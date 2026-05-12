Guia dos estádios da Copa do Mundo de 2026: capacidade, história e jogos de cada sede

A Copa do Mundo de 2026 será a maior da história. Pela primeira vez, o torneio terá 48 seleções, 104 partidas e três países-sede: Estados Unidos, México e Canadá. Ao todo, 16 estádios receberão jogos do Mundial entre junho e julho de 2026.

Além da expansão do torneio, a competição também reunirá arenas históricas, como o Estádio Azteca, e palcos ultramodernos, como o SoFi Stadium e o Mercedes-Benz Stadium.

Estados Unidos

Os Estados Unidos serão o país com mais sedes e jogos. Das 104 partidas da Copa, 78 acontecerão em território norte-americano.

MetLife Stadium

Capacidade: cerca de 82.500 pessoas

Jogos: fase de grupos, mata-mata e a final da Copa

O estádio localizado na região de Nova York receberá a decisão do Mundial. Inaugurado em 2010, o local já sediou a final da Copa América Centenário, em 2016, e é casa das equipes New York Giants e New York Jets, da NFL.

O Brasil fará sua partida de estreia na competição, contra Marrocos, no dia 13 de junho, às 19h, de Brasília.

AT&T Stadium

Capacidade: cerca de 94 mil pessoas

Jogos: nove partidas, incluindo semifinais

O estádio é o maior da Copa do Mundo, com 2.300 metros quadrados. O local receberá diversos jogos de fase de grupos e mata-mata. Inglaterra x Croácia se enfrentarão no AT&T Stadium.

Mercedes-Benz Stadium

Capacidade: 75 mil pessoas

Jogos: fase de grupos, oitavas e semifinal

A arena chama atenção pelo teto retrátil em formato circular e pelo painel de LED em 360 graus. É considerada uma das estruturas mais modernas do futebol mundial. É a casa do Atlanta Falcons da NFL e Atlanta United FC da MLS

Hard Rock Stadium

Capacidade: cerca de 65 mil pessoas

Jogos: grupos, mata-mata e disputa de terceiro lugar

O estádio em Miami já recebeu Super Bowls, partidas internacionais de futebol e eventos de tênis. Além disso, a final da Copa América de 2024, entre Argentina x Colômbia, também ocorreu no local.

O Brasil fará seu duelo contra a Escócia, no dia 24 de junho, às 19h, de Brasília, no estádio.

SoFi Stadium

Capacidade: cerca de 70 mil pessoas

Jogos: fase de grupos e quartas de final

Inaugurado em 2020, o estádio de Los Angeles é o mais novo da Copa e sediará oito jogos. O local tem cobertura translúcida e estrutura multiuso voltada para grandes eventos esportivos e shows.

Arrowhead Stadium

Capacidade: cerca de 73 mil pessoas

Jogos: grupos, mata-mata e quartas

Conhecido pelo barulho da torcida, o estádio entrou para o Guinness Book por registrar um dos maiores níveis de ruído da história do esporte em um duelo da NFL entre Kansas City Chiefs x New England Patriots em 2014.

Lincoln Financial Field

Capacidade: cerca de 69 mil pessoas

Jogos: partidas da fase de grupos e mata-mata

Casa do Philadelphia Eagles, da NFL, será uma das sedes da Costa Leste dos Estados Unidos. O estádio foi inaugurado em 2003, em um amistoso entre Manchester United x Barcelona.

O Brasil enfrenta o Haiti no dia 19 de junho, às 22h, de Brasília, no estádio. A França também fará um jogo no estádio na fase de grupos.

Gillette Stadium

Capacidade: cerca de 65 mil pessoas

Jogos: fase de grupos e eliminatórias

O estádio da região de Boston já recebeu partidas da Copa do Mundo Feminina e da Copa América Centenário.

França x Noruega se encontram na fase de grupos no estádio, em um duelo que promete ser um dos melhores do grupo.

NRG Stadium

Capacidade: cerca de 72 mil pessoas

Jogos: grupos e mata-mata

Houston será uma das principais portas de entrada para torcedores latino-americanos durante o torneio.

O estádio é considerado o primeiro da NFL a ter um teto retrátil e recebe regularmente jogos da seleção dos Estados Unidos e México.

Levi's Stadium

Capacidade: cerca de 71 mil pessoas

Jogos: fase de grupos e eliminatórias

A arena fica na região de San Francisco e é conhecida pelo foco em sustentabilidade e tecnologia.

O estádio foi palco do último Super Bowl e do show do intervalo de Bad Bunny, que ganhou bastante notoriedade.

Lumen Field

Capacidade: cerca de 69 mil pessoas

Jogos: fase de grupos e mata-mata

O estádio é famoso pela atmosfera intensa criada pela torcida do Seattle Sounders, da MLS. Além disso, o estádio tem a famosa forma de ferradura.

México

O México será o primeiro país a sediar três edições de Copa do Mundo masculina. O país já recebeu o torneio em 1970 e 1986. Ao todo, serão 13 partidas no país, incluindo o duelo de abertura entre México x África do Sul.

Estádio Azteca

Capacidade: cerca de 83 mil pessoas

Jogos: abertura, grupos e oitavas de final

O Azteca é um dos estádios mais emblemáticos da história do futebol. Foi palco dos títulos mundiais de Pelé e Diego Maradona e será o primeiro estádio a receber jogos em três Copas diferentes.

Estadio BBVA

Capacidade: cerca de 53 mil pessoas

Jogos: quatro partidas

A arena moderna fica aos pés do Cerro de la Silla, um dos cartões-postais de Monterrey. Além disso, o espaço é moderno e de baixo consumo enérgetico. É casa do Monterrey, da Liga Mexicana.

Estadio Akron

Capacidade: cerca de 48 mil pessoas

Jogos: quatro partidas da fase de grupos

Casa do Chivas Guadalajara, o estádio chama atenção pelo design moderno e pela estrutura inspirada em arenas europeias.

Assim como o estádio de Monterrey, sediará apenas quatro jogos, sendo um deles Espanha x Uruguai, pelo grupo H.

Canadá

O Canadá sediará jogos de Copa do Mundo masculina pela primeira vez. Toronto e Vancouver serão as cidades anfitriãs. Assim como o México, receberá apenas 13 duelos da competição.

BMO Field

Capacidade: cerca de 45 mil pessoas

Jogos: seis partidas

O estádio é o menor da Copa do Mundo. Com apenas 28 mil lugares normalmente, precisou passar por ampliação para o torneio, adicionando 17 mil lugares. Toronto é considerada uma das cidades mais multiculturais do planeta, o que deve criar um ambiente diverso nas arquibancadas.

O local é a casa do Toronto FC da MLS, Toronto Argonauts da CFL e Seleção de Futebol do Canadá

BC Place

Capacidade: cerca de 54 mil pessoas

Jogos: sete partidas

O estádio possui teto retrátil e fica cercado por montanhas e pelo oceano Pacífico, formando uma das paisagens mais marcantes da competição.

O estádio sediou a final da Copa do Mundo Feminina de 2015 e receberá duas das três partidas da fase de grupos do Canadá, sendo duelos contra o Catar e Suíça.