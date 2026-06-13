Haiti x Escócia: onde assistir ao jogo dos rivais do Brasil na Copa do Mundo

O confronto entre Haiti e Escócia marca uma das partidas da primeira rodada do Grupo C da Copa do Mundo de 2026, o mesmo grupo da Seleção Brasileira.

A partida acontece neste sábado, às 22h (horário de Brasília), no Gillette Stadium, localizado na região de Boston/Foxborough, Massachusetts.

A partida terá transmissão exclusiva pela CazéTV.

Como Brasil e Marrocos são os favoritos a avançarem de fase, e o regulamento da Copa prevê que os melhores terceiros colocados se classifiquem, a partida ganha importância na medida em que um bom resultado aqui pode signficar alguma chance de avanço no torneio.

Importância histórica do confronto

Além da relevância esportiva, o jogo também tem um significado histórico para os dois países:

O Haiti volta a disputar uma Copa do Mundo após mais de 50 anos, desde sua única participação anterior, em 1974.

volta a disputar uma Copa do Mundo após mais de 50 anos, desde sua única participação anterior, em 1974. A Escócia retorna ao torneio após 28 anos de ausência, desde a edição de 1998, quando também esteve no grupo do Brasil (foi derrotada naquela ocasião por 2 a 1)

Prováveis escalações

Haiti

Técnico: Sébastien Migné

Formação provável: 4-4-2

Goleiro: Johny Placide

Johny Placide Defensores: Carlens Arcus, Ricardo Adé, Delcroix (ou Duverne), Martin Expérience

Carlens Arcus, Ricardo Adé, Delcroix (ou Duverne), Martin Expérience Meio-campo: Bellegarde, Jean Jacques, Deedson, Ruben Providence

Bellegarde, Jean Jacques, Deedson, Ruben Providence Ataque: Wilson Isidor, Duckens Nazon

Escócia Técnico: Steve Clarke Formação provável: 4-2-3-1 Goleiro: Angus Gunn

Angus Gunn Defensores: Hickey, Hanley, Souttar, Robertson

Hickey, Hanley, Souttar, Robertson Meio-campo: McTominay, Ferguson, McGinn, Doak

McTominay, Ferguson, McGinn, Doak Ataque: Che Adams, Shankland

Informações resumidas da partida