Além de Cristiano Ronaldo: conheça as novas estrelas da seleção de Portugal, que joga hoje

Falar da seleção de Portugal ainda é falar de Cristiano Ronaldo. Aos 41 anos, o atacante segue como capitão, referência técnica e principal símbolo de uma geração que transformou o país em presença constante entre as potências do futebol mundial.

Mas, para a Copa do Mundo de 2026, os portugueses chegam com um elenco que vai muito além do camisa 7. Se Cristiano representa a experiência, os novos atletas oferecem talento e juventude que podem manter Portugal competitivo, mesmo quando a era do maior artilheiro da história chegar ao fim.

Vitinha assume protagonismo

Entre os nomes que mais cresceram nos últimos anos, Vitinha aparece como um dos principais candidatos a liderar a próxima geração portuguesa. Destaque do Paris Saint-Germain, o meio-campista se consolidou como peça fundamental tanto no clube quanto na seleção.

Dono de ótima visão de jogo, ele chega ao Mundial como um dos jogadores mais importantes do meio-campo português.

João Neves é o futuro que já virou presente

Companheiro de Vitinha no PSG, João Neves está em franca ascensão. O volante chamou atenção ainda muito jovem pelo Benfica e rapidamente ganhou espaço entre os principais nomes do futebol europeu.

A intensidade na marcação faz dele um dos jogadores mais promissores da atual geração portuguesa.

Rafael Leão aposta na velocidade

No ataque, Rafael Leão continua sendo uma das grandes armas da equipe. O ponta do Milan se destaca pela explosão física e dribles.

Mesmo sem o mesmo protagonismo de Cristiano Ronaldo, é um dos atletas que mais desperta expectativa entre os torcedores portugueses.

Gonçalo Ramos busca espaço

Depois de ganhar notoriedade na Copa do Mundo de 2022, Gonçalo Ramos segue como uma das opções mais importantes para o setor ofensivo.

O atacante oferece características diferentes das de Cristiano, atuando mais dentro da área, mas com ótima movimentação.

Nuno Mendes é referência na defesa

Se no ataque Portugal tem várias opções, a lateral esquerda tem um dono praticamente absoluto. Nuno Mendes se tornou um dos melhores jogadores da posição no futebol europeu e chega ao Mundial como peça indispensável para a equipe.

A combinação entre velocidade, força física e qualidade ofensiva transformou o defensor em um dos pilares da seleção.