Esporte

Fase de grupos copa 2026

Messi quebra mais um recorde e se torna o jogador mais velho a marcar pela Argentina

Craque de 38 anos superou marca que pertencia a Ángel Labruna desde 1954 e ampliou sua coleção de feitos históricos

Lionel Messi: Jogador segue fazendo história pela seleção argentina ( Tim Warner/Getty Images/AFP)

Lionel Messi: Jogador segue fazendo história pela seleção argentina ( Tim Warner/Getty Images/AFP)

Gabriella Brizotti
Gabriella Brizotti

Colaboradora

Publicado em 11 de junho de 2026 às 00h07.

Lionel Messi segue quebrando recordes e escrevendo capítulos históricos em sua carreira. Na vitória por 3 a 0 contra a Islândia, o craque se tornou o atleta mais velho a balançar as redes pela Albiceleste.

Messi, que tem 38 anos e completará 39 no final de junho, superou marca que pertencia a Ángel Labruna, ídolo histórico do River Plate, desde 1954.

O gol de Lionel Messi saiu aos 27 minutos do segundo tempo. Lautaro Martínez invadiu a área e foi derrubado pelo goleiro Olaffsson. Na cobrança de pênalti, o camisa 10 argentino bateu com categoria e não deu chances para o goleiro.

Messi quebra outros recordes

Esse não foi o único recorde quebrado por Lionel Messi. Ele também é o atleta que mais vezes vestiu a camisa albiceleste, além de ser o maior artilheiro da seleção e das Eliminatórias Sul-Americanas.

Agora, na Copa do Mundo de 2026, Messi também entrará como o atleta que tem mais vitórias no torneio, e poderá ampliar seu feito.

A estreia da Argentina na Copa do Mundo será contra a Argélia, na terça-feira, 16, às 22h, de Brasília, em Kansas City, nos Estados Unidos.

Acompanhe tudo sobre:Lionel MessiCopa do Mundo

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