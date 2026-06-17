Esporte

Fase de grupos copa 2026

Em noite histórica, Messi faz seu 1º hat-trick em Copas e iguala Klose na artilharia histórica

Na partida contra a Argélia, o argentino também foi o primeiro jogador a atuar em seis Mundiais

Messi saúda torcedores em partida contra a Argélia, na estreia da Argentina na Copa de 2026 (JUAN MABROMATA / AFP)

Messi saúda torcedores em partida contra a Argélia, na estreia da Argentina na Copa de 2026 (JUAN MABROMATA / AFP)

Luiz Anversa
Luiz Anversa

Repórter

Publicado em 17 de junho de 2026 às 00h37.

Última atualização em 17 de junho de 2026 às 00h41.

Foi uma noite histórica para a Argentina e, especialmente, para Lionel Messi. Os atuais campeões bateram a Argélia por 3 a 0 pela estreia da Copa do Mundo de 2026. O resultado colocou os atuais campeões mundiais na liderança do Grupo J, que ainda conta com Áustria e Jordânia.

Na Copa passada, os argentinos perderam para os sauditas por 1 a 0, numa das maiores zebras da história recente.

Não bastasse isso, Lionel Messi anotou seu primeiro hat-trick da carreira em Copas e se igualou a Miroslav Klose, com 16 gols, na artilharia história do torneio. Além disse, o craque tornou-se o primeiro a disputar seis Copas do Mundo.

De uma tacada só, Messi passou Mbappé (que o havia ultrapassado nesta tarde), Gerd Muller e Ronaldo.

Agora, é questão de tempo do genial argentina ter outro recorde em sua carreira: o de ser o artilheiro máximo do torneio mais importante entre seleções.

Recordes

Aos 38 anos, ele se tornou o jogador mais velho a marcar um hat-trick em Mundiais.

O jogo marcou ainda outro feito simbólico: Messi se tornou o primeiro jogador a disputar seis edições de Copa do Mundo.

Os gols em Copas

A trajetória de Lionel Messi em Copas começou em 2006, quando marcou seu primeiro gol ainda como jovem promessa diante de Sérvia e Montenegro.

Veja os números de Messi ao longo dos Mundiais:

  • 2006: 1 gol
  • 2010: 0 gols
  • 2014: 4 gols (vice-campeão e Bola de Ouro)
  • 2018: 1 gol
  • 2022: 7 gols (campeão mundial)
  • 2026: 3 gols (só na primeira rodada)
Acompanhe tudo sobre:Lionel MessiArgentinaCopa do Mundo

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