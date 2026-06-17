Portugal x RD Congo: onde assistir ao vivo e horário

A partida entre Portugal e República Democrática do Congo abre a trajetória das duas seleções na Copa do Mundo de 2026, em confronto válido pela primeira rodada do Grupo K.

O duelo será realizado no NRG Stadium, em Houston, nos Estados Unidos, com início às 14h (horário de Brasília). Trata-se de um encontro inédito no futebol internacional, já que as equipes nunca se enfrentaram oficialmente antes, o que adiciona um elemento de expectativa ao confronto.

Como chegam os países