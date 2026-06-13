Haiti x Escócia: onde assistir ao jogo dos rivais do Brasil na Copa do Mundo

Copa do Mundo de 2026 terá um recorde de 48 seleções (Montagem IA)
Repórter
Publicado em 13 de junho de 2026 às 08h50.
O confronto entre Haiti e Escócia marca uma das partidas da primeira rodada do Grupo C da Copa do Mundo de 2026, o mesmo grupo da Seleção Brasileira.
A partida acontece neste sábado, às 22h (horário de Brasília), no Gillette Stadium, localizado na região de Boston/Foxborough, Massachusetts.
A partida terá transmissão exclusiva pela CazéTV.
Como Brasil e Marrocos são os favoritos a avançarem de fase, e o regulamento da Copa prevê que os melhores terceiros colocados se classifiquem, a partida ganha importância na medida em que um bom resultado aqui pode signficar alguma chance de avanço no torneio.
Além da relevância esportiva, o jogo também tem um significado histórico para os dois países:
Técnico: Sébastien Migné
Formação provável: 4-4-2
Técnico: Steve Clarke
Formação provável: 4-2-3-1