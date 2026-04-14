Quem saiu do BBB 26 hoje? Sister foi eliminada com mais de 60% dos votos

BBB 26: Ana Paula Renault, Gabriela e Juliano Floss disputam o 16º Paredão (Globo/Reprodução)
Redação Exame
Publicado em 14 de abril de 2026 às 22h56.
Última atualização em 14 de abril de 2026 às 22h58.
O 16º Paredão do Big Brother Brasil 26 foi definido nesta terça-feira, 14, faltando apenas sete dias para a final. A eliminada da vez foi Gabriela.
A sister recebeu 64,12% dos votos, enquanto Juliano Floss e Ana Paula Renault, que também disputavam a permanência na casa, receberam 29,24% e 6,64%, respectivamente.
Além de Gabriela, outros 14 participantes já saíram pela porta do BBB 26: Marciele, Samira, Chaiany, Solange Couto, Alberto, Aline Campos, Matheus, Brigido, Sarah Andrade, Marcelo, Maxiane, Babu, Breno e Jonas.
Pedro desistiu do programa, enquanto Henri Castelli teve que ser retirado do reality por razões médicas. Paulo Augusto, Sol Vega e Edilson foram expulsos por agressão.
Pela TV aberta, será possível acompanhar o reality todos os dias depois da novela Três Graças. O horário de início da atração pode variar conforme o dia da semana.
No Globoplay é possível assistir ao BBB 26 de forma bem mais completa, já que assinantes da plataforma podem acessar câmeras exclusivas da casa e conteúdos extras