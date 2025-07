São Paulo Coffee Festival 2025: confira as novidades que foram destaque no evento

A quarta edição do São Paulo Coffee Festival 2025, realizada entre os dias 27 e 29 de junho, na Bienal do Ibirapuera, em São Paulo, reforçou o compromisso de valorizar as origens produtoras e aproximar o público das histórias por trás do café.

Criado em Londres e com mais de dez anos de trajetória, o festival já acontece em cidades como Amsterdã, Milão, Nova York e Paris, reunindo fãs de café ao redor do mundo.

Voltado para o público final, o evento oferece experiências sensoriais, culturais e gastronômicas. Neste ano, a programação também trouxe ainda mais arte urbana, com degustações, workshops, música ao vivo, boa comida e intervenções artísticas espalhadas pelo espaço.

“A cada edição, reforçamos nosso compromisso de valorizar as origens, aproximar os pequenos negócios do consumidor final e transformar o café em uma plataforma de cultura, experiência e desenvolvimento. É uma celebração da diversidade do café especial, que impulsiona conhecimento, promove encontros e fortalece quem faz o café acontecer”, comenta Caio Alonso Fontes, diretor da Espresso&CO, realizadora do São Paulo Coffee Festival.

Confira alguns dos destaques desta edição.

Cafellow: café coado portátil em sachê

Um dos espaços mais movimentados e coloridos da feira foi o da Cafellow, primeira marca brasileira de café coado portátil em sachê, direcionada ao público jovem.

A proposta é unir praticidade, sustentabilidade e experiência sensorial, oferecendo um produto inovador no mercado de cafés especiais. Criada para uma nova geração de consumidores — exigente e preocupada com o impacto ambiental —, a Cafellow transforma o café em um item de lifestyle, com blends funcionais, linguagem descomplicada e visual contemporâneo. Durante o evento, os visitantes puderam conhecer os produtos e conversar com a fundadora, Paula Veloso, que cresceu entre plantações de café de sua família.

Cafellow: café coado portátil em sachê (Carolina Gehlen/Exame)

A marca oferece três versões, todas com café arábica de alta qualidade e ingredientes naturais, além do sachê tradicional:

Fellow Determinado — café da produtividade, ideal para quem precisa de energia, como atletas, estudantes e profissionais.

Fellow Sensual — blend com maca peruana e notas frutadas para estimular os sentidos e a autoestima.

Fellow Criativo — café com extrato de cogumelo, baunilha e caramelo, pensado para estimular a criatividade.

Orfeu Cafés Especiais lança Microlote Reserva

No mercado desde 2005, a marca Orfeu Cafés Especiais cultiva grãos de qualidade selecionada com o objetivo de manter no Brasil os melhores cafés produzidos em suas fazendas, localizadas nas montanhas do sul de Minas Gerais. Especialmente no São Paulo Coffee Festival, Orfeu lançou o Microlote Reserva RO-06 (R$ 70/250g), linha que traz cafés ainda mais especiais encontradas pela equipe de Q-Graders da marca, normalmente vendidos em pequenas quantidades.

Especialmente no São Paulo Coffee Festival, Orfeu lançou o Microlote Reserva RO-06 (Agência Ophelia/Divulgação)

O RO-06 foi cultivado na Fazenda Rainha, no Sul de Minas Gerais, se apresenta como um café equilibrado, com aroma de flor de laranjeira e jasmim. Já no paladar, revela notas de mel e açúcar mascavo. De pontuação 87,81 conta com doçura alta, corpo cremoso e acidez cítrica. Durante o festival, o café foi servido nos métodos espresso e Hario V60. Também está à venda pelo site: http://www.cafeorfeu.com.br

Comandante: estreia de peso no festival

Pela primeira vez no São Paulo Coffee Festival, a Comandante, marca alemã de moedores de alta performance, atraiu a atenção dos consumidores mais exigentes — e também dos curiosos.

Reconhecida por produzir moedores de precisão para profissionais e entusiastas do café, a Comandante nasceu como um projeto familiar, nos arredores de Munique, na Baviera, unindo o conhecimento de especialistas em café e engenharia. Todos os produtos são fabricados de forma responsável, com materiais seguros para uso alimentar e seguindo rigorosos padrões de qualidade — o que garante durabilidade e o menor impacto ambiental possível.

Profissionais da Comandante realizaram limpeza, ajustes e manutenção dos equipamentos (Carolina Gehlen/Exame)

Além de conhecer e adquirir os famosos moedores, e seus acessórios personalizáveis, o público pôde participar de uma das atrações mais disputadas: a competição de quem moe café mais rápido. Outro destaque foi o spa day para moedores, em que profissionais da Comandante realizaram limpeza, ajustes e manutenção dos equipamentos dos visitantes, garantindo que continuem moendo com máxima eficiência por muitos anos.

Culto: comunidade de café especial chega ao Brasil

Direto de Montevidéu, os cafés da Culto também marcaram presença na feira. A marca uruguaia, criada em 2016, começou de forma artesanal, com torrefação em garagem e uma Vespa adaptada para servir café pelas ruas.

Em 2020, lançou seu sistema de assinatura, que hoje reúne mais de 2 mil assinantes, formando a maior comunidade de amantes de café da América Latina.

O Brasil sempre foi parceiro da marca, especialmente por meio da FAF Coffees (Fazenda Ambiental Fortaleza), referência em cafés sustentáveis e de qualidade.

Agora, a Culto prepara sua chegada oficial ao país: em agosto, inaugura a primeira loja em São Paulo, nos Jardins, e, em julho, lança o sistema de assinatura exclusivo para o Brasil, com cafés de origens variadas do mundo e dos melhores terroirs brasileiros.

Na feira, os visitantes puderam experimentar:

Colombia Cumbre — Café doce e frutado das montanhas de Nariño, com corpo médio e acidez brilhante.

Etiópia OG — Café complexo de Sidama, na Etiópia, com perfil frutado, floral e cremoso.

As vendas estão disponíveis no site http://www.cafeculto.com.br, com entregas em todo o Brasil e assinatura ativa a partir de julho.

União lança café em cápsulas

Com 115 anos de trajetória e liderança consolidada no mercado de açúcar, a marca União anunciou na feira a sua entrada no segmento de cápsulas de café com o lançamento da linha Café União Espresso. A novidade já está disponível nas principais redes varejistas de São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais, Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul (físicas e online) e marca um passo estratégico da Camil Alimentos, detentora da marca, rumo à diversificação de portfólio e à expansão em categorias de maior valor agregado, fortalecendo sua atuação em um dos mercados mais dinâmicos e competitivos do setor de alimentos e bebidas no Brasil.

Compatíveis com o sistema Nespresso® Original, as cápsulas da linha Café União Espresso chegam ao mercado com cinco blends: