São Paulo entre 22h25 e 23h33. Foi a segunda maior audiência da edição até agora, segundo o Notícias da TV.