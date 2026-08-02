Mirassol x Grêmio: veja horário e onde assistir ao jogo da Copa do Brasil hoje

Mirassol x Grêmio se enfrentam pelas oitavas de final da Copa do Brasil (LUCAS UEBEL/GREMIO FBPA)
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Publicado em 2 de agosto de 2026 às 08h14.
Mirassol e Grêmio se enfrentam neste domingo, 2, pelo jogo de ida das oitavas de final da Copa do Brasil. A partida será realizada às 18h, no Estádio José Maria de Campos Maia, em Mirassol.
As equipes entraram na quinta fase da Copa do Brasil. Enquanto o Tricolor passou pelo Confiança com duas vitórias, o time paulista precisou eliminar o Red Bull Bragantino em um confronto entre equipes da Série A.
No Brasileirão, o Grêmio vive má fase e entrou na zona de rebaixamento, ocupando a 17ª colocação, com 22 pontos. Já o Mirassol vem reagindo na competição, ainda não perdeu neste retorno, deixou o Z4, chegou aos 23 pontos e saltou para a 14ª posição.
O duelo entre Mirassol e Grêmio terá transmissão do Amazon Prime.
A partida de hoje começa às 18h (horário de Brasília).
Walter; Igor Formiga, João Victor, Gabriel Knesowitsch e Reinaldo; Denilson, Japa e Eduardo; Alesson, Edson Carioca e Bruno Santos.
Técnico: Rafael Guanaes.
Weverton; Pavon, Gustavo Martins, Wagner Leonardo e Marlon; Villasanti, Noriega e Nardoni; Amuzu, Carlos Vinicius e Tetê.
Técnico: Luís Castro.