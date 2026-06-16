Copa do Mundo vê favoritos tropeçarem em 'segunda dos empates'

A segunda-feira, 15, ficará marcada na Copa do Mundo de 2026.

Nos quatro jogos disputados no dia, nenhuma seleção saiu de campo com vitória: quatro empates consecutivos, um fenômeno que surpreendeu logo na primeira rodada da fase de grupos.

Favoritos esbarraram em sistemas defensivos eficientes, um goleiro de 40 anos virou símbolo do torneio e dois gols contra decidiram a narrativa do dia.

Vozinha para o relógio

A primeira partida do dia, entre Espanha e Cabo Verde, terminou 0 a 0 no Mercedes-Benz Stadium, em Atlanta, o primeiro placar sem gols da edição de 2026 do Mundial.

A seleção espanhola, atual campeã da Eurocopa e apontada pelo modelo estatístico do banco Goldman Sachs como favorita ao título, com cerca de 26% de chances, dominou a posse de bola por mais de 70% do jogo e somou 27 finalizações, segundo dados da Fifa. Não bastou.

O nome da tarde foi o goleiro cabo-verdiano Vozinha, de 40 anos, capitão da seleção e um dos jogadores mais velhos do torneio. Ele fez sete defesas e foi eleito o melhor jogador em campo.

Na segunda etapa, com a entrada de Lamine Yamal, de 18 anos, a pressão aumentou, mas Vozinha se manteve intransponível. "Sonhei toda minha vida com este momento", disse o goleiro ao fim da partida, segundo a Fifa.

Cabo Verde, que nunca havia disputado uma Copa do Mundo antes desta edição, conquistou seu primeiro ponto na história do torneio na estreia. Com menos de 600 mil habitantes, o arquipélago africano se tornou a terceira menor nação em população a participar de um Mundial, atrás apenas de Islândia e Curaçao.

Ashour abre o caminho, Hany fecha para o outro lado

Poucas horas depois, no Lumen Field, em Seattle, Bélgica e Egito empataram em 1 a 1. Os egípcios saíram na frente ainda na primeira etapa: aos 19 minutos, Emam Ashour recebeu passe de Mohamed Salah e finalizou da entrada da área para vencer o goleiro Thibaut Courtois.

O empate belga chegou no segundo tempo, numa das irônias do dia: o zagueiro egípcio Mohamed Hany desviou para o próprio gol ao disputar a bola com Romelu Lukaku, que havia acabado de entrar, segundo a Rádio Itatiaia.

A partida foi apitada pela equipe brasileira de Ramon Abatti Abel, com assistência de Danilo Manis e Rafael Alves. A Bélgica, favorita do Grupo G, somou apenas um ponto na abertura da chave.

O Egito, com Salah em campo, mostrou organização e revelou que pode complicar os planos europeus nas rodadas seguintes.

Al-Amri abre, Maxi Araújo busca

No Hard Rock Stadium, em Miami, Arábia Saudita e Uruguai protagonizaram o empate mais equilibrado da rodada, também em 1 a 1. A Arábia abriu o placar aos 41 minutos do primeiro tempo.

Após cobrança de bola aérea, o goleiro uruguaio Fernando Muslera soltou a bola nos pés do zagueiro Abdulelah Alamri, que finalizou para as redes, segundo o Lance!

O Uruguai pressionou durante quase todo o segundo tempo. Manuel Ugarte acertou a trave em chute de fora da área e foi recompensado aos 80 minutos.

Após cruzamento pela esquerda, Federico Viñas cabeceou, o goleiro Mohammed Al-Owais espalmou, e Maxi Araújo aproveitou o rebote para empatar.

Com o resultado, o Grupo H terminou a primeira rodada com as quatro seleções empatadas com um ponto: Espanha, Cabo Verde, Arábia Saudita e Uruguai.

Just marca duas vezes, Irã responde duas vezes

O último jogo da noite, entre Irã e Nova Zelândia no SoFi Stadium, em Inglewood, encerrou o dia da maneira mais dramática: 2 a 2, com quatro gols e viradas nos dois sentidos.

O atacante neozelandês Elijah Just abriu o placar e voltou a marcar na segunda etapa, mas os iranianos responderam em ambas as ocasiões, primeiro com Ramin Rezaeian e depois com Mohammad Mohebi, de cabeça.

O empate deixou o Grupo G completamente aberto: Bélgica, Egito, Irã e Nova Zelândia têm um ponto cada. A Nova Zelândia acumulou o quarto empate de sua história em Copas do Mundo.

Ao todo, a segunda-feira produziu oito gols em quatro jogos — média de dois por partida — e nenhum resultado definitivo em nenhuma das quatro chaves envolvidas. A segunda rodada começa a redesenhar os grupos a partir de sexta, 19.