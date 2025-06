Mundial de Clubes: relembre todos os times vencedores do campeonato

O Mundial de Clubes da Fifa é uma competição internacional de futebol que reúne os melhores clubes do mundo desde a sua criação em 2000.

Após uma pausa entre 2001 e 2004 por motivos financeiros, o torneio foi retomado em 2005. Em 2024, a competição passou por uma reformulação e, a partir de 2025, se expandirá para incluir 32 equipes e será realizada a cada quatro anos.

Real Madrid lidera com mais títulos

O Real Madrid detém o recorde de mais títulos, com cinco conquistas: 2014, 2016, 2017, 2018 e 2022. Barcelona é o segundo clube com mais títulos, com três vitórias em 2009, 2011 e 2015.

Guardiola na liderança

No lado dos treinadores, Pep Guardiola é o líder com quatro títulos.

Guardiola levou o Barcelona ao título em 2009 e 2011, conquistou o troféu com o Bayern de Munique em 2013 e alcançou sua quarta vitória com o Real Madrid em 2023.

O que levou à pausa, à retomada e às novas mudanças no Mundial de Clubes da Fifa

O Mundial de Clubes da Fifa passou por diferentes fases, e uma delas foi a pausa entre 2001 e 2004. Esse intervalo ocorreu devido a uma série de problemas financeiros e organizacionais que afetaram a competição, além da necessidade de reformulação do torneio. Originalmente realizado sob o nome de Copa Intercontinental, a competição foi substituída pelo novo formato de Mundial de Clubes da FIFA, com a sua primeira edição realizada em 2000. No entanto, após o evento de 2000, o torneio não se concretizou nos anos seguintes.

Em 2005, a competição foi retomada com um novo formato, que passou a contar com maior participação de clubes de diferentes continentes, ajudando a expandir a sua abrangência global. Com isso, o torneio retomou a sua periodicidade e foi mais consolidado no cenário do futebol internacional.

Porém, em 2024, o Mundial de Clubes da Fifa passou por outra significativa reformulação. A partir de 2025, a competição será expandida para 32 equipes, seguindo um modelo mais próximo ao da Copa do Mundo da Fifa. A mudança, que visa tornar o torneio mais inclusivo e competitivo, também trará uma alteração na sua frequência, passando a ser realizado a cada quatro anos.

Últimos Vencedores do Mundial de Clubes da FIFA