Esporte

Fase de grupos copa 2026

7 a 1 é muito? Copa do Mundo já teve goleadas ainda maiores; saiba quais

Alemanha goleou Curaçao por 7 a 1 nesta Copa de 2026, mas outras seleções já sofreram derrotas ainda mais pesadas no Mundial

Com o feito, Alemanha vira a maior artilheira da Copa e toma o posto do Brasil. (Alexander Hassenstein/Getty Images/AFP)

Com o feito, Alemanha vira a maior artilheira da Copa e toma o posto do Brasil. (Alexander Hassenstein/Getty Images/AFP)

Ana Dayse
Ana Dayse

Colaboradora

Publicado em 14 de junho de 2026 às 17h06.

A vitória da Alemanha por 7 a 1 sobre Curaçao, neste domingo, 14, entrou para a lista dos maiores placares da história da Copa do Mundo e fez com que a seleção virasse a maior artilheira da Copa, tirando o Brasil do posto.

O resultado é um dos mais elásticos já registrados em Mundiais e figura ao lado de goleadas históricas protagonizadas por seleções como Hungria, Iugoslávia, Uruguai e a própria Alemanha.

Alemanha repete o feito do 7 a 1

O placar registrado no jogo de hoje na Copa do Mundo de 2026 é uma vitórias já vistas na competição e a maior goleada desta edição até o momento e também de uma estreia no torneio.

O resultado repete um dos placares mais emblemáticos da história dos Mundiais: o 7 a 1 aplicado pela própria Alemanha sobre o Brasil na semifinal da Copa do Mundo de 2014.

Qual foi a maior goleada da história da Copa do Mundo?

O maior placar da história da Copa do Mundo pertence à Hungria, que venceu El Salvador por 10 a 1 na fase de grupos da edição de 1982.

A partida foi válida pela fase de grupos do mundial disputado na Espanha, no estádio Nuevo de Elche.

Ranking das maiores goleadas da história da Copa do Mundo

Ao londo das edições da Copa do Mundo, os maiores placares já registrados foram:

  • Hungria 10 x 1 El Salvador (1982)
  • Alemanha 7 x 1 Curaçao (2026)
  • Iugoslávia 9 x 0 Zaire (1974)
  • Hungria 9 x 0 Coreia do Sul (1954)
  • Alemanha 8 x 0 Arábia Saudita (2002)
  • Uruguai 8 x 0 Bolívia (1950)
  • Suécia 8 x 0 Cuba (1938)
  • Polônia 7 x 0 Haiti (1974)
  • Portugal 7 x 0 Coreia do Norte (2010)
  • Alemanha 7 x 1 Brasil (2014)

O 7 a 1 segue como a maior derrota da Seleção Brasileira

A derrota por 7 a 1 para a Alemanha na semifinal da Copa do Mundo de 2014 continua sendo o revés mais amplo da história do Brasil em Mundiais.

A partida disputada no Mineirão, em Belo Horizonte, terminou com a eliminação da Seleção Brasileira.

Acompanhe tudo sobre:Copa do Mundo

Mais de Esporte

Com 7 a 1 contra Curaçao, Alemanha tira do Brasil o posto de maior artilheira das Copas

Depois de Marrocos, quando é próximo jogo do Brasil na Copa?

Quais países já foram proibidos de jogar a Copa do Mundo?

Mesmo com delay, CazéTV bate recorde mundial de audiência no YouTube no jogo do Brasil

Mais na Exame

Esporte

Com 7 a 1 contra Curaçao, Alemanha tira do Brasil o posto de maior artilheira das Copas

Brasil

Quem são as seis vítimas de acidente entre helicópteros no RJ

Mercado Imobiliário

Anita Scal | Por que alguns imóveis mudam de destino

Casual

Oliver Tree, vítima de acidente com helicópteros no RJ, estava no Brasil para show único