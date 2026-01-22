10 lugares para aproveitar um brunch na Santa Cecília

Na Santa Cecília, “brunch” já faz parte do vocabulário cotidiano, já que o bairro ganhou uma nova cara nos últimos anos, quando jