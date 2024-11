Um lugar para tomar café...

Viajar é mais do que simplesmente explorar novos destinos, é uma oportunidade de viver experiências autênticas. Em cada cidade, as cafeterias tornam-se refúgios de descanso e descoberta. Seja em uma esquina de Paris, seja em um bairro de Bogotá, um café pode ser a companhia ideal para observar o movimento da cidade, refletir sobre a jornada e apreciar o momento. Descubra a seguir seis cafeterias que podem ser suas companheiras mundo afora.

...em Brasília (Brasil)

A unidade do Acervo Café, localizada no segundo andar da Livraria Travessa, no Espaço Casapark, oferece um cardápio exclusivo de cafés coados, além dos tradicionais métodos de preparo. Fundada em 2017, a marca se consolidou pelo compromisso com a excelência, destacando-se por trabalhar com os melhores cafés e equipamentos disponíveis no mercado.

O WatchHouse: 18 unidades pela cidade em Londres: (Carolina Gehlen/Exame)

...em Londres (Inglaterra)

Originária do sul de Londres e com 18 unidades pela cidade, a WatchHouse é uma rede de cafeterias sem parecer uma. Cada um dos locais foi projetado para realizar um papel único na experiência de beber café, enquanto preserva a história do entorno.

O French Truck Coffee, cafeteria com sete unidades em Nova Orleans (Carolina Gehlen/Exame)

...em Nova Orleans (Estados Unidos)

A cor amarela e o caminhão francês estão por toda parte do French Truck Coffee, cafeteria com sete unidades em Nova Orleans. Além dos bons cafés feitos com grãos de origem ou blends, é possível comprar vários souvenirs amarelos como lembrança.

News and Coffee: um lugar de notícias e café em Madri (Carolina Gehlen/Exame)

...em Madri (Espanha)

News and Coffee é o que diz seu nome: um lugar de notícias e café. Isso porque essa cafeteria é uma banca de revistas e jornais. Ao lado dos periódicos diários há uma seleção de revistas e livros independentes. Com unidades em Madri, também é possível encontrar a banca em Londres, Barcelona e Valência.

Kawa Coffee é um lugar para beber e apreciar café em Paris (Carolina Gehlen/Exame)

...em Paris (França)

No centro do terceiro arrondissement, área repleta de restaurantes e lojas descoladas, a moldura preta chama a atenção entre as vitrines da rua. Kawa Coffee é um lugar para beber e apreciar café, permitindo que os visitantes testemunhem todo o processo de criação de uma xícara.

Tropicália Café, com sede em Bogotá, especializada em café da Colômbia e dos trópicos vizinhos (Carolina Gehlen/Exame)

...em Bogotá (Colômbia)

Antes mesmo de entrar no charmoso Tropicália Café — uma torrefatora com sede em Bogotá, especializada em café da Colômbia e dos trópicos vizinhos —, é possível sentir o aroma inconfundível. Moído na hora, o café convida você a cheirá-lo mais de perto antes do preparo.