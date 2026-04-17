Globo já negocia renovação do BBB até 2030

Big Brother Brasil: adaptação do formato holandês teve grande sucesso na mídia brasileira (Reprodução/TV Globo)
Estagiária de jornalismo
Publicado em 17 de abril de 2026 às 14h59.
O Big Brother Brasil deve continuar na grade da Globo por mais alguns anos. Segundo a coluna Outro Canal, da Folha de S.Paulo, a emissora já está em negociações avançadas para renovar o contrato de licenciamento do reality com a Endemol Shine, criadora e detentora do formato.
O acordo atual foi assinado em 2024 e vale até 2027. O novo contrato cobriria mais três temporadas, até 2030.
A dinâmica não é nova. O licenciamento do BBB funciona em ciclos de três anos, e a renovação tende a ocorrer rapidamente após algumas reuniões - desde que a Globo cumpra os requisitos do formato. As partes estão satisfeitas com a parceria, segundo o Outro Canal.
Além do pagamento pelos direitos de uso do programa, a Endemol Shine recebe uma fatia dos lucros gerados pelo BBB.
A Endemol Shine é uma empresa holandesa que chegou ao Brasil em 2002, inicialmente por meio de uma joint venture com a própria Globo, a Endemol Globo.
Essa junção foi responsável por licenciar formatos como o Big Brother Brasil, Dança dos Famosos e outros. O modelo de parceria durou até 2016. Depois disso, o contrato passou a ser um licenciamento tradicional.
A holandesa já foi adquirida por gigantes da mídia, como a Fox e, posteriormente, a Disney. A última aquisição ocorreu 2020, quando a Endemol Shine Group foi comprada pela francesa Banijay, potência global de produção audiovisual da qual faz parte até hoje.
Ela tem mais de 8 mil formatos originais e um catálogo de mais de 100 mil horas de conteúdo.
No Brasil, atua em televisão, streaming, plataformas digitais, licenciamento de produtos e agenciamento de talentos, com mais de 300 produtos licenciados no mercado local.
O destaque no portfólio da empresa no país é o Big Brother Brasil, baseado em um formato criado pela Endemol na Holanda em 1999. No Brasil, a primeira edição foi ao ar em 2002, e o programa se tornou um dos maiores casos de sucesso do entretenimento televisivo do país. O BBB 20 chegou a receber um certificado do Guinness World Records pela maior quantidade de votos do público recebidos por um programa de televisão.
A negociação de renovação acontece em um momento favorável para a Globo.
A edição de 2026, que termina na próxima terça-feira, 21, é considerada um grande sucesso para os padrões atuais da emissora. Segundo dados do Kantar Ibope, o BBB 26 alcançou 115 milhões de pessoas ao longo da temporada.
A média geral da edição é de 17 pontos na Grande São Paulo e 18 pontos no PNT (Painel Nacional de Televisão), as duas principais referências de medição de audiência televisiva no Brasil.
O desempenho é superior ao da edição anterior, que registrava 16,1 pontos no mesmo período, de acordo com dados da Globo.
O pico mais recente ocorreu nesta quinta-feira, 16, quando a eliminação da advogada Jordana Morais, aliada ao início da Prova do Finalista e ao emparedamento de Ana Paula Renault, rendeu 20 pontos na Grande São Paulo entre 22h25 e 23h33. Foi a segunda maior audiência da edição até agora, segundo o Notícias da TV.