Esporte

Fase de grupos copa 2026

Portugal x RD Congo: onde assistir ao vivo e horário

Portugal quer chegar a fases mais agudas da competição, enquanto o país africano volta ao torneio após mais de 50 anos

Cristiano Ronaldo: jogador é da Seleção de Portugal (Tim Clayton/Getty Images)

Cristiano Ronaldo: jogador é da Seleção de Portugal (Tim Clayton/Getty Images)

Luiz Anversa
Luiz Anversa

Repórter

Publicado em 17 de junho de 2026 às 06h37.

A partida entre Portugal e República Democrática do Congo abre a trajetória das duas seleções na Copa do Mundo de 2026, em confronto válido pela primeira rodada do Grupo K.

O duelo será realizado no NRG Stadium, em Houston, nos Estados Unidos, com início às 14h (horário de Brasília). Trata-se de um encontro inédito no futebol internacional, já que as equipes nunca se enfrentaram oficialmente antes, o que adiciona um elemento de expectativa ao confronto.

Como chegam os países

Portugal chega ao Mundial como uma das principais forças do futebol europeu e figura entre as seleções mais bem colocadas no ranking da FIFA, ocupando o grupo de elite do futebol mundial. A equipe comandada por Roberto Martínez apresenta um elenco experiente e qualificado, com nomes como Cristiano Ronaldo, Bruno Fernandes e Bernardo Silva.

Do outro lado, a República Democrática do Congo retorna ao torneio após mais de cinco décadas de ausência — a última participação havia sido em 1974.

A classificação veio por meio da repescagem intercontinental, em que a equipe superou a Jamaica

Onde assistir

O jogo terá transmissão exclusiva da CazéTV.

Como baixar a tabela da EXAME

Clique no link no final da página e salve gratuitamente no seu computador, tablet ou celular. Depois disso, você pode imprimir o material ou preenchê-lo digitalmente durante toda a Copa do Mundo, que começa nesta quinta-feira, 11, e termina no dia 19 de julho.

O guia foi pensado para facilitar o acompanhamento do torneio e oferecer uma visão completa da caminhada das seleções rumo ao título mais importante do futebol mundial.

Clique aqui para baixar gratuitamente o guia da Copa do Mundo 2026 EXAME e começar a montar suas previsões para o torneio.

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