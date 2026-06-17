Veja os gols de Messi no jogo Argentina x Argélia pela Copa do Mundo 2026

Messi: jogador está em busca de sua segunda taça da Copa do Mundo (Divulgação/AFA)
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Publicado em 17 de junho de 2026 às 10h15.
Última atualização em 17 de junho de 2026 às 10h19.
Lionel Messi começou sua última Copa do Mundo fazendo história. O argentino marcou um hat-trick na vitória da Argentina por 3 a 0 em cima da Argélia, na estreia de ambas as seleções no Mundial de 2026.
Messi chegou aos 16 gols em Copas do Mundo e alcançou Miroslav Klose como o maior artilheiro da competição. O argentino ainda tem mais dois jogos pela fase de grupos e outros cinco, caso avance até a final. Com isso, pode ultrapassar o alemão nesta edição.
O craque também assumiu a artilharia da competição até o momento, sendo o único atleta a ter marcado três gols. Atrás dele, Kylian Mbappé, Erling Haaland e Elijah Just aparecem com dois gols cada.
A vitória da Argentina foi importante para colocar os atuais campeões do mundo na liderança do grupo J, que ainda tem Argélia, Áustria e Jordânia.
Além disso, a Albiceleste foi a primeira seleção sul-americana a triunfar nesta edição de Copa do Mundo. Brasil, Equador, Paraguai e Uruguai já haviam estreado anteriormente, mas todos ficaram sem vitória em seus primeiros jogos.
Agora, a Argentina se prepara para a segunda partida da fase de grupos. Na próxima segunda-feira, 22, às 14h, de Brasília, os hermanos enfrentam a Áustria, em Dallas, nos Estados Unidos.
Messi abriu o placar aos 16 minutos do primeiro tempo.
🇦🇷 Gol do Messi!
🇦🇷 Argentina 1-0 Argélia 🇩🇿
🎥 @CazeTVOficial pic.twitter.com/G7HBsRCxSv
— Gols do Brasileirão ⚽️🇧🇷 (@golsdobrasil1) June 17, 2026
Aos 14 minutos do segundo tempo, Messi voltou a balançar as redes e ampliou a vantagem argentina para 2 a 0.
QUE SEJA ETERNO ENQUANTO DURE. LIONEL MESSI: 15 GOLS EM COPA DO MUNDO! E CONTANDO... 👽👽👽 pic.twitter.com/y8qHrF91pJ
— CazéTV (@CazeTVOficial) June 17, 2026
O hat-trick foi completado aos 30 minutos do último tempo, garantindo a vitória por 3 a 0 sobre a Argélia.
SENHORAS E SENHORES, HAT-TRICK PARA LIONEL MESSI. HAT-TRICK QUE O TRANSFORMA NO MAIOR ARTILHEIRO DA HISTÓRIA DAS COPAS. pic.twitter.com/fXodmEDEUW
— CazéTV (@CazeTVOficial) June 17, 2026