Chapecoense x Cruzeiro: veja horário e onde assistir ao jogo da Copa do Brasil hoje

Lucas Romero: Cruzeiro e Chapecoense se enfrentam pelas oitavas de final da Copa do Brasil (Igor Barrankievicz/Cruzeiro)
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Publicado em 2 de agosto de 2026 às 09h15.
Chapecoense e Cruzeiro se enfrentam neste domingo, 2, pelo jogo de ida das oitavas de final da Copa do Brasil. A partida será realizada às 18h30, na Arena Condá, em Chapecó.
A Chapecoense iniciou sua participação na quinta fase do torneio, quando eliminou o Botafogo. Após perder o primeiro jogo por 1 a 0, a Chape, dentro de casa, venceu a partida de volta por 2 a 0 e avançou na competição.
O Cruzeiro também entrou na quinta fase e encarou o Goiás. Depois de empatar em 2 a 2 no confronto de ida, a Raposa levou a melhor na volta por 1 a 0 e garantiu sua classificação.
O duelo entre Chapecoense e Cruzeiro terá transmissão do Premiere e Sportv.
A partida de hoje começa às 18h30 (horário de Brasília).
Matheus Aurélio; Bruno Tubarão, Thyere, Doma e Fernando; Bruno Matias, Camilo e Giovanni Augusto; Marcinho, Ênio e Bolasie.
Técnico: Rafael Lacerda.
Otávio; Fágner, Fabrício Bruno, Jonathan e Rojas; Lucas Romero, Gerson e Matheus Pereira; Marquinhos, Arroyo e Kaio Jorge.
Técnico: Artur Jorge.