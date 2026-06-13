Brasil x Marrocos: onde assistir ao vivo, horário e prováveis escalações na Copa do Mundo

O Brasil e o Marrocos se enfrentam no jogo do terceiro dia da Copa do Mundo 2026 neste sábado, 13 de junho, às 19h (horário de Brasília), no MetLife Stadium, em Nova Jersey, nos Estados Unidos.

Detalhes da partida

Data e horário: 13 de junho de 2026, às 19h (Brasília) (local – East Rutherford, Nova Jersey)

13 de junho de 2026, às 19h (Brasília) (local – East Rutherford, Nova Jersey) Local: MetLife Stadium, East Rutherford, Nova Jersey.

MetLife Stadium, East Rutherford, Nova Jersey. Confronto: Brasil x Marrocos – Grupo C.

Brasil x Marrocos – Grupo C. Arbitragem: o esloveno Slavko Vincic será o arbitro do jogo Brasil x Marrocos, e contará com Tomaz Klancnik e Andraz Kovacic como assistentes. O suíço Sandro Schaerer será o quarto árbitro, enquanto Stephane de Almeida atuará como árbitro reserva. No entanto, o VAR ainda não foi divulgado.

Transmissão

TV aberta: Globo

Globo TV fechada: SporTV e NSports

SporTV e NSports Streaming: CazéTV (YouTube, Twitch, Amazon Prime Video) e Globoplay (getv). A CazéTV transmitirá gratuitamente em 4K.

Escalações prováveis

Brasil (técnico Carlos Ancelotti): Alisson; Danilo, Marquinhos, Gabriel Magalhães e Alex Sandro; Casemiro, Bruno Guimarães e Lucas Paquetá; Vinicius Junior, Matheus Cunha e Raphinha.

Alisson; Danilo, Marquinhos, Gabriel Magalhães e Alex Sandro; Casemiro, Bruno Guimarães e Lucas Paquetá; Vinicius Junior, Matheus Cunha e Raphinha. Marrocos (técnico Mohamed Ouahbi): Yassine Bounou; Achraf Hakimi, Chadi Riad, Marwane Saadane e Noussair Mazraoui; Neil El Aynaoui, Ounahi, El Khannouss e Brahim Díaz; Saibari e Amine Sbai.

Contexto

O encontro entre as seleções ocorre raramente: a história registra apenas três confrontos. O retrospecto é favorável ao Brasil, com duas vitórias, incluindo uma em Copa do Mundo . O duelo mais recente, entretanto, não deixou boas lembranças para os brasileiros.

. O duelo mais recente, entretanto, não deixou boas lembranças para os brasileiros. O único confronto entre Brasil e Marrocos em Copas do Mundo ocorreu em 1998, na França, pela segunda rodada do Grupo A[/grifar]. O Brasil venceu por 3 a 0 no Estádio La Beaujoire, em Nantes, garantindo antecipadamente a classificação para as oitavas de final.

ocorreu em 1998, na França, pela segunda rodada do Grupo A[/grifar]. O Brasil venceu por 3 a 0 no Estádio La Beaujoire, em Nantes, garantindo antecipadamente a classificação para as oitavas de final. Ronaldo, Rivaldo e Bebeto marcaram os gols da partida. Naquele Mundial, a seleção brasileira chegou à final, mas foi derrotada pelos anfitriões. Marrocos, por sua vez, não avançou da fase de grupos.

O Brasil em estreias

Os jogadores frequentemente mencionam a dificuldade no primeiro jogo, mas o histórico do Brasil em estreias de Copa demonstra consistência. A seleção acumula 17 vitórias, três empates e apenas duas derrotas. A última derrota ocorreu há quase 100 anos.

A equipe brasileira sofreu apenas nas duas primeiras edições: em 1930 e 1934. Desde então, completou vinte Copas consecutivas sem enfrentar grandes problemas na partida inicial. Nos últimos onze torneios, o desempenho se manteve ainda mais sólido: dez vitórias e um empate, registrado em 2018 contra a Suíça.

O Marrocos em estreias

O Marrocos disputará na América do Norte sua sétima Copa do Mundo, sendo a terceira seguida. O feito é inédito para a seleção, que se destacou como a maior surpresa do último Mundial no Catar, terminando em quarta colocação após eliminar Espanha e Portugal nas oitavas e quartas de final, respectivamente.

Na estreia do torneio com 48 seleções, o objetivo do Marrocos é mostrar que o quarto lugar de 2022 não foi por acaso. A equipe pode enfrentar mais dificuldades desta vez, diante da interrupção do trabalho do técnico Walid Regragui, responsável pelo desempenho bem-sucedido no último Mundial.

Agenda do Grupo C