Inglaterra x Croácia: que horas e onde assistir ao vivo ao jogo da Copa do Mundo

As seleções da Inglaterra e da Croácia estreiam na Copa do Mundo de 2026 nesta quarta-feira, 17, às 17h (de Brasília), no Estádio de Dallas. A partida é válida pela primeira rodada do Grupo L.

Que horas é o jogo Inglaterra x Croácia hoje?

O confronto entre Inglaterra e Croácia começa às 17h (horário de Brasília), nesta quarta-feira, 17.

Onde assistir ao jogo Inglaterra x Croácia hoje?

A partida terá transmissão ao vivo pela Globo, Sportv, N Sports, SBT, CazéTV e ge tv.

Como chegam as seleções

A Inglaterra chega à sua 17ª participação em Copas do Mundo em busca do bicampeonato. O único título da seleção foi conquistado em 1966, quando o país sediou o torneio.

A equipe tem nomes de destaque do futebol europeu, como Harry Kane, do Bayern de Munique, Jude Bellingham, do Real Madrid, e Declan Rice, do Arsenal.

Já a Croácia disputa seu sétimo Mundial desde a independência do país e tenta conquistar um título inédito. A melhor campanha croata foi em 2018, na Rússia, quando a seleção terminou como vice-campeã.

Entre os principais jogadores da equipe estão Luka Modrić, do Milan, além da dupla do Manchester City formada por Mateo Kovačić e Joško Gvardiol.

Os croatas chegam à Copa após derrota por 3 a 1 para a Seleção Brasileira em amistoso disputado em março.