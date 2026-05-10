Confira a tabela da Copa do Mundo 2026

Falta um mês para o início da Copa do Mundo de 2026, que será disputada nos Estados Unidos, México e Canadá. Esta edição marcará uma mudança histórica: pela primeira vez, o torneio contará com 48 seleções. Com todas as vagas já definidas, as equipes agora aguardam apenas as convocações oficiais.

Após a repescagem realizada em março, as seis últimas seleções garantiram presença no Mundial, completando assim os grupos de A a L.

O torneio também será o mais longo da história em número de jogos, com 104 partidas no total. Outra novidade é a introdução da fase de 32 avos de final, que acontecerá logo após a fase de grupos e antes das tradicionais oitavas de final.

Quando começa e acaba a Copa do Mundo 2026?

O jogo de abertura será entre México e África do Sul, no dia 11 de junho, às 16h (horário de Brasília), na Cidade do México. A final está marcada para 19 de julho, também às 16h (de Brasília), no MetLife Stadium, em Nova York.

Quando começam os jogos do Brasil na Copa Mundo?

A seleção brasileira fará sua estreia no dia 13 de junho, às 19h, contra o Marrocos, em Nova York, em partida válida pelo Grupo C.

Quando o Brasil joga na Copa do Mundo?

Veja todos os jogos da seleção brasileira na fase de grupos

13/06 - 19h - Brasil x Marrocos - Nova York

19/06 - 22h - Haiti x Brasil - Filadélfia

24/06 - 19h - Escócia x Brasil - Miami

Tabela da Copa do Mundo 2026

Data Hora Jogo Fase/Grupo Cidade 11/06 16h México x África do Sul Grupo A Cidade do México 11/06 23h Coreia do Sul x República Tcheca Grupo A Guadalajara 12/06 16h Canadá x Bósnia Grupo B Toronto 12/06 22h Estados Unidos x Paraguai Grupo D Los Angeles 13/06 1h Austrália x Turquia Grupo D Vancouver 13/06 16h Qatar x Suíça Grupo B San Francisco 13/06 19h Brasil x Marrocos Grupo C Nova York 13/06 22h Haiti x Escócia Grupo C Boston 14/06 14h Alemanha x Curaçao Grupo E Houston 14/06 17h Holanda x Japão Grupo F Dallas 14/06 20h Costa do Marfim x Equador Grupo E Filadélfia 14/06 23h Suécia x Tunísia Grupo F Monterrey 15/06 13h Espanha x Cabo Verde Grupo H Atlanta 15/06 16h Bélgica x Egito Grupo G Seattle 15/06 19h Arábia Saudita x Uruguai Grupo H Miami 15/06 22h Irã x Nova Zelândia Grupo G Los Angeles 16/06 16h França x Senegal Grupo I Nova York 16/06 19h Iraque x Noruega Grupo I Boston 16/06 22h Argentina x Argélia Grupo J Kansas City 17/06 1h Áustria x Jordânia Grupo J San Francisco 17/06 14h Portugal x RD Congo Grupo K Houston 17/06 17h Inglaterra x Croácia Grupo L Dallas 17/06 20h Gana x Panamá Grupo L Toronto 17/06 23h Uzbequistão x Colômbia Grupo K Cidade do México 18/06 13h Rep. Tcheca x África do Sul Grupo A Atlanta 18/06 16h Suíça x Bósnia Grupo B Los Angeles 18/06 19h Canadá x Qatar Grupo B Vancouver 18/06 22h México x Coreia do Sul Grupo A Guadalajara 19/06 1h Turquia x Paraguai Grupo D San Francisco 19/06 16h EUA x Austrália Grupo D Seattle 19/06 19h Escócia x Marrocos Grupo C Boston 19/06 22h Brasil x Haiti Grupo C Filadélfia 20/06 14h Holanda x Suécia Grupo F Houston 20/06 17h Alemanha x Costa do Marfim Grupo E Toronto 20/06 21h Equador x Curaçao Grupo E Kansas City 21/06 1h Tunísia x Japão Grupo F Monterrey 21/06 13h Espanha x Arábia Saudita Grupo H Atlanta 21/06 16h Bélgica x Irã Grupo G Los Angeles 21/06 19h Uruguai x Cabo Verde Grupo H Miami 21/06 22h Nova Zelândia x Egito Grupo G Vancouver 22/06 14h Argentina x Áustria Grupo J Dallas 22/06 18h França x Iraque Grupo I Filadélfia 22/06 21h Noruega x Senegal Grupo I Nova York 23/06 0h Jordânia x Argélia Grupo J San Francisco 23/06 14h Portugal x Uzbequistão Grupo K Houston 23/06 17h Inglaterra x Gana Grupo L Boston 23/06 20h Panamá x Croácia Grupo L Toronto 23/06 23h Colômbia x Congo Grupo K Guadalajara 24/06 16h Suíça x Canadá Grupo B Vancouver 24/06 16h Itália x Qatar Grupo B Seattle 24/06 19h Escócia x Brasil Grupo C Miami 24/06 19h Marrocos x Haiti Grupo C Atlanta 24/06 22h Rep. Tcheca x México Grupo A Cidade do México 24/06 22h África do Sul x Coreia do Sul Grupo A Monterrey 25/06 17h Equador x Alemanha Grupo E Nova York 25/06 17h Curaçao x Costa do Marfim Grupo E Filadélfia 25/06 20h Tunísia x Holanda Grupo F Kansas City 25/06 20h Japão x Suécia Grupo F Dallas 25/06 23h Turquia x EUA Grupo D Los Angeles 25/06 23h Paraguai x Austrália Grupo D San Francisco 26/06 16h Noruega x França Grupo I Boston 26/06 16h Senegal x Iraque Grupo I Toronto 26/06 21h Uruguai x Espanha Grupo H Guadalajara 26/06 21h Cabo Verde x Arábia Saudita Grupo H Houston 26/06 0h Egito x Irã Grupo G Seattle 26/06 0h Nova Zelândia x Bélgica Grupo G Vancouver 27/06 18h Panamá x Inglaterra Grupo L Nova York 27/06 18h Croácia x Gana Grupo L Filadélfia 27/06 20h30 Colômbia x Portugal Grupo K Miami 27/06 20h30 Congo x Uzbequistão Grupo K Atlanta 27/06 23h Jordânia x Argentina Grupo J Dallas 27/06 23h Argélia x Áustria Grupo J Kansas City 28/06 16h Jogo 73 32 avos Los Angeles 29/06 14h Jogo 76 32 avos Houston 29/06 17h30 Jogo 74 32 avos Boston 29/06 22h Jogo 75 32 avos Monterrey 30/06 14h Jogo 78 32 avos Dallas 30/06 18h Jogo 77 32 avos Nova York 30/06 22h Jogo 79 32 avos Cidade do México 01/07 13h Jogo 80 32 avos Atlanta 01/07 17h Jogo 82 32 avos Seattle 01/07 21h Jogo 81 32 avos San Francisco 02/07 16h Jogo 84 32 avos Los Angeles 02/07 20h Jogo 83 32 avos Toronto 02/07 0h Jogo 85 32 avos Vancouver 03/07 15h Jogo 88 32 avos Dallas 03/07 19h Jogo 86 32 avos Miami 03/07 22h30 Jogo 87 32 avos Kansas City 04/07 14h Jogo 90 Oitavas Houston 04/07 18h Jogo 89 Oitavas Filadélfia 05/07 17h Jogo 91 Oitavas Nova York 05/07 21h Jogo 92 Oitavas Cidade do México 06/07 16h Jogo 93 Oitavas Dallas 06/07 21h Jogo 94 Oitavas Seattle 07/07 13h Jogo 95 Oitavas Atlanta 07/07 17h Jogo 96 Oitavas Vancouver 09/07 17h Jogo 97 Quartas Boston 10/07 16h Jogo 98 Quartas Los Angeles 11/07 18h Jogo 99 Quartas Miami 11/07 22h Jogo 100 Quartas Kansas City 14/07 16h Jogo 101 Semifinal Dallas 15/07 16h Jogo 102 Semifinal Atlanta 18/07 18h Jogo 103 3º lugar Miami 19/07 16h Jogo 104 Final Nova York

*Colaborou Gabriella Brizotti