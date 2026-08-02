Esporte

Fase de grupos copa 2026

Chapecoense x Cruzeiro: veja horário e onde assistir ao jogo da Copa do Brasil hoje

O confronto entre catarinenses e mineiros é válido pelo jogo de ida das oitavas de final do torneio

Lucas Romero: Cruzeiro e Chapecoense se enfrentam pelas oitavas de final da Copa do Brasil (Igor Barrankievicz/Cruzeiro)

Lucas Romero: Cruzeiro e Chapecoense se enfrentam pelas oitavas de final da Copa do Brasil (Igor Barrankievicz/Cruzeiro)

Alan Favaron
Alan Favaron

Colaborador

Publicado em 2 de agosto de 2026 às 09h15.

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Chapecoense e Cruzeiro se enfrentam neste domingo, 2, pelo jogo de ida das oitavas de final da Copa do Brasil. A partida será realizada às 18h30, na Arena Condá, em Chapecó.

A Chapecoense iniciou sua participação na quinta fase do torneio, quando eliminou o Botafogo. Após perder o primeiro jogo por 1 a 0, a Chape, dentro de casa, venceu a partida de volta por 2 a 0 e avançou na competição.

O Cruzeiro também entrou na quinta fase e encarou o Goiás. Depois de empatar em 2 a 2 no confronto de ida, a Raposa levou a melhor na volta por 1 a 0 e garantiu sua classificação.

Onde assistir Chapecoense x Cruzeiro

O duelo entre Chapecoense e Cruzeiro terá transmissão do Premiere e Sportv.

Que horas é o jogo Chapecoense x Cruzeiro?

A partida de hoje começa às 18h30 (horário de Brasília).

Possíveis escalações de Chapecoense x Cruzeiro

Chapecoense

Matheus Aurélio; Bruno Tubarão, Thyere, Doma e Fernando; Bruno Matias, Camilo e Giovanni Augusto; Marcinho, Ênio e Bolasie.

Técnico: Rafael Lacerda.

Cruzeiro

Otávio; Fágner, Fabrício Bruno, Jonathan e Rojas; Lucas Romero, Gerson e Matheus Pereira; Marquinhos, Arroyo e Kaio Jorge.

Técnico: Artur Jorge.

Últimos cinco confrontos entre Chapecoense x Cruzeiro

  • Cruzeiro 2 x 1 Chapecoense (Brasileirão 2026)
  • Cruzeiro 1 x 1 Chapecoense (Série B 2022)
  • Chapecoense 0 x 2 Cruzeiro (Série B 2022)
  • Chapecoense 0 x 1 Cruzeiro (Série B 2020)
  • Cruzeiro 0 x 1 Chapecoense (Série B 2020)
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