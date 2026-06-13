Esporte

Fase de grupos copa 2026

Haiti x Escócia: onde assistir ao jogo dos rivais do Brasil na Copa do Mundo

O Haiti volta a disputar uma Copa do Mundo após mais de 50 anos

Copa do Mundo de 2026 terá um recorde de 48 seleções (Montagem IA)

Copa do Mundo de 2026 terá um recorde de 48 seleções (Montagem IA)

Luiz Anversa
Luiz Anversa

Repórter

Publicado em 13 de junho de 2026 às 08h50.

O confronto entre Haiti e Escócia marca uma das partidas da primeira rodada do Grupo C da Copa do Mundo de 2026, o mesmo grupo da Seleção Brasileira.

A partida acontece neste sábado, às 22h (horário de Brasília), no Gillette Stadium, localizado na região de Boston/Foxborough, Massachusetts.

A partida terá transmissão exclusiva pela CazéTV.

Como Brasil e Marrocos são os favoritos a avançarem de fase, e o regulamento da Copa prevê que os melhores terceiros colocados se classifiquem, a partida ganha importância na medida em que um bom resultado aqui pode signficar alguma chance de avanço no torneio.

Importância histórica do confronto

Além da relevância esportiva, o jogo também tem um significado histórico para os dois países:

  • O Haiti volta a disputar uma Copa do Mundo após mais de 50 anos, desde sua única participação anterior, em 1974.
  • A Escócia retorna ao torneio após 28 anos de ausência, desde a edição de 1998, quando também esteve no grupo do Brasil (foi derrotada naquela ocasião por 2 a 1)

Prováveis escalações

Haiti

Técnico: Sébastien Migné

Formação provável: 4-4-2

  • Goleiro: Johny Placide
  • Defensores: Carlens Arcus, Ricardo Adé, Delcroix (ou Duverne), Martin Expérience
  • Meio-campo: Bellegarde, Jean Jacques, Deedson, Ruben Providence
  • Ataque: Wilson Isidor, Duckens Nazon

Escócia

Técnico: Steve Clarke

Formação provável: 4-2-3-1

  • Goleiro: Angus Gunn
  • Defensores: Hickey, Hanley, Souttar, Robertson
  • Meio-campo: McTominay, Ferguson, McGinn, Doak
  • Ataque: Che Adams, Shankland

 

Informações resumidas da partida

  • Jogo: Haiti x Escócia
  • Competição: Copa do Mundo FIFA 2026
  • Fase: 1ª rodada do Grupo C
  • Data: 13 de junho de 2026 (sábado)
  • Horário: 22h (Brasília) / 21h (local)
  • Local: Gillette Stadium, Boston/Foxborough (EUA)
  • Transmissão: CazéTV
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