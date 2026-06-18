México x Coreia do Sul: quem vai ganhar o jogo na Copa do Mundo?

O modelo estatístico da Fundação Getúlio Vargas (FGV) simulou 100 mil partidas entre México e Coreia do Sul, apontando cenário equilibrado com leve vantagem para os mexicanos no jogo desta quarta-feira, 18 de junho, pelo Grupo A.

Em termos gerais, o México aparece com 50,5% de chance de vitória contra 22,8% da Coreia do Sul, enquanto o empate tem 26,7% de probabilidade.

O que o modelo projeta para a estreia

O resultado mais provável, segundo o modelo detalhado por placares, é vitória mexicana por 1 a 0, com 14,0% de probabilidade.

Em seguida aparecem vitória por 1 a 1 com 12,2%, empate por 0 a 0 com 10,0%, vitória mexicana por 2 a 0 com 10,2% e vitória mexicana por 2 a 1 com 8,7%.

O algoritmo usa inferência bayesiana, atualizando suas estimativas com base em todos os jogos internacionais desde janeiro de 2023, capturando o desempenho recente das equipes.