A xícara nunca esteve tão cheia

O São Paulo Coffee Festival chega à quinta edição com degustações, palestras, campeonatos e experiências dedicadas ao universo dos cafés especiais (Agência Ophelia/Divulgação)

São Paulo Coffee Festival 2026

Entre os dias 26 e 28 de junho, a Bienal do Parque Ibirapuera, em São Paulo, recebe a quinta edição do São Paulo Coffee Festival. O evento reúne mais de 150 marcas dos setores cafeeiro e gastronômico, além de baristas, especialistas e empreendedores, em uma programação voltada à descoberta de sabores, técnicas e tendências dos cafés especiais. Com a proposta de proporcionar uma experiência sensorial para entusiastas e curiosos, o festival se consolidou como um dos principais encontros do setor na América Latina.

O São Paulo Coffee Festival surgiu em Londres há mais de uma década e já passou por cidades como Amsterdã, Nova York, Paris, Los Angeles e Milão. Em 2026, a edição paulistana reforça a conexão entre café, cultura e lifestyle urbano, com expectativa de receber cerca de 16.000 visitantes ao longo dos três dias.

Voltado tanto ao público consumidor quanto aos profissionais do mercado, o festival apresenta uma programação que inclui degustações, workshops, palestras, campeonatos, música ao vivo, experiências gastronômicas e ativações interativas.

“Buscamos ampliar o repertório cultural do café a cada edição e fortalecer as conexões entre produtores, marcas, profissionais e consumidores. O São Paulo Coffee Festival é um espaço de descoberta, troca e experiências que reforçam o café como parte da cultura contemporânea”, comenta Caio Alonso Fontes, diretor da Espresso&CO, realizadora do festival.

Entre os destaques desta edição está a parceria inédita com a Japan House São Paulo, responsável pela curadoria do espaço Café & Arte e pela ativação “O Café como Percurso”. A instalação propõe uma leitura do universo do café por meio de elementos que representam sua história, seus rituais e sua cultura. Inspirada pela estética japonesa e pelo cuidado presente em cada etapa do preparo, a experiência transforma objetos do cotidiano, como chaleiras, filtros, xícaras e grãos, em narrativas visuais que conectam tradição, técnica e contemplação.

Outra novidade é a chegada da Tiramisù World Cup Brasil. A competição internacional dedicada à tradicional sobremesa italiana estreia no São Paulo Coffee Festival 2026 com uma experiência que reúne café, gastronomia e cultura italiana, ampliando o diálogo do evento com o universo gastronômico.

Serviço

Site oficial: https://www.saopaulocoffeefestival.com.br

Datas e horários: sexta-feira, 26 de junho: das 12h às 21h | sábado, 27 de junho: das 10h às 18h | domingo, 28 de junho: das 10h às 18h

Local: Fundação Bienal de São Paulo — Parque Ibirapuera, portão 03

Ingressos: https://www.ticket360.com.br/evento-composto/649/evento/32441/ingressos-para-sao-paulo-coffee-festival

Starbucks com proteína

A Starbucks, rede americana de cafeterias fundada em Seattle e presente em mais de 80 países, lança no Brasil o Cold Foam Proteico, novidade que já estava disponível em mercados como os Estados Unidos e passa a integrar permanentemente o cardápio da marca no país. Disponível nos sabores baunilha e chocolate, a cobertura cremosa acrescenta 19 gramas de proteína às bebidas geladas por mais R$ 9,90. A novidade acompanha a crescente demanda por produtos ricos em proteína e combina personalização e funcionalidade à experiência da rede.

O lançamento ocorre em paralelo à campanha Fanáticos pela Sua Paixão. Até 19 de julho, bebidas conhecidas do cardápio, como Matcha Latte Gelado, Latte Gelado, Cold Brew, Morango Frappuccino e Mocha Frappuccino, ganham versões com Cold Foam Proteico. As opções oferecem entre 20 e 29 gramas de proteína por porção. Entre elas, a Cold Brew com Mocha Cold Foam Proteico reúne 20 gramas de proteína e 155 calorias.

O Morango Frappuccino está entre as bebidas que ganham uma versão com Cold Foam Proteico na nova campanha da Starbucks, adicionando proteína à receita (Divulgação/Divulgação)

Como parte da mesma campanha, a Starbucks também apresenta uma edição especial e inédita do copo Bearista. Inspirado no universo do futebol, o “copo do urso” ganha uma nova versão durante um dos períodos de maior engajamento dos brasileiros com o esporte.

A coleção inclui ainda copos reutilizáveis, garrafa e outros itens exclusivos desenvolvidos para a temporada, ampliando a experiência da campanha para além das bebidas.

Café gelado para a Copa

A Cafellow, marca conhecida por lançar o primeiro café coado em sachê de infusão do Brasil, apresenta para a Copa do Mundo de 2026 o Fellow Vibrante, café com aroma natural de guaraná desenvolvido para ser consumido gelado ou como base para drinques.

Criado para celebrar o clima do torneio, o produto é o primeiro café da Cafellow pensado para o consumo gelado. Feito com café arábica torrado e moído de torra média e aroma natural de guaraná, foi desenvolvido para preparos como cold brew e para compor bebidas refrescantes e autorais.

Criado para a Copa do Mundo de 2026, o Fellow Vibrante combina café arábica e aroma natural de guaraná em uma receita desenvolvida para ser consumida gelada (Divulgação/Divulgação)

O lançamento também ganha um personagem exclusivo. Na ilustração criada para a edição, a xícara da Cafellow aparece de chuteiras, segurando uma bandeira do Brasil e um copo com bebida gelada, gelo e limão, além de carregar uma bola de futebol estampada com seis estrelas, em referência ao sonho do hexa brasileiro.

36º Prêmio Ernesto Illy

Estão abertas até 18 de setembro as inscrições para o Prêmio Ernesto Illy de Qualidade Sustentável do Café para Espresso, promovido pela illycaffè, empresa familiar italiana fundada em 1933, em Trieste. Reconhecida globalmente pelo compromisso com a qualidade sustentável, a marca criou a premiação para valorizar produtores dedicados à excelência do café.

Há mais de três décadas, o prêmio reconhece cafés de alta qualidade, destacando não apenas a excelência sensorial, mas também práticas sustentáveis e responsáveis ao longo da cadeia produtiva.

Produtores de todas as regiões brasileiras podem inscrever suas amostras da safra atual, nas categorias Nacional e Regional. Para participar é preciso enviar cafés das espécies Coffea arabica, nos processos natural, descascado ou despolpado.

Há mais de três décadas, o Prêmio Ernesto Illy reconhece produtores que se destacam pela qualidade sensorial do café e pelo compromisso com práticas sustentáveis (Divulgação/Divulgação)

Os melhores cafés serão selecionados por uma comissão de especialistas nacionais e internacionais, que avaliam aspectos como aparência, cor, tipo, peneira, teor de umidade, torração e, claro, sabor. Na categoria Nacional, 40 finalistas terão a chance de ficar entre os três vencedores que vão ganhar uma viagem internacional para participar do 12º Prêmio Internacional de Café Ernesto Illy, em 2027, além de prêmios em dinheiro e diplomas. Já na categoria Regional, os dois melhores produtores de cada uma das regiões brasileiras vencedoras vão receber prêmios em dinheiro e diplomas.

36° Prêmio Ernesto Illy de Qualidade Sustentável do Café para Espresso

Inscrições: Até 18/09/2026

Informações e Regulamento através do site do Clube illy do Café

Café Por Elas inaugura cafeteria

O Café Por Elas, torrefação especializada em cafés produzidos exclusivamente por cafeicultoras brasileiras, inaugura sua primeira cafeteria. Chamada Cafetina, a casa fica em Santa Cecília, em São Paulo, ao lado da torrefação da marca, e apresenta um cardápio centrado no café, com diferentes métodos de preparo e receitas autorais.

Segundo as fundadoras da torrefação, Julia e Nadia Nasr, a ideia de abrir uma cafeteria surgiu antes mesmo do nascimento da marca Café Por Elas. “Quando começamos a nos dedicar profissionalmente ao universo do café, abrir uma cafeteria era um desejo que já existia. Mas entendemos que, naquele momento, fazia mais sentido começar pela torrefação, que nos permitiria construir as bases do propósito da marca e fortalecer a relação com as produtoras. Então esse sonho ficou guardado, esperando a hora certa para acontecer”, afirma Nadia.

O nome “Cafetina” surgiu de forma espontânea, através de um “apelido” que alguns clientes passaram a usar para se referir às fundadoras e a equipe de Café Por Elas. “Com frequência clientes e amigos nos chamavam de ‘Rainhas do Café’, ‘Baronesas do Café’ e algum dia a gente respondeu ‘Baronesas não, Cafetinas’ e instantaneamente o apelido pegou. Alguns amigos passaram a nos chamar assim. Nessa época o desejo de ter uma cafeteria ainda estava guardado. O nome veio bem antes do projeto começar a ganhar corpo”, conta Julia.

Criado em 2018, o Café Por Elas nasceu através dos olhos de Julia e Nadia Nasr e inspirado na história da mãe das irmãs, Abadia, que é fazendeira e produtora de café (Divulgação/Divulgação)

A concepção da arquitetura e design do espaço foi comandado pela Melina Romano e uma equipe toda feminina, se inspirando na identidade visual do Brasil através dos olhos de artistas como Carmen Portinho e Lina Bo Bardi, dos edifícios modernistas que marcam a paisagem da cidade e a urbanidade do centro, do Copan a Santa Cecília e Vila Buarque.

A carta de bebidas coloca o café como principal destaque em todos os seus preparos. Todas as linhas do Café Por Elas são oferecidas entre coados, espressos e clássicos com leite, permitindo que o cliente conheça a amplitude do portfólio da torrefação em um único espaço. Além disso, as bebidas autorais revelam o caráter da casa, por exemplo o Zaatar Latte carrega a história das próprias fundadoras, Nadia e Julia Nasr, que têm descendência libanesa e são apaixonadas pelo ingrediente, já a Caputina, um cappuccino clarificado com toque de cumaru, demonstra o viés inovador da cafeteria.

Serviço

Endereço: R. Barão de Tatuí, 183 - Santa Cecília, São Paulo - SP