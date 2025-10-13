Cabo Verde se classifica para a Copa do Mundo pela 1ª vez na história

Cabo Verde se classificou pela primeira vez na história a uma Copa do Mundo com a vitória por 3 a 0 sobre Essuatíni nesta segunda-feira (13), em Praia.

Os cabo-verdianos surpreenderam terminando na liderança do Grupo D das Eliminatórias africanas para o Mundial do ano que vem, superando a favorita seleção de Camarões, que ficou em segundo na chave.

Cabo Verde se junta a outros cinco países da África que já garantiram vaga na Copa de 2026: Marrocos, Tunísia, Argélia, Egito e Gana.

O país menos populoso a se classificar para um Mundial

Com os seus aproximadamente 525 mil habitantes, Cabo Verde, cuja seleção ocupa o 70º lugar no ranking da Fifa, torna-se, depois da Islândia, o país menos populoso a se classificar para um Mundial.

A Federação Cabo-verdiana de Futebol só se filiou à Fifa em 1986.

Outros dois estreantes vão disputar a Copa de 2026, nos Estados Unidos, México e Canadá: Jordânia e Uzbequistão, todos beneficiados pela ampliação da competição para 48 seleções.

Governo decretou jornada de meio período

Como sinal da importância do evento para o pequeno arquipélago da costa oeste africana, o governo decretou jornada de meio período para que o maior número possível de torcedores pudesse comparecer ao Estádio Nacional.

E diante de um adversário sem jogadores profissionais no elenco, os 'Tubarões Azuis' rapidamente assumiram o controle da partida.

Essuatíni, que terminou as Eliminatórias sem vitórias e na lanterna do grupo, resistiu bravamente e conseguiu segurar o empate até o intervalo.

Mas no início do segundo tempo, Dailon Livramento abriu o placar aproveitando bola mal afastada pela defesa (48'), pouco antes de Willy Semedo (54') ampliar a vantagem dos cabo-verdianos.

Nos acréscimos (90'+1), o veterano Ianique Tavares, apelidado de "Stopira", marcou o terceiro e sacramentou a classificação.

Cabo Verde, último colocado de seu grupo nas recentes Eliminatórias para a Copa Africana de Nações (CAN), teve uma campanha muito mais sólida rumo à Copa do Mundo, perdendo apenas um de seus dez jogos, em contra Camarões (4 a 1), adversário que derrotou em casa na partida de volta no mês passado (1 a 0).