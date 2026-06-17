Como Jude Bellingham pode ser o craque da Inglaterra na Copa de 2026

A Inglaterra chega à Copa do Mundo de 2026 cercada de expectativas. Dona de uma das gerações mais talentosas do futebol mundial, a seleção inglesa aposta em nomes consolidados e jovens estrelas para tentar encerrar um jejum de títulos que dura desde 1966. Entre todos eles, um jogador surge como o principal candidato a assumir o protagonismo da equipe: Jude Bellingham.

Aos 22 anos, o meio-campista combina características que o transformaram em um dos meio-campistas mais completos do futebol atual.

Depois de se destacar pelo Borussia Dortmund e se consolidar como um dos principais jogadores do Real Madrid, ele chega ao Mundial vivendo o auge da carreira e com a responsabilidade de liderar uma seleção que sonha em voltar ao topo do futebol internacional.

Um meio-campista capaz de fazer tudo

O inglês participa da construção das jogadas, ajuda na marcação, aparece na área para finalizar e também é capaz de criar oportunidades para os companheiros.

Essa versatilidade faz dele uma peça difícil de ser anulada pelos adversários. Mesmo quando recebe marcação individual, consegue encontrar espaços em outras zonas do campo e continuar influenciando a partida.

Na seleção inglesa, essa característica ganha ainda mais importância. Com atacantes velozes e técnicos à sua frente, Bellingham se transforma em uma espécie de elo entre defesa e ataque, responsável por acelerar transições e aumentar o ritmo da equipe nos momentos decisivos.

A experiência adquirida nos maiores palcos

Embora ainda seja jovem, Bellingham já acumula uma bagagem de respeito para atletas de sua idade. Disputou Liga dos Campeões, além de ter participado da Copa do Mundo de 2022 e da Eurocopa de 2024.

O líder de uma nova geração

Durante muitos anos, a Inglaterra depositou suas esperanças em jogadores como Wayne Rooney, Steven Gerrard, Frank Lampard e Harry Kane. Agora, a seleção vive uma transição natural de protagonismo.

Embora Kane continue sendo uma referência técnica e uma das principais armas ofensivas da equipe, Bellingham aparece como o rosto da nova geração inglesa.