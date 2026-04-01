Copa do Mundo 2026: veja as 48 seleções classificadas

A Copa do Mundo de 2026 será disputada entre 11 de junho e 19 de julho, em 16 cidades espalhadas pelos Estados Unidos, México e Canadá.

Será a maior edição da história, e as 48 seleções do torneio estão distribuídas em seis confederações: UEFA (Europa) com 16 vagas, CAF (África) com 9, AFC (Ásia) com 8, Conmebol (América do Sul) com 6, Concacaf (América do Norte e Caribe) com 6, e OFC (Oceania) com 1. As duas últimas vagas foram definidas pela repescagem intercontinental.

Como funciona o formato da Copa 2026

As 48 seleções estão divididas em 12 grupos de quatro times. Avançam para a fase eliminatória as duas melhores seleções de cada grupo mais os oito melhores terceiros colocados.

O aumento no número de times criou uma fase inédita no mata-mata: os 16-avos de final, que antecede as oitavas. Para chegar ao título, uma seleção precisará disputar 8 jogos, um a mais do que nas edições anteriores.

Todas as seleções vão participar da Copa do Mundo de 2026

América do Sul (Conmebol) — 6 seleções

Argentina

Brasil

Colômbia

Equador

Paraguai

Uruguai

América do Norte e Caribe (Concacaf) — 6 seleções

Estados Unidos (Anfitrião)

México (Anfitrião)

Canadá (Anfitrião)

Curaçao

Panamá

Haiti

Europa (UEFA) — 16 seleções

Inglaterra

França

Croácia

Portugal

Noruega

Alemanha

Holanda

Suíça

Escócia

Espanha

Áustria

Bélgica

Além delas, Bósnia e Herzegovina, Suécia, Turquia e República Tcheca garantiram as últimas vagas europeias pela repescagem.

África (CAF) — 9 seleções

Marrocos

Tunísia

Egito

Argélia

Gana

Cabo Verde

África do Sul

Senegal

Costa do Marfim

Ásia (AFC) — 8 seleções

Japão

Coreia do Sul

Austrália

Irã

Jordânia

Uzbequistão

Catar

Arábia Saudita

Oceania (OFC) — 1 seleção

Nova Zelândia

Repescagem intercontinental — 2 seleções

República Democrática do Congo

Iraque

A grande ausência: Itália fora pela terceira Copa seguida

A Itália empatou em 1 a 1 com a Bósnia e Herzegovina e foi eliminada na disputa de pênaltis, por 4 a 1. A expulsão do zagueiro Bastoni no final do primeiro tempo mudou os rumos da partida e permitiu a virada bósnia.

Com o resultado, a Itália fica de fora da Copa do Mundo pela terceira vez consecutiva (2018, 2022 e 2026), fato inédito em sua história. O último Mundial disputado pela Azzurra foi em 2014, no Brasil.

Outras ausências notáveis incluem o Chile, vencedor das Copas América de 2015 e 2016, que fica fora de sua terceira Copa consecutiva, além de Nigéria, Camarões, Costa Rica e Sérvia, seleções que participaram frequentemente nas últimas edições do torneio.

Estreantes e retornos históricos

Noruega, Áustria e Escócia retornam à Copa após suas últimas participações em 1998. Após 52 anos, o Haiti volta a disputar um Mundial, com a última aparição na edição de 1974.