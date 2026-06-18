Favoritos, zebras e decepções: veja o balanço da primeira rodada da Copa 2026

A primeira rodada da fase de grupos da Copa do Mundo de 2026 chegou ao fim na última quarta-feira, 18. E se algumas potências confirmaram as expectativas e começaram com o pé direito, outras já perderam pontos importantes para seleções que chegaram ao Mundial sem o mesmo status.

Com 48 seleções e mais jogos espalhados pelos Estados Unidos, México e Canadá, a competição começou movimentada, com goleadas, atuações individuais de destaque e resultados que embaralharam alguns grupos logo na estreia.

Lionel Messi: jogador celebra o primeiro gol contra a Argélia, em jogo da primeira rodada da Copa do Mundo de 2026, no dia 16 de junho de 2026 (Roberto SCHMIDT/AFP)

Messi faz história e lidera início forte da Argentina

Se havia alguma dúvida sobre o impacto de Lionel Messi, com quase 39 anos, ela desapareceu rapidamente. O camisa 10 foi o principal nome da vitória da Argentina em sua estreia e voltou a mostrar por que segue sendo uma das grandes atrações do torneio.

Atual campeã mundial, a seleção argentina começou a caminhada em busca do bicampeonato transmitindo segurança, enquanto outras favoritas oscilaram. A equipe comandada por Lionel Scaloni mostrou entrosamento, controle do jogo e eficiência ofensiva.

Harry Kane, da Inglaterra: jogador marcou o segundo gol da Inglaterra na partida contra a Croácia (Paul Ellis/AFP)

Inglaterra e Alemanha deixam as melhores impressões

Entre as principais candidatas ao título, Inglaterra e Alemanha foram as seleções que mais convenceram na rodada inicial.

Os ingleses fizeram uma partida dominante contra a Croácia, com destaque para Harry Kane e Jude Bellingham, enquanto os alemães aplicaram a maior goleada da rodada ao atropelar Curaçao por 7 a 1.

As duas seleções não apenas venceram, mas também passaram a sensação de que chegam ao torneio em um estágio avançado de preparação.

Goleiro Vozinha, de Cabo Verde: muralha contra a Espanha na Copa do Mundo de 2026 (Roberto Schmidt/AFP)

Cabo Verde e Congo roubam a cena

Se os favoritos chamaram atenção, os estreantes e azarões também encontraram seu espaço.

A maior surpresa da rodada veio de Cabo Verde. Em sua primeira participação em uma Copa do Mundo, a seleção africana segurou um empate sem gols contra a Espanha e conquistou um dos resultados mais marcantes dos primeiros dias de competição, com destaque ao goleiro Vozinha.

A República Democrática do Congo também teve motivos para comemorar. Diante de Portugal, os africanos arrancaram um empate e mostraram organização suficiente para sonhar com uma classificação histórica.

Espanha e Portugal começam devendo

Nem todos os favoritos conseguiram corresponder às expectativas. A Espanha dominou amplamente sua partida contra Cabo Verde, criou oportunidades e controlou a posse de bola, mas esbarrou na falta de eficiência ofensiva. O empate foi tratado como uma derrota pela imprensa espanhola.

Portugal viveu situação semelhante. Com mais qualidade técnica e maior volume de jogo, a equipe não conseguiu transformar o favoritismo em vitória diante da República Democrática do Congo e deixou pontos importantes pelo caminho.

O meio-campista brasileiro, o atacante marroquino Brahim Díaz e o zagueiro brasileiro Douglas Santos: Brasil e Marrocos empataram na estreia da Copa (CHARLY TRIBALLEAU / AFP)

Brasil vence, mas atuação gera questionamentos

A seleção brasileira até conseguiu iniciar sua campanha somando pontos, mas a atuação esteve longe de empolgar.

Apesar da qualidade individual do elenco, o time encontrou dificuldades para controlar a partida durante alguns momentos e saiu da estreia com mais perguntas do que respostas. A expectativa agora é que a equipe apresente evolução já na segunda rodada, quando a margem para erros começa a diminuir.

Primeira rodada indica Copa equilibrada

Ainda é cedo para apontar favoritos definitivos ou decretar fracassos, mas os primeiros jogos mostraram uma Copa do Mundo mais equilibrada do que muitas previsões indicavam.

Enquanto seleções tradicionais como Argentina, Inglaterra e Alemanha largaram na frente, equipes como Cabo Verde e República Democrática do Congo provaram que o novo formato do Mundial pode ampliar o espaço para histórias inesperadas.