Interesse pelo futebol cai e CBF aposta na Copa Feminina de 2027

O interesse pelo futebol entre os brasileiros caiu nos últimos três anos, segundo pesquisa Datafolha. O levantamento mostra que 64% da população afirma ter muito ou algum interesse pelo esporte, abaixo dos 72% registrados em 2023.

Em meio à queda, a CBF concentra as atenções na Copa do Mundo Feminina de 2027, que será disputada no Brasil e é vista pela entidade como uma oportunidade para ampliar o alcance da modalidade no país.

O levantamento foi divulgado poucas semanas após o fim da Copa do Mundo de 2026, marcada pela eliminação da seleção brasileira nas oitavas de final diante da Noruega.

Interesse pelo futebol diminui desde 2023

A pesquisa foi realizada nos dias 22 e 23 de julho com 2.004 pessoas de 16 anos ou mais, em 139 municípios brasileiros. A margem de erro é de dois pontos percentuais.

Do total de entrevistados, 28% afirmaram ter muito interesse por futebol e 35% disseram ter algum interesse. Outros 36% responderam que não têm interesse pela modalidade.

Na comparação com a pesquisa anterior, o percentual de brasileiros interessados caiu oito pontos percentuais, enquanto o grupo sem interesse aumentou na mesma proporção.

Homens acompanham mais o esporte

O Datafolha também identificou diferenças entre homens e mulheres. Entre os homens, 77% afirmam acompanhar o futebol com muito ou algum interesse. Entre as mulheres, esse índice é de 52%.

No público masculino, 44% dizem ter muito interesse pelo esporte e 33% algum interesse. Entre as mulheres, os percentuais são de 14% e 38%, respectivamente.

CBF aposta na Copa Feminina de 2027

Após o encerramento da Copa do Mundo masculina, a entidade passa a concentrar esforços na realização da Copa do Mundo Feminina de 2027, que terá o Brasil como sede.

Segundo o presidente da CBF, Samir Xaud, o torneio representa uma oportunidade para fortalecer o futebol feminino, ampliar o interesse pelo esporte e deixar um legado para as próximas gerações.

Em declaração divulgada pela entidade, Xaud afirmou que sediar a competição será uma chance de mostrar ao mundo a tradição do país no futebol e incentivar a prática da modalidade entre meninas em diferentes regiões do Brasil.