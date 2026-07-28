Opinião: os valores de uma empresa só geram resultado quando viram gestão

Líderes integrando cultura e gestão para impulsionar a produtividade corporativa (Wanwajee Weeraphukdee/Shutterstock)
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Publicado em 28 de julho de 2026 às 17h00.
Por Marcela Zaidem*
Empresas que transformam cultura em sistema ganham vantagem competitiva em produtividade, retenção e capacidade de adaptação
Por muito tempo, a cultura organizacional foi tratada como um tema subjetivo, associado a clima interno, engajamento ou comunicação corporativa.
Mas, em um ambiente de negócios marcado por transformações constantes, pressão por resultados e disputas por talentos, essa visão se tornou insuficiente.
Cultura deixou de ser um conceito abstrato para assumir um papel cada vez mais estratégico na geração de valor.
A evidência está nos números. Organizações com culturas fortes e alinhadas à estratégia apresentam, em média, menor rotatividade, maior produtividade e melhores indicadores de rentabilidade.
Ao mesmo tempo, estudos mostram que a maioria das iniciativas de transformação falha não por problemas técnicos ou estratégicos, mas pela incapacidade de mobilizar comportamentos compatíveis com a mudança desejada.
A conclusão é simples: estratégia define a direção. Cultura determina a velocidade e a consistência da execução.
Apesar da relevância crescente do tema, muitas organizações ainda tratam cultura como um conjunto de declarações institucionais.
Missão, propósito e valores são formalizados, divulgados e celebrados, mas raramente incorporados aos mecanismos que orientam decisões no cotidiano.
O resultado é um desalinhamento silencioso entre aquilo que a empresa comunica e aquilo que efetivamente recompensa, tolera ou prioriza.
Esse distanciamento produz efeitos concretos.
Contratações inadequadas, baixa colaboração entre áreas, dificuldades de liderança, resistência a mudanças e perda de talentos costumam ser sintomas de uma cultura que evoluiu sem direção clara.
Toda empresa possui cultura. A diferença é que algumas a projetam de forma intencional, enquanto outras permitem que ela se desenvolva por inércia.
As organizações mais resilientes do mercado compartilham uma característica comum: tratam cultura como infraestrutura de negócio.
Isso significa compreender que valores não podem existir apenas no discurso.
Eles precisam estar traduzidos em critérios de decisão, práticas de liderança, políticas de gestão de pessoas e processos organizacionais.
Quando a cultura se conecta à operação, ela deixa de ser um elemento simbólico e passa a funcionar como um sistema de orientação coletiva.
Em cenários de crescimento acelerado, fusões, expansão geográfica ou transformação digital, essa capacidade se torna ainda mais relevante.
Empresas que conseguem alinhar comportamentos, expectativas e prioridades tendem a responder com mais agilidade às mudanças e a reduzir o desgaste inerente aos períodos de transição.
Um dos principais equívocos corporativos é acreditar que cultura pertence exclusivamente à área de Recursos Humanos.
Na prática, a cultura é construída diariamente pelas decisões da liderança.
São os gestores que definem quais comportamentos serão reconhecidos, quais resultados serão valorizados e quais atitudes serão consideradas aceitáveis.
Por isso, qualquer iniciativa de fortalecimento cultural exige coerência entre discurso e prática.
Não há campanha interna capaz de compensar lideranças que comunicam uma direção e atuam em outra.
Da mesma forma, não existe valor corporativo que sobreviva quando os incentivos organizacionais apontam para comportamentos opostos.
A credibilidade da cultura depende da consistência das escolhas feitas todos os dias.
A evolução tecnológica também está transformando a forma como as empresas gerenciam cultura.
Ferramentas de inteligência artificial, análise comportamental e monitoramento contínuo estão permitindo que organizações acompanhem padrões de interação, identifiquem riscos culturais e reforcem comportamentos desejados em tempo real.
Essa tendência aponta para uma mudança importante: a cultura deixa de ser observada apenas por pesquisas periódicas e passa a ser gerida de forma mais dinâmica, com indicadores, evidências e acompanhamento constante.
Nos próximos anos, empresas que conseguirem integrar cultura, tecnologia e gestão terão vantagem competitiva relevante na atração de talentos, na execução estratégica e na capacidade de inovação.
A discussão sobre cultura organizacional está entrando em uma nova fase.
O desafio já não é convencer as lideranças de que cultura importa. O desafio é transformar essa convicção em prática gerencial.
Em um cenário de negócios cada vez mais complexo, a cultura tende a se consolidar como um dos principais ativos intangíveis das organizações.
Não porque inspira pessoas, embora isso seja importante, mas porque influencia diretamente a qualidade das decisões, a capacidade de adaptação e a sustentabilidade dos resultados.
A pergunta que líderes precisam fazer não é se possuem uma cultura organizacional. Toda empresa possui.
A questão relevante é outra: essa cultura foi desenhada para sustentar a estratégia do negócio ou está apenas acontecendo por conta própria?
A resposta pode explicar uma parte significativa dos resultados que aparecem, ou deixam de aparecer, no balanço.
*Marcela Zaidem é fundadora da CNP, empresa criada em 2024. Com mais de 20 anos de atuação em ambientes de alta complexidade, já desenvolveu mais de 1.000 líderes e atua como conselheira em mais de 5 empresas.