Esporte

Fase de grupos copa 2026

Veja os gols de Messi no jogo Argentina x Argélia pela Copa do Mundo 2026

Argentino marcou três vezes na vitória sobre a Argélia, chegou a 16 gols em Mundiais e dividiu o posto de maior artilheiro da história da competição; veja vídeos

Messi: jogador está em busca de sua segunda taça da Copa do Mundo (Divulgação/AFA)

Messi: jogador está em busca de sua segunda taça da Copa do Mundo (Divulgação/AFA)

Gabriella Brizotti
Gabriella Brizotti

Colaboradora

Publicado em 17 de junho de 2026 às 10h15.

Última atualização em 17 de junho de 2026 às 10h19.

Lionel Messi começou sua última Copa do Mundo fazendo história. O argentino marcou um hat-trick na vitória da Argentina por 3 a 0 em cima da Argélia, na estreia de ambas as seleções no Mundial de 2026.

Messi chegou aos 16 gols em Copas do Mundo e alcançou Miroslav Klose como o maior artilheiro da competição. O argentino ainda tem mais dois jogos pela fase de grupos e outros cinco, caso avance até a final. Com isso, pode ultrapassar o alemão nesta edição.

O craque também assumiu a artilharia da competição até o momento, sendo o único atleta a ter marcado três gols. Atrás dele, Kylian Mbappé, Erling Haaland e Elijah Just aparecem com dois gols cada.

A vitória da Argentina foi importante para colocar os atuais campeões do mundo na liderança do grupo J, que ainda tem Argélia, Áustria e Jordânia.

Além disso, a Albiceleste foi a primeira seleção sul-americana a triunfar nesta edição de Copa do Mundo. Brasil, Equador, Paraguai e Uruguai já haviam estreado anteriormente, mas todos ficaram sem vitória em seus primeiros jogos.

Agora, a Argentina se prepara para a segunda partida da fase de grupos. Na próxima segunda-feira, 22, às 14h, de Brasília, os hermanos enfrentam a Áustria, em Dallas, nos Estados Unidos.

Veja os gols de Lionel Messi

Messi abriu o placar aos 16 minutos do primeiro tempo.

Aos 14 minutos do segundo tempo, Messi voltou a balançar as redes e ampliou a vantagem argentina para 2 a 0.

O hat-trick foi completado aos 30 minutos do último tempo, garantindo a vitória por 3 a 0 sobre a Argélia.

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