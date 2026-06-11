Messi quebra mais um recorde e se torna o jogador mais velho a marcar pela Argentina

Lionel Messi: Jogador segue fazendo história pela seleção argentina ( Tim Warner/Getty Images/AFP)
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Publicado em 11 de junho de 2026 às 00h07.
Lionel Messi segue quebrando recordes e escrevendo capítulos históricos em sua carreira. Na vitória por 3 a 0 contra a Islândia, o craque se tornou o atleta mais velho a balançar as redes pela Albiceleste.
Messi, que tem 38 anos e completará 39 no final de junho, superou marca que pertencia a Ángel Labruna, ídolo histórico do River Plate, desde 1954.
O gol de Lionel Messi saiu aos 27 minutos do segundo tempo. Lautaro Martínez invadiu a área e foi derrubado pelo goleiro Olaffsson. Na cobrança de pênalti, o camisa 10 argentino bateu com categoria e não deu chances para o goleiro.
Esse não foi o único recorde quebrado por Lionel Messi. Ele também é o atleta que mais vezes vestiu a camisa albiceleste, além de ser o maior artilheiro da seleção e das Eliminatórias Sul-Americanas.
Agora, na Copa do Mundo de 2026, Messi também entrará como o atleta que tem mais vitórias no torneio, e poderá ampliar seu feito.
A estreia da Argentina na Copa do Mundo será contra a Argélia, na terça-feira, 16, às 22h, de Brasília, em Kansas City, nos Estados Unidos.