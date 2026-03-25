5 ovos de Páscoa para quem gosta de café

Café e chocolate são parentes próximos. Nada mais natural do que, em uma época de celebração, andarem juntos. Confira opções para quem gosta de saborear essa união.

Ovo Café com leite

Instalada em uma antiga fazenda cafeeira na Serra da Mantiqueira, a vinícola Guaspari celebra a vocação da região em uma parceria de Páscoa com a confeitaria artesanal Sucrier. O ovo “Café com Leite” é feito com o Café Especial Guaspari, cultivado a 1.200 metros de altitude, em Espírito Santo do Pinhal — região reconhecida pela excelência e pelo pioneirismo na vitivinicultura paulista.

Com 320 gramas, o ovo combina chocolate branco e ao leite, com recheio de ganache de leite e crocante de café Guaspari. O blend leva as variedades Acaiá e Catuaí Vermelho, cultivadas em 23 hectares que compartilham o mesmo terroir e ciclo das videiras. A torra média revela notas de cacau, mel e leve acidez cítrica, que equilibram os chocolates.

Ovo Café com Leite — R$ 265 (Divulgação/Divulgação)

Do cultivo manual do café à finalização do ovo na confeitaria, o processo traduz o terroir da Mantiqueira — presente tanto nos produtos da Guaspari quanto nas criações da Sucrier.

A edição limitada está disponível na loja da Sucrier, em Pinheiros, em São Paulo, e na Casa Guaspari, em Espírito Santo do Pinhal, por R$ 265. Para quem quiser experimentar o grão puro, o Café Guaspari pode ser encontrado no site da marca e na loja física, em versões de 250 gramas em grãos (R$ 40) e 500 gramas moído (R$ 68).

Onde comprar:

Ovo Café com Leite — R$ 265

Loja Casa Guaspari — Rua Pedro Ferrari 300 – Espírito Santo do Pinhal

Sucrier — Rua Mateus Grou 50, Pinheiros – São Paulo

Vinícola Guaspari — Rua Pedro Ferrari 300, Parque do Lago – Espírito Santo do Pinhal (SP).

Ovo Garapa e Café

A chef Nana Fernandes, à frente do Açucareiro da Nana, conhecido por bolos e panetones premiados, preparou para a Páscoa o ovo Garapa e Café, com 280 gramas, por R$ 245, que reúne três paixões nacionais: café, garapa e cacau.

Feito com chocolate amargo 60%, o ovo leva recheio de geleia de caldo de cana combinada com ganache de café especial — variedade Mundo Novo, do Sul de Minas, com torra fresca do J.Café, microtorrefação localizada no bairro da Vila Leopoldina, também em São Paulo. Além do ateliê, o produto também está disponível no J.Café.

Ovo Garapa e Café — R$ 245 (Codo Meletti /Divulgação)

O ateliê da Nana fica na Travessa Dona Paula, 100, casa 2, em Higienópolis, com retiradas em uma janela no segundo andar de uma das casas da vila, para pronta entrega de quinta a sábado.

Onde comprar:

Ovo Garapa e Café — R$ 245

E-mail: contato@acucareirodanana.com.br

Instagram: @acucareirodanana | Site: acucareirodanana.com.br

Pronta entrega/Retiradas

Travessa Dona Paula, 100, casa 2 - Higienópolis

De quinta-feira a sábado, das 11h às 17h

Ifood de terça-feira a sábado

Ovo Moka e Pecan

O ovo Moka Pecan é da Hagi Torroneria e Chocolateira, marca de origem curitibana que produz torrones de forma artesanal, seguindo a tradição italiana, além de chocolates feitos com atenção aos produtores e ao meio em que estão inseridos. Hoje, a marca também tem lojas em São Paulo.

Combinação de café com chocolates branco e ao leite, o ovo Moka Pecan, com 300 gramas, por R$ 199,90, é uma releitura do mocaccino. A receita leva mel de florada silvestre e amêndoas selecionadas, além de trazer pedaços de noz-pecã na casca e a fruta caramelizada, que adiciona crocância ao conjunto.

