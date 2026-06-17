Esporte

Fase de grupos copa 2026

Veja o histórico de estreias da Inglaterra na Copa do Mundo

Chegando a sua 17ª edição de mundial, os ingleses encaram a Croácia na estreia, em um duelo que promete ser decisivo para o Grupo L

Harry Kane: o atacante inglês vive grande fase (AFP)

Harry Kane: o atacante inglês vive grande fase (AFP)

Alan Favaron
Alan Favaron

Colaborador

Publicado em 17 de junho de 2026 às 08h12.

A Inglaterra inicia sua caminhada na Copa do Mundo de 2026 nesta quarta-feira, 17, quando enfrenta a Croácia, às 17h (de Brasília), pela primeira rodada do Grupo L. Os ingleses chegam em busca de uma campanha histórica e do tão sonhado segundo título mundial.

Eles apostam na experiência e no talento de Harry Kane para começar a competição com o pé direito.

Capitão da seleção e principal referência técnica da equipe, o atacante chega ao torneio como a grande esperança inglesa para liderar a busca pela segunda estrela.

A única conquista da Inglaterra em Copas do Mundo aconteceu em 1966, quando levantou o troféu diante de sua torcida. Desde então, nunca mais voltou a disputar uma final.

A estreia, porém, promete ser desafiadora. Do outro lado estará a Croácia, seleção que se consolidou entre as principais forças do futebol mundial nas últimas edições do torneio. Os croatas foram vice-campeões em 2018 e terminaram na terceira colocação em 2022.

Estreias recentes

Mesmo diante de um adversário difícil, os ingleses carregam um retrospecto recente positivo em estreias de Copa do Mundo. Em 2018, venceram a Tunísia por 2 a 1. Já em 2022, aplicaram uma goleada por 6 a 2 sobre o Irã, iniciando o torneio com grande atuação.

Além de buscar os primeiros três pontos, a Inglaterra também tenta superar sua campanha na última edição do Mundial. Em 2022, a seleção foi eliminada nas quartas de final pela França, que acabaria terminando a competição com o vice-campeonato.

A participação deste ano marca a 17ª presença inglesa em Copas do Mundo e a oitava consecutiva. Apesar da tradição, o país não alcança uma final desde o título conquistado há 60 anos. Nesse período, suas melhores campanhas foram as semifinais de 1990 e 2018, além de outras cinco eliminações nas quartas de final.

Todas as estreias do Inglaterra em Copas do Mundo:

  • 1950: Inglaterra 2 x 0 Chile
  • 1954: Inglaterra 4 x 4 Bélgica
  • 1958: Inglaterra 2 x 2 União Soviética 
  • 1962: Inglaterra 1 x 2 Hungria
  • 1966: Inglaterra 0 x 0 Uruguai
  • 1970: Inglaterra 1 x 0 Romênia
  • 1982: Inglaterra 3 x 1 França
  • 1986: Inglaterra 0 x 1 Portugal
  • 1990: Inglaterra 1 x 1 Irlanda
  • 1998: Inglaterra 2 x 0 Tunísia
  • 2002: Inglaterra 1 x 1 Suécia
  • 2006: Inglaterra 1 x 0 Paraguai
  • 2010: Inglaterra 1 x 1 Estados Unidos
  • 2014: Inglaterra 1 x 2 Itália
  • 2018: Inglaterra 2 x 1 Tunísia
  • 2022: Inglaterra 6 x 2 Irã
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