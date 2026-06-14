7 a 1 é muito? Copa do Mundo já teve goleadas ainda maiores; saiba quais

A vitória da Alemanha por 7 a 1 sobre Curaçao, neste domingo, 14, entrou para a lista dos maiores placares da história da Copa do Mundo e fez com que a seleção virasse a maior artilheira da Copa, tirando o Brasil do posto.

O resultado é um dos mais elásticos já registrados em Mundiais e figura ao lado de goleadas históricas protagonizadas por seleções como Hungria, Iugoslávia, Uruguai e a própria Alemanha.

Alemanha repete o feito do 7 a 1

O placar registrado no jogo de hoje na Copa do Mundo de 2026 é uma vitórias já vistas na competição e a maior goleada desta edição até o momento e também de uma estreia no torneio.

O resultado repete um dos placares mais emblemáticos da história dos Mundiais: o 7 a 1 aplicado pela própria Alemanha sobre o Brasil na semifinal da Copa do Mundo de 2014.

Qual foi a maior goleada da história da Copa do Mundo?

O maior placar da história da Copa do Mundo pertence à Hungria, que venceu El Salvador por 10 a 1 na fase de grupos da edição de 1982.

A partida foi válida pela fase de grupos do mundial disputado na Espanha, no estádio Nuevo de Elche.

Ranking das maiores goleadas da história da Copa do Mundo

Ao londo das edições da Copa do Mundo, os maiores placares já registrados foram:

Hungria 10 x 1 El Salvador (1982)

Alemanha 7 x 1 Curaçao (2026)

Iugoslávia 9 x 0 Zaire (1974)

Hungria 9 x 0 Coreia do Sul (1954)

Alemanha 8 x 0 Arábia Saudita (2002)

Uruguai 8 x 0 Bolívia (1950)

Suécia 8 x 0 Cuba (1938)

Polônia 7 x 0 Haiti (1974)

Portugal 7 x 0 Coreia do Norte (2010)

Alemanha 7 x 1 Brasil (2014)

O 7 a 1 segue como a maior derrota da Seleção Brasileira

A derrota por 7 a 1 para a Alemanha na semifinal da Copa do Mundo de 2014 continua sendo o revés mais amplo da história do Brasil em Mundiais.

A partida disputada no Mineirão, em Belo Horizonte, terminou com a eliminação da Seleção Brasileira.