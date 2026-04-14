Quem saiu do BBB 26 hoje? Sister foi eliminada com mais de 60% dos votos

O 16º Paredão do Big Brother Brasil 26 foi definido nesta terça-feira, 14, faltando apenas sete dias para a final. A eliminada da vez foi Gabriela.

A sister recebeu 64,12% dos votos, enquanto Juliano Floss e Ana Paula Renault, que também disputavam a permanência na casa, receberam 29,24% e 6,64%, respectivamente.

Quem já foi eliminado?

Além de Gabriela, outros 14 participantes já saíram pela porta do BBB 26: Marciele, Samira, Chaiany, Solange Couto, Alberto, Aline Campos, Matheus, Brigido, Sarah Andrade, Marcelo, Maxiane, Babu, Breno e Jonas.

Pedro desistiu do programa, enquanto Henri Castelli teve que ser retirado do reality por razões médicas. Paulo Augusto, Sol Vega e Edilson foram expulsos por agressão.

Onde assistir ao BBB?

Pela TV aberta, será possível acompanhar o reality todos os dias depois da novela Três Graças. O horário de início da atração pode variar conforme o dia da semana.

No Globoplay é possível assistir ao BBB 26 de forma bem mais completa, já que assinantes da plataforma podem acessar câmeras exclusivas da casa e conteúdos extras