Quer acompanhar a Copa do Mundo de 2026? Baixe o guia completo da EXAME

A Copa do Mundo de 2026 começa nesta quinta-feira, 11, e os torcedores já podem se preparar para acompanhar cada partida do torneio. Para ajudar nessa missão, a EXAME disponibilizou gratuitamente um guia especial em PDF com todos os jogos da fase de grupos e uma tabela completa para as fases eliminatórias.

O material foi desenvolvido para quem gosta de acompanhar de perto o Mundial, registrar resultados e fazer previsões sobre o desempenho das seleções. Além da tabela completa da primeira fase, o arquivo permite preencher os classificados e avançar com eles em todas as etapas da competição.

O que está disponível no PDF?

O guia reúne o calendário completo da fase de grupos da Copa do Mundo 2026, com espaço para anotar placares e acompanhar a classificação das equipes ao longo do torneio.

Também há uma tabela dos jogos da fase de mata-mata, que permite ao leitor definir os classificados para as oitavas de final, quartas de final, semifinais e decisão. Ao final, é possível apontar quem será o grande campeão do Mundial.

Como usar a tabela da Copa

O funcionamento é simples. Conforme os jogos acontecem, o leitor pode preencher os resultados da fase de grupos e identificar quais seleções avançam para a próxima etapa.

A partir daí, basta seguir preenchendo o chaveamento até chegar à final. O modelo serve tanto para quem deseja acompanhar a competição em tempo real quanto para quem gosta de fazer previsões antes da bola rolar.

Como baixar

Clique no link no final da página e salve gratuitamente no seu computador, tablet ou celular. Depois disso, você pode imprimir o material ou preenchê-lo digitalmente durante toda a Copa do Mundo, que começa nesta quinta-feira, 11, e termina no dia 19 de julho.

O guia foi pensado para facilitar o acompanhamento do torneio e oferecer uma visão completa da caminhada das seleções rumo ao título mais importante do futebol mundial.

Clique aqui para baixar gratuitamente o guia da Copa do Mundo 2026 EXAME e começar a montar suas previsões para o torneio.