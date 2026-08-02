Rali dos chips perde força com dúvidas sobre ciclo da inteligência artificial

O índice de semicondutores da Bolsa da Filadélfia (SOX), que reúne 30 das maiores fabricantes de chips do mundo, caiu 21% em julho, registrando o pior desempenho mensal desde outubro de 2008, durante a crise financeira global.

De acordo com levantamento da Bloomberg, quase metade dos pregões do mês terminou com alta ou queda de pelo menos 4%, enquanto todas as 22 sessões tiveram oscilações intradiárias superiores a 2%, algo que não acontecia desde 2020.

a crescente preocupação dos investidores com a continuidade dos investimentos em inteligência artificial feitos pelas grandes empresas de tecnologia. A instabilidade reflete

O aumento do escrutínio sobre esses gastos, além do avanço da concorrência e da expansão de modelos de IA de código aberto, levantam dúvidas sobre a sustentabilidade do ciclo de investimentos que impulsionou as ações de chips neste ano.

Setor de chips é cercado por incertezas

O movimento rompe com o padrão de valorização quase constante das empresas de semicondutores que marcou os mercados em 2026 e aumenta as incertezas sobre o futuro do setor.

Para alguns investidores, a intensidade da queda abriu uma oportunidade de compra no curto prazo. No entanto, as perspectivas de longo prazo para as ações de fabricantes de chips seguem indefinidas, com parte do mercado avaliando que o setor pode já ter passado pelo auge do atual ciclo de valorização.

“A volatilidade realmente reflete o nível de incerteza geral e como ninguém sabe como isso vai se desenrolar”, afirmou Stephen Evans, diretor de investimentos da Pave Finance à Bloomberg.

Segundo Evans, o ciclo de alta ainda pode ter espaço para continuar e investidores podem manter suas posições por um período prolongado. Mas, para ele, será necessário estar preparado para fortes oscilações: “é preciso ter estômago para uma experiência tipo Disney World”.