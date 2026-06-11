Esporte

Fase de grupos copa 2026

Quer acompanhar a Copa do Mundo de 2026? Baixe o guia completo da EXAME

Material reúne todos os jogos da fase de grupos e uma tabela para projetar os classificados até a decisão do Mundial

Copa do Mundo: leitores podem baixar gratuitamente um PDF com a tabela completa da Copa do Mundo 2026 e preencher os resultados ao longo do torneio

Copa do Mundo: leitores podem baixar gratuitamente um PDF com a tabela completa da Copa do Mundo 2026 e preencher os resultados ao longo do torneio

Maria Luiza Pereira
Maria Luiza Pereira

Freelancer

Publicado em 11 de junho de 2026 às 12h37.

Última atualização em 11 de junho de 2026 às 12h40.

A Copa do Mundo de 2026 começa nesta quinta-feira, 11, e os torcedores já podem se preparar para acompanhar cada partida do torneio. Para ajudar nessa missão, a EXAME disponibilizou gratuitamente um guia especial em PDF com todos os jogos da fase de grupos e uma tabela completa para as fases eliminatórias.

O material foi desenvolvido para quem gosta de acompanhar de perto o Mundial, registrar resultados e fazer previsões sobre o desempenho das seleções. Além da tabela completa da primeira fase, o arquivo permite preencher os classificados e avançar com eles em todas as etapas da competição.

O que está disponível no PDF?

O guia reúne o calendário completo da fase de grupos da Copa do Mundo 2026, com espaço para anotar placares e acompanhar a classificação das equipes ao longo do torneio.

Também há uma tabela dos jogos da fase de mata-mata, que permite ao leitor definir os classificados para as oitavas de final, quartas de final, semifinais e decisão. Ao final, é possível apontar quem será o grande campeão do Mundial.

Como usar a tabela da Copa

O funcionamento é simples. Conforme os jogos acontecem, o leitor pode preencher os resultados da fase de grupos e identificar quais seleções avançam para a próxima etapa.

A partir daí, basta seguir preenchendo o chaveamento até chegar à final. O modelo serve tanto para quem deseja acompanhar a competição em tempo real quanto para quem gosta de fazer previsões antes da bola rolar.

Como baixar

Clique no link no final da página e salve gratuitamente no seu computador, tablet ou celular. Depois disso, você pode imprimir o material ou preenchê-lo digitalmente durante toda a Copa do Mundo, que começa nesta quinta-feira, 11, e termina no dia 19 de julho.

O guia foi pensado para facilitar o acompanhamento do torneio e oferecer uma visão completa da caminhada das seleções rumo ao título mais importante do futebol mundial.

Clique aqui para baixar gratuitamente o guia da Copa do Mundo 2026 EXAME e começar a montar suas previsões para o torneio.

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