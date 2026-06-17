Em noite histórica, Messi faz seu 1º hat-trick em Copas e iguala Klose na artilharia histórica

Foi uma noite histórica para a Argentina e, especialmente, para Lionel Messi. Os atuais campeões bateram a Argélia por 3 a 0 pela estreia da Copa do Mundo de 2026. O resultado colocou os atuais campeões mundiais na liderança do Grupo J, que ainda conta com Áustria e Jordânia.

Na Copa passada, os argentinos perderam para os sauditas por 1 a 0, numa das maiores zebras da história recente.

Não bastasse isso, Lionel Messi anotou seu primeiro hat-trick da carreira em Copas e se igualou a Miroslav Klose, com 16 gols, na artilharia história do torneio. Além disse, o craque tornou-se o primeiro a disputar seis Copas do Mundo.

De uma tacada só, Messi passou Mbappé (que o havia ultrapassado nesta tarde), Gerd Muller e Ronaldo.

Agora, é questão de tempo do genial argentina ter outro recorde em sua carreira: o de ser o artilheiro máximo do torneio mais importante entre seleções.

Recordes

Aos 38 anos, ele se tornou o jogador mais velho a marcar um hat-trick em Mundiais.