Esporte

Fase de grupos copa 2026

México x Coreia do Sul: quem vai ganhar o jogo na Copa do Mundo?

Modelo estatístico projeta qual seleção tem chance de ganhar o confronto desta segunda-feira, 15 de junho, pelo Grupo A

México x Coreia do Sul: modelo estatístico projeta qual seleção tem chance de ganhar o confronto. (Imagem gerada por IA/EXAME)

México x Coreia do Sul: modelo estatístico projeta qual seleção tem chance de ganhar o confronto. (Imagem gerada por IA/EXAME)

Estela Marconi
Estela Marconi

Repórter

Publicado em 18 de junho de 2026 às 10h22.

O modelo estatístico da Fundação Getúlio Vargas (FGV) simulou 100 mil partidas entre México e Coreia do Sul, apontando cenário equilibrado com leve vantagem para os mexicanos no jogo desta quarta-feira, 18 de junho, pelo Grupo A.

Em termos gerais, o México aparece com 50,5% de chance de vitória contra 22,8% da Coreia do Sul, enquanto o empate tem 26,7% de probabilidade.

O que o modelo projeta para a estreia

O resultado mais provável, segundo o modelo detalhado por placares, é vitória mexicana por 1 a 0, com 14,0% de probabilidade.

Em seguida aparecem vitória por 1 a 1 com 12,2%, empate por 0 a 0 com 10,0%, vitória mexicana por 2 a 0 com 10,2% e vitória mexicana por 2 a 1 com 8,7%.

O algoritmo usa inferência bayesiana, atualizando suas estimativas com base em todos os jogos internacionais desde janeiro de 2023, capturando o desempenho recente das equipes.

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