O que é 'SAB'? Corinthians e outros times preparam anúncio para este domingo

Atlético, Cruzeiro, Corinthians... Grandes clubes do futebol brasileiro publicaram mensagens enigmáticas nas redes sociais na manhã deste domingo, 13.

Nas postagens, os clubes afirmaram que agora são "S.A.B". Eles prometeram, ainda, fazer um anúncio hoje, às 18h, que vai “revolucionar o futebol brasileiro”.

A campanha foi apresentada com imagens aéreas dos estádios onde os clubes atuam, em uma estratégia que reforça a identidade local de cada time.

O que é 'SAB'?

A ação, batizada de “Sociedade Anônima da Brahma” (SAB), transforma parte do valor gasto em compras de cerveja pelo aplicativo Zé Delivery em investimento direto nos clubes parceiros.

Segundo o site oficial da marca, a plataforma SAB destina 10% do valor de cada compra de produtos Brahma ao time escolhido pelo torcedor — percentual que sobe para 20% no caso da Brahma Zero.

Para participar, basta selecionar o clube no momento da finalização do pedido.