Messi quebra mais um recorde e se torna o jogador mais velho a marcar pela Argentina

Lionel Messi segue quebrando recordes e escrevendo capítulos históricos em sua carreira. Na vitória por 3 a 0 contra a Islândia, o craque se tornou o atleta mais velho a balançar as redes pela Albiceleste.

Messi, que tem 38 anos e completará 39 no final de junho, superou marca que pertencia a Ángel Labruna, ídolo histórico do River Plate, desde 1954.

O gol de Lionel Messi saiu aos 27 minutos do segundo tempo. Lautaro Martínez invadiu a área e foi derrubado pelo goleiro Olaffsson. Na cobrança de pênalti, o camisa 10 argentino bateu com categoria e não deu chances para o goleiro.