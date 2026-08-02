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Fase de grupos copa 2026

Mirassol x Grêmio: veja horário e onde assistir ao jogo da Copa do Brasil hoje

O confronto entre gaúchos e paulistas é válido pelo jogo de ida das oitavas de final do torneio

Mirassol x Grêmio se enfrentam pelas oitavas de final da Copa do Brasil (LUCAS UEBEL/GREMIO FBPA)

Mirassol x Grêmio se enfrentam pelas oitavas de final da Copa do Brasil (LUCAS UEBEL/GREMIO FBPA)

Alan Favaron
Alan Favaron

Colaborador

Publicado em 2 de agosto de 2026 às 08h14.

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Mirassol e Grêmio se enfrentam neste domingo, 2, pelo jogo de ida das oitavas de final da Copa do Brasil. A partida será realizada às 18h, no Estádio José Maria de Campos Maia, em Mirassol.

As equipes entraram na quinta fase da Copa do Brasil. Enquanto o Tricolor passou pelo Confiança com duas vitórias, o time paulista precisou eliminar o Red Bull Bragantino em um confronto entre equipes da Série A.

No Brasileirão, o Grêmio vive má fase e entrou na zona de rebaixamento, ocupando a 17ª colocação, com 22 pontos. Já o Mirassol vem reagindo na competição, ainda não perdeu neste retorno, deixou o Z4, chegou aos 23 pontos e saltou para a 14ª posição.

Onde assistir Mirassol x Grêmio

O duelo entre Mirassol e Grêmio terá transmissão do Amazon Prime.

Que horas é o jogo Mirassol x Grêmio?

A partida de hoje começa às 18h (horário de Brasília).

Possíveis escalações de Mirassol x Grêmio

Mirassol

Walter; Igor Formiga, João Victor, Gabriel Knesowitsch e Reinaldo; Denilson, Japa e Eduardo; Alesson, Edson Carioca e Bruno Santos.

Técnico: Rafael Guanaes.

Grêmio

Weverton; Pavon, Gustavo Martins, Wagner Leonardo e Marlon; Villasanti, Noriega e Nardoni; Amuzu, Carlos Vinicius e Tetê.

Técnico: Luís Castro.

Últimos confrontos entre Mirassol x Grêmio

  • Mirassol 2 x 1 Grêmio (Brasileirão 2026)
  • Grêmio 0 x 1 Mirassol (Brasileirão 2025)
  • Mirassol 4 x 1 Grêmio (Brasileirão 2025)
  • Mirassol 3 x 2 Grêmio (Copa do Brasil 2022)
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