7 exposições de arte em São Paulo para visitar em agosto

O mês das férias está chegando ao fim, mas ainda dá tempo de aproveitar o calendário de artes visuais em São Paulo. Exposições que começaram em julho se estendem para as próximas semanas, mostras populares terão uma última chance de visita e novas obras chegam aos museus em agosto.

Entre as atrações do próximo mês, a cidade tem mais 30 dias para conferir a maior retrospectiva de Andy Warhol já realizada no Brasil, além de homenagens a Raul Seixas e Frans Krajcberg.

Confira seis exposições espalhadas por museus e galerias paulistanas para incluir no roteiro das próximas semanas:

1. Baú do Raul

No ano em que Raul Seixas completaria 80 anos, o Museu da Imagem e do Som (MIS) apresenta um apanhado da trajetória do músico baiano. A mostra reúne mais de uma centena de itens pessoais e de acervo — como manuscritos de composições, vestuários e instrumentos —, cedidos pela família do artista e por colecionadores. Estruturada em mais de 15 ambientes cenográficos inspirados em suas canções de maior apelo popular, a atração conta ainda com uma sala interativa para gravações de interpretações do público.

Data: até 28 de setembro

até 28 de setembro Onde: MIS - Avenida Europa, 158 – Jardim Europa

2. Conceder Às Constelações que Nos Habitam o Direito de Sonhar em Liberdade

A mostra coletiva com curadoria de Carollina Lauriano reúne obras de seis artistas — Guilherme Callegari, Ana Neves, iahra, Juliana dos Santos, Amanda Fahur, Caroline Ricca Lee e Flávia Ventura. Por meio de suportes que variam da pintura e escultura à arte têxtil e instalação, a exposição utiliza referências da filosofia para questionar as delimitações físicas, sociais e identitárias aplicadas ao corpo humano na contemporaneidade.

Data: de 16 de agosto a 22 de outubro

de 16 de agosto a 22 de outubro Onde: Galeria Luis Maluf - Rua Peixoto Gomide, 1887 – Jardins

3. Frans Krajcberg: reencontrar a árvore

O Museu de Arte de São Paulo Assis Chateaubriand (MASP) dedica uma individual a Frans Krajcberg (1921-2017), artista polonês naturalizado brasileiro que fez da defesa ambiental o eixo central de sua produção. Com curadoria de Adriano Pedrosa e Laura Cosendey, a seleção reúne mais de 50 trabalhos — entre esculturas feitas com troncos queimados recolhidos em queimadas, relevos, gravuras e pinturas — produzidos ao longo de cinco décadas de atuação do artista no Brasil.

Data: até 19 de outubro

até 19 de outubro Onde: MASP - Avenida Paulista, 1578 – Bela Vista

4. Anatomia pré-fabricada: um morar no Japão

A Japan House São Paulo explora a evolução das moradias pré-fabricadas japonesas desde o período posterior à Segunda Guerra Mundial até as soluções arquitetônicas atuais. A exposição apresenta maquetes e a réplica em escala real de uma residência modular desenvolvida com tecnologia de fabricação digital em madeira. O espaço externo do centro cultural também traz estruturas móveis interativas inspiradas nas divisórias tradicionais das casas do país.

Data: até 12 de outubro

até 12 de outubro Onde: Japan House São Paulo - Avenida Paulista, 52 – Bela Vista

5. Floresta Utópica

A instalação imersiva no Farol Santander propõe um percurso focado em elementos da natureza e nos ciclos da vida. Ao longo de sete ambientes, a mostra combina esculturas luminosas, projeções de vídeo, recursos sonoros e aromáticos para criar paisagens abstratas. Com duração aproximada de 20 minutos, o percurso estimula a percepção sensorial de adultos e crianças sobre a relação entre o indivíduo e o meio ambiente.

Data: até 12 de outubro

até 12 de outubro Onde: Farol Santander - Rua João Brícola, 24 – Centro

6. SP-Arte: Rotas

A SP-Arte Rotas apresenta cerca de 70 projetos curados e inéditos que mergulham na arte produzida no Brasil em diálogo com outros países latino-americanos. A programação da feira também inclui bate-papos descontraídos entre artistas e curadores, com destaque para o Mirante, espaço central que promove o diálogo entre pinturas, esculturas e instalações, apontando os possíveis rumos da arte contemporânea.

Em Rotas, cada estande é uma oportunidade para encontrar artistas em ascensão e revisitar mestres sob novas perspectivas. Em 2026, o curador Bernardo Mosqueira assume a direção artística da feira, sucedendo Rodrigo Moura, que comandou o projeto por dois anos consecutivos.

Data: 26 a 30 de agosto

26 a 30 de agosto Onde: ARCA - 360 Avenida Manuel Bandeira - Vila Leopoldina

7. Andy Warhol: Pop Art! (Último mês)

Agosto marca a reta final para conferir a maior retrospectiva dedicada a Andy Warhol realizada no Brasil. O conjunto de 600 obras — vindo diretamente do The Andy Warhol Museum, em Pittsburgh — ocupa duas galerias do MAB FAAP. A seleção reúne trabalhos do expoente da pop art, com quadros célebres como as latas de sopa Campbell e retratos de personalidades como Marilyn Monroe, Pelé e Michael Jackson, além de capas de discos e filmes experimentais.