Ovo Moka Pecan — R$ 199,90 (Gabriel Machado/Divulgação)

O recheio inclui drágeas Moka Pecan — bolinhas crocantes de noz-pecã envoltas em chocolate, que também vêm dentro do ovo.

Onde comprar:

Ovo Moka Pecan — R$ 199,90

• Av. N. Senhora Aparecida, 742 – Seminário – Curitiba

• Rua Cônego Eugênio Leite, 629 – Pinheiros – São Paulo

• R. Prof. Pedro Viriato Parigot de Souza, 600 – Mossunguê – Curitiba

• R. João Bertoja, 1995 – Campo Largo

Ovo Coco e Café

A C’alma é uma fábrica de chocolate bean to bar de Goiânia que transforma cacau fino, cultivado de forma sustentável, em chocolates artesanais de alta qualidade. A produção é feita apenas com ingredientes naturais, respeitando as nuances do cacau.

Nesta Páscoa, a marca apresenta um clássico autoral em versão especial: um encontro entre coco e café. A crocância dos chips de coco se combina às notas aromáticas do café, resultando em um chocolate equilibrado, com doçura na medida e final perfumado.

Ovo Coco e Café — R$ 139 (Divulgação/Divulgação)

O ovo, com 180 gramas, por R$ 139, é feito com chocolate ao leite 55% com coco e café e traz, no interior, pedaços crocantes de chocolate de baru com flocos de milho caramelizados.

Onde comprar:

Ovo Coco e Café — R$ 139

Rua C156, 63. Bairro Jardim América — Goiânia (GO)

https://loja.calmachocolate.com.br

Ovo Cappucino & Canela

A Joya Boulangerie, padaria artesanal francesa na Vila Madalena, em São Paulo, apresenta sua coleção de Páscoa 2026 com criações da chef Isabela Honda, inspiradas no repertório do café da manhã. A proposta é uma leitura mais delicada da data, em que o chocolate serve de base para composições que remetem à boulangerie, à confeitaria e às bebidas do cotidiano da casa.

O ovo Cappuccino & Canela (280 gramas) parte das bebidas quentes e do conforto das especiarias. Leva ganache de café, crocante de amêndoas e canela.

Onde comprar:

Ovo Cappucino & Canela — R$ 138

Joya Boulangerie — R. Fradique Coutinho, 1406, Vila Madalena

Pedidos com pronta-entrega, de 12 de março a 5 de abril

Ovo Cappucino & Canela — R$ 138 (Juliana Amorim/Divulgação)

Dose extra

Café também combina com pão de queijo…

No coração dos Jardins, bairro de São Paulo, a casa do Pão de Queijo Haddock Lobo, existente desde 1968, tem como o carro-chefe o pão de queijo, eleito diversas vezes como o melhor da cidade por críticos.

A marca ganhou versão em ovo de Páscoa. Feito com chocolate ao leite Callebaut, com 330 gramas, por R$ 150, em tamanho único, traz a crocância do pão de queijo na casca.

Ovo Pão de Queijo Haddock Lobo — R$ 150 (Studio Mió/Divulgação)

Está disponível para compra por WhatsApp ou nas lojas físicas em São Paulo, nos Jardins (Rua Haddock Lobo, 1408), Shopping Iguatemi SP, Shopping Pátio Higienópolis e Hospital Sírio-Libanês; e, no Rio de Janeiro, no Shopping Leblon.

…e ovo frito de pão na chapa

Na Mica Chocolates, em Pinheiros, bairro de São Paulo, a idealizadora Michelle Kallas propõe leituras inusitadas. A criatividade da marca aparece no Ovo Frito de Pão na Chapa, com 90 gramas, por R$ 49, moldado como o ovo dos clássicos X-eggs de lanchonete. A versão é feita com casca de chocolate branco, ganache de manteiga tostada e crocante de brioche.

Ovo Frito de Pão na Chapa — R$ 49 (Divulgação/Divulgação)

Disponível nas unidades físicas da marca, na loja em Pinheiros e no quiosque no Shopping JK Iguatemi, além de entrega para todo o Brasil por meio de pedidos no site oficial.

Mica Chocolates

www.micachocolates.com.br

Pão de Queijo Haddock Lobo

paodequeijohaddocklobo.com.br