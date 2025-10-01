Dia Internacional do Café: três cafeterias em Wilmington para se sentir dentro de um filme

Wilmington, na Carolina do Norte: a cidade é chamada de “Hollywood East” e “Wilmywood“ (Carolina Gehlen/Exame)
Publicado em 1 de outubro de 2025 às 06h32.
Wilmington, na Carolina do Norte, estado do Sul dos Estados Unidos, é conhecida como “Hollywood East” por ter recebido mais de 400 produções de cinema e TV, entre elas Blue Velvet e Dawson’s Creek. Mas, além de cenário para diretores e atores, a cidade também conquistou seu espaço quando o assunto é café.
No Dia Internacional do Café, selecionamos três endereços que unem o clima cinematográfico da cidade a boas xícaras.
Desde 2023, a Hidden Grounds Coffee é uma marca que combina dinossauros, cowboys e cafés. Escondida entre ruas de paralelepípedos no centro de Wilmington, a cafeteria oferece a sensação de estar dentro de um cenário de Jurassic Park. Seu jardim secreto, repleto de plantas e dinossauros, é o local perfeito para tomar um café coado, espresso ou cappuccino. O matcha latte é outro destaque do cardápio.
De lembrança, além de pacotes e canecas de café, camisetas, bonés e bandanas para cachorros com dinossauros, vale levar uma vela aromática de café com leite.
Instagram: @hiddengroundsilm
Localizada na entrada do City Market Shops, na Front Street, no centro de Wilmington, o The Maroon Monkey Coffee Co é um café onde macacos estão por todos os lados: na decoração, nos pacotes de café e nas xícaras espalhadas pelo salão.
O cardápio inclui lattes especiais, como o de banana com baunilha e canela, ou o de abóbora com especiarias — servidos quentes ou gelados. Todos os cafés são torrados no próprio local em pequenos lotes. Há também opções clássicas, como espresso, cortado e café coado.
Instagram: @maroonmonkeycoffee
Fundado em 2015, o Bespoke recentemente passou a funcionar como um café aberto o dia todo que também é bar de coquetéis. Ele combina espresso de alta qualidade com um programa de aperitivos inspirado na Itália — incluindo Negronis on tap, amaro vintage e coquetéis criativos, servidos da manhã até a meia-noite.
O cardápio inclui espresso, lattes e cappuccino, além de uma seção dedicada aos cafés coados. Há opções como chai, matcha e turmeric latte, e um menu sazonal com sabores criativos, como pistache latte, golden chai e yuzu espresso tônica.
Para os fãs de cinema, o Bespoke é reconhecível por ter sido cenário do filme The Summer I Turned Pretty.
Instagram: @bespoke.nc