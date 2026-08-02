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Espanha confirma 72 mortos em tentativa de entrada em Ceuta pelo Marrocos

Cidade espanhola enfrenta fluxo migratório sem precedentes; Marrocos diz ter registrado 11 mortes e abriu investigação sobre o caso

Onda migratória em Ceuta: o governo informou que a maioria das cerca de 60 mil pessoas que entraram em Ceuta já retornou ao Marrocos (Abdel Majid BZIOUAT/AFP)

Onda migratória em Ceuta: o governo informou que a maioria das cerca de 60 mil pessoas que entraram em Ceuta já retornou ao Marrocos (Abdel Majid BZIOUAT/AFP)

Da redação, com agências
Da redação, com agências

Redação Exame

Publicado em 2 de agosto de 2026 às 20h57.

Pelo menos 72 pessoas morreram ao tentar entrar em Ceuta a partir do Marrocos, informou a Espanha neste domingo, 2. A cidade espanhola vive uma onda migratória sem precedentes e permanece sob vigilância da polícia e do Exército.

Mais cedo, o governo informou que a maioria das cerca de 60 mil pessoas que entraram em Ceuta já retornou ao Marrocos.

"O último dado que temos é de 72", declarou aos jornalistas o delegado do governo espanhol em Ceuta, Miguel Ángel Pérez Triano, ao ser questionado sobre o número de mortos. O balanço anterior era de 67 vítimas fatais.

Mais tarde, neste domingo, o Ministério do Interior de Marrocos divulgou seu primeiro balanço, contabilizando onze mortos, sendo dez deles por afogamento e um ao cair de uma área rochosa.

Resposta do governo marroquino

Em comunicado, o Ministério do Interior de Marrocos afirmou que o país "seguirá sendo, conforme prometido, um parceiro confiável e responsável, comprometido a fortalecer a cooperação e a coordenação internacionais".

A pasta atribuiu o fluxo migratório a uma série de fatores combinados: a exploração enviesada do espaço digital, a disseminação de informações enganosas, a atuação de quadrilhas de tráfico de pessoas e interpretações equivocadas de dados legais e administrativos. Esses fatores, segundo o ministério, alimentaram a ilusão de que seria possível acessar o espaço europeu com facilidade e sem consequências.

Medidas de segurança

As autoridades marroquinas adotaram uma abordagem descrita como "proativa e integral", que incluiu o aumento dos níveis de vigilância e mobilização, o reforço da preparação de diferentes órgãos de segurança e autoridades territoriais, e a intensificação do controle terrestre e marítimo, de acordo com o ministério.

A Procuradoria marroquina também abriu uma investigação judicial sobre os diversos atos e fatos associados aos episódios, com o objetivo de apurar responsabilidades e definir os efeitos jurídicos do caso, conforme informou o comunicado oficial.

(*) Com informações da AFP

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