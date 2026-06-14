Alemanha em Copas do Mundo: o histórico da seleção em jogos de estreia

A seleção da Alemanha estreia na Copa do Mundo 2026 neste domingo, 14, contra o Curaçao, às 14h (de Brasília), pelo grupo E. Será a 21ª participação dos europeus no torneio.

No histórico, a equipe tem 13 vitórias em estreias, cinco empates e três derrotas até aqui. As duas últimas, inclusive, estreou com derrotas para México e Japão.

Confira abaixo as estreias da Alemanha em Copas do Mundo

Copa do Mundo 1934 (Itália)

A primeira participação foi no Mundial de 1934, disputado na Itália. Naquela oportunidade, a equipe estreou diante da Bélgica e venceu por 5 a 2 e ficou em 3º lugar.

Copa do Mundo 1938 (França)

Já em 1938, na França, a equipe alemã estreou diante da Suíça e empatou em 1 a 1, mas não chegou a passar de fase naquela oportunidade.

Copa do Mundo 1954 (Suíça)

O primeiro título da Alemanha veio em 1954, na Copa disputada na Suíça. A equipe disputou seis jogos, venceu cinco e perdeu apenas um, para a Hungria, em jogo de 11 gols. Na estreia, venceu a Turquia por 4 a 1.

Copa do Mundo 1958 (Suécia)

Na estreia, a Alemanha já recebeu uma pedreira e enfrentou a Argentina, mas conquistou uma vitória por 3 a 1 e ficou em 4º lugar.

Copa do Mundo 1962 (Chile)

Naquela oportunidade, o time estreou com empate sem gols diante da Itália e caiu nas quartas de final para a Iugoslávia.

Copa do Mundo 1966 (Inglaterra)

Em 1966, Mundial que foi disputado na Inglaterra, a equipe estreou diante da Suíça e goleou por 5 a 0. O time teve a chance de conquistar mais uma taça, mas parou justamente para a anfitriã Inglaterra, que venceu nos pênaltis.

Copa do Mundo 1970 (México)

No México, que é o atual país-sede para a Copa do Mundo 2026, a equipe alemã estreou diante do Marrocos e venceu por 2 a 1. Naquela edição, ficou em 3º lugar.

Copa do Mundo 1974 (Alemanha)

Em 1970, Alemanha sediou a Copa do Mundo e levantou o troféu do torneio. Na estreia, recebeu a Austrália e venceu por 3 a 0.

Copa do Mundo de 1978 (Argentina)

Em 1978, a seleção alemã não realizou uma boa campanha e estreou com empate sem gols diante da Polônia. A equipe só venceu uma partida, empatou quatro vezes e perdeu uma.

Copa do Mundo 1982 (Espanha)

Naquele ano, a equipe bateu na trave mais uma vez, já que perdeu a grande final para a Itália. Na estreia, enfrentou a Argélia, mas foi derrotada por 2 a 1.

Copa do Mundo 1986 (México)

Na estreia, a equipe enfrentou o Uruguai e empatou sem gols. Na grande final, foi derrotada pela Argentina por 3 a 2.

Copa do Mundo 1990 (Itália)

Na estreia, o time venceu a Iugoslávia e conquistou mais uma taça da Copa do Mundo ao vencer a Argentina na final por 1 a 0.

Copa do Mundo 1994 (Estados Unidos)

Na edição seguinte, a Alemanha estreou diante da Bolívia e venceu por 1 a 0, mas caiu nas quartas de final.

Copa do Mundo 1998 (França)

A equipe encarou os Estados Unidos na estreia do Mundial de 1998 e venceu por 2 a 0.

Copa do Mundo 2002 (Coreia do Sul e Japão)

Já em 2002, a equipe estreou contra a Arábia Saudifa, venceu e fez uma boa campanha na fase de grupos. No entanto, enfrentou a Seleção Brasileira na grande final e perdeu por 2 a 0.

Copa do Mundo 2006 (Alemanha)

Em mais uma oportunidade sediando o torneio, na estreia daquela edição, a seleção alemã venceu a Polônia por 1 a 0.

Copa do Mundo 2010 (África do Sul)

Já na África do Sul, a equipe estreou com derrota ao enfrentar a Sérvia e perdeu por 1 a 0. O time ficou com o 3º lugar.

Copa do Mundo 2014 (Brasil)

No Brasil, a seleção alemã levantou mais um troféu da competição. Na estreia, enfrentou Portugal e goleou por 4 a 0.

Copa do Mundo 2018 (Rússia)

Já na Rússia, a equipe teve uma campanha muito abaixo e sequer avançou da fase de grupos. O time estreou diante do México e perdeu por 1 a 0.

Copa do Mundo 2022 (Qatar)

Na última edição da Copa do Mundo, no Qatar, a Alemanha também estreou com derrota após ser surpreendido pelo Japão.