99 investe R$ 100 milhões para disputar entregas de supermercado em São Paulo

Depois de disputar passageiros e refeições, a 99 quer conquistar a compra do supermercado. A empresa controlada pela chinesa DiDi abre uma nova frente de crescimento ao entrar no mercado de compras do dia a dia.

A aposta é fazer o consumidor abrir o aplicativo também para comprar medicamentos, ração, produtos de limpeza e outros itens de conveniência.

É com essa estratégia que o 99Compras estreia nesta terça-feira, 28, na cidade de São Paulo e em mais de 20 municípios da região metropolitana, incluindo Osasco, Barueri, Mauá, Carapicuíba, Itaquaquecetuba e Guarulhos.

A companhia investiu R$ 100 milhões na operação local, que começa com cerca de 3.000 parceiros comerciais — entre eles Americanas, Atacadão, Carrefour, Cencosud, Cobasi, Coop, Nissei, Petz, St. Marche e Ultrafarma — e mais de 200 mil entregadores cadastrados para realizar as entregas.

A chegada ao maior mercado consumidor do país acontece quatro meses depois da estreia do serviço no Brasil, em Goiânia, e amplia a concorrência em um mercado que já atrai grandes plataformas.

A Rappi consolidou sua operação em categorias como supermercado e farmácia, enquanto o iFood expandiu a atuação para além das refeições e hoje também reúne redes de supermercados, drogarias e lojas de conveniência em seu aplicativo.

A aposta da 99 é que sua base de usuários e a operação integrada com mobilidade, pagamentos e delivery de comida ajudem a acelerar a entrada nesse segmento.

"São Paulo reúne escala, diversidade e um consumidor cada vez mais conectado; por isso, a chegada à capital paulista marca um novo momento para a 99Compras", afirma Talita Poleto, diretora comercial da 99Compras. "Queremos mostrar que é possível combinar preços competitivos, conveniência, excelência logística e uma experiência diferenciada em uma única plataforma."

Frete grátis e cupons de R$ 99

Para acelerar a adoção do serviço, a 99 repete a estratégia de incentivos para consumidores e entregadores, usada no relançamento do 99Food.

Os consumidores paulistanos terão frete grátis nos dois primeiros pedidos, com compra mínima de R$ 30, além de cupons que somam até R$ 99 em descontos e promoções relâmpago.

Do lado dos entregadores, os ganhos por corrida podem chegar a R$ 20 durante o período de lançamento. A empresa também distribuiu gratuitamente 300 baús para parceiros selecionados e prevê uma nova rodada de distribuição.

A multimodalidade segue como um dos pilares da estratégia. O mesmo entregador pode transportar passageiros, entregar refeições pelo 99Food e agora realizar compras pelo 99Compras, aumentando as oportunidades de renda ao longo do dia.

O papel do picker na operação

A entrega de supermercado é mais complexa do que a de refeições. Por isso, a operação do 99Compras inclui um elo adicional na cadeia logística: o picker, funcionário do varejista responsável por separar os produtos dentro da loja antes da chegada do entregador.

Segundo a empresa, reduzir o tempo de espera nas lojas é uma das prioridades da operação.

"A gente quer que o nosso entregador fique o tempo mínimo possível na loja esperando o pedido ficar pronto", afirma Luis Felipe Gamper, diretor sênior de logística da 99.

Outro desafio é acertar o horário de entrega. Diferentemente do delivery de comida, chegar muito antes também pode gerar problemas.

"Quando se fala de uma compra grande de supermercado, se chegar muito antes, pode ser um problema. A estimativa desse tempo não é só em termos de atraso, também em termos de adiantar a entrega. Ela tem que ser mais precisa", diz Gamper.

Nos testes da operação, houve casos em que os pedidos chegaram entre 30 e 40 minutos antes do previsto e não havia ninguém em casa para recebê-los.

Segundo a empresa, a tecnologia da plataforma atua em três frentes: o sistema que faz o despacho dos pedidos para os entregadores, mapas próprios com rotas otimizadas para motocicletas e algoritmos que estimam o tempo de separação dos produtos dentro das lojas.

Na categoria de farmácia, que dispensa a atuação do picker por operar em lojas menores, o tempo médio de entrega registrado é de 24 minutos.

A categoria de farmácia é o principal motor da operação neste início.

Em Goiânia, ela representa 28% dos pedidos da plataforma. Na Grande São Paulo, a participação é de 22%.

Entre os produtos mais comprados estão itens de nutrição infantil, fraldas, produtos de higiene pessoal, preservativos, testes de gravidez e analgésicos.

Varejo online ainda tem espaço para crescer

A aposta da 99 acompanha a digitalização do varejo brasileiro.

Segundo dados da Euromonitor apresentados pela empresa, a participação do comércio eletrônico nas vendas do varejo passou de 5% em 2015 para 20% em 2024. Ainda assim, o índice permanece abaixo do observado na China, onde o canal digital responde por cerca de 35% das vendas.

Pesquisa apresentada pela empresa mostra que 57% dos consumidores recorrem ao aplicativo para substituir itens que acabaram em casa. Outros 35% fazem compras para reposição do estoque doméstico, enquanto 5% compram em situações emergenciais e 3% em ocasiões específicas.

Os principais fatores que levam o consumidor a escolher esse tipo de serviço são a conveniência de comprar sem sair de casa, evitar filas, rapidez na entrega, possibilidade de agendamento, repetição de pedidos anteriores e comparação de preços.

A estratégia também segue o modelo adotado pela DiDi em outros mercados. O DiDi Shop, operação internacional da companhia, lidera o segmento no México e na Colômbia e superou a marca de 8 milhões de pedidos em 2025, com supermercados, lojas de conveniência, farmácias e bebidas entre as categorias mais procuradas.

O Brasil é hoje o maior mercado da DiDi fora da China. A 99 reúne mais de 60 milhões de usuários ativos, 25 milhões de contas na 99Pay, cerca de 2 bilhões de corridas por ano e um 99Food presente em 100 cidades.

"A 99 tem uma visão de longo prazo para o seu negócio no Brasil, e compras talvez seja, depois de food, o segundo passo mais concreto nesse caminho", afirma Bruno Rossini, diretor sênior de comunicação da 99.

Na prática, a empresa replica na entrega de compras a estratégia que adotou na mobilidade urbana e no delivery de refeições: investir para atrair consumidores, ampliar as oportunidades de renda dos entregadores e aumentar a frequência de uso do aplicativo. Quanto mais vezes o cliente recorrer à plataforma ao longo da semana, maior tende a ser o potencial de monetização do superapp.

"A diversificação dos canais de venda deixou de ser uma tendência para se tornar uma estratégia de crescimento do varejo. A 99Compras conecta tecnologia, logística e uma base ampla de consumidores para ajudar nossos parceiros a expandir seus negócios e alcançar novos públicos de forma simples e eficiente", afirma Talita Poleto.