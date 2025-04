Onde se hospedar com requinte e luxo na Itália

ROMA

Estabelecido em 1893 como o primeiro hotel de luxo de Roma, o Hassler é um ícone da hospitalidade e é administrado hoje pela sexta geração da família fundadora, representada pelos irmãos gêmeos Roberto e Veruschka Wirth. A poucos passos da Piazza di Spagna — uma das praças mais importantes da cidade, de onde parte a elegante Via dei Condotti, repleta de butiques de luxo —, o hotel se impõe com sua vista privilegiada do alto, um charme a mais entre tantos outros. Do brilho dos talheres de prata ao conforto dos quartos equipados com secadores Dyson, cada detalhe reforça o compromisso com a excelência. O serviço impecável, a atenção minuciosa e a discrição fazem parte da experiência. São 87 quartos e suítes, todos decorados individualmente, com vistas encantadoras para a cidade ou para os jardins do hotel. No sexto andar do Hassler, o restaurante Imàgo é um convite a todos os sentidos. Estrelado pelo Guia Michelin, combina uma vista panorâmica de Roma com uma experiência gastronômica memorável. A música ambiente embala o espaço elegante, enquanto os pratos do chef executivo Andrea Antonini exploram aromas, texturas e — principalmente — sabores que celebram a criatividade da culinária italiana.

Hassler Hotel: Piazza Trinità dei Monti 6.

FLORENÇA

Café da manhã do Hotel Helvetia & Bristol: seleções salgadas do restaurante com os doces de Iginio Massari (Helvetia & Bristol Hotel /Divulgação)

Imerso em história e luxo, o Helvetia & Bristol encanta os hóspedes desde 1885. Localizado no centro histórico de Florença, a apenas 5 minutos de caminhada da Ponte Vecchio ou do Duomo de Florença, em frente ao Palazzo Strozzi e entre a Via de’ Tornabuoni e a Piazza della Repubblica, o hotel oferece 89 quartos e suítes que combinam o artesanato toscano com o design contemporâneo, proporcionando uma experiência de beleza e conforto. O hotel abriga o La Spa, o restaurante Cibrèo e as criações do renomado mestre confeiteiro Iginio Massari. O La Spa, maior centro de bem-estar no centro de Florença, está situado sobre os antigos Banhos Romanos e oferece tratamentos personalizados de relaxamento e cuidados com o corpo. O Cibrèo é um restaurante florentino que privilegia ingredientes italianos de produção ecossustentável. Já o café da manhã, servido no jardim de inverno do hotel — um espaço coberto por um teto de vidro em estilo Liberty e decorado com papel de parede que retrata a fauna toscana —, combina as seleções salgadas do restaurante com os doces de Iginio Massari. A experiência matinal inclui brioches e croissants recheados na hora com cremes frescos, bolos aromáticos e macios, biscoitos, tortas e as famosas pâtisseries de Massari — perfeitas para acompanhar um espresso doppio.

Helvetia & Bristol: Via dei Pescioni 2.

MILÃO

Grand Hotel et de Milan: referência para hóspedes em busca de luxo e privacidade (Grand Hotel et de Milan/Divulgação)

Localizado no coração da cidade, a poucos passos do distrito financeiro, do teatro La Scala, do Quadrilátero da Moda e da catedral Duomo, o Grand Hotel et de Milan — há três gerações nas mãos da família Bertazzoni — é referência para hóspedes em busca de luxo e privacidade. O hotel ocupa um edifício aristocrático construído em 1863, e seus interiores, discretos e refinados, encantam pela atmosfera enriquecida ao longo dos anos com objetos e móveis que hoje fazem parte da história do lugar. São 95 quartos e suítes, recentemente renovados, que preservam o mobiliário e os detalhes de época, assim como os pisos de parquet e os mármores italianos que decoram os espaçosos banheiros. O restaurante do hotel, o Caruso Nuovo Bistrot, oferece uma cozinha mediterrânea com toque milanês e ingredientes sazonais locais. O conceito gastronômico é assinado pelo chef Gennaro Esposito, premiado com estrela Michelin. “A recomendação especial é o spaghetti al pomodoro, que é essencial”, destaca Nicolas Auger, gerente-geral, que acredita que dom Pedro II, um ilustre cliente do hotel, teria adorado. Ele estava em Milão em 22 de maio de 1888, quando recebeu a notícia de que a escravidão havia sido abolida no Brasil. Uma estátua na recepção do hotel foi colocada em homenagem a esse importante acontecimento.

Grand Hotel et de Milan: Via Manzoni 29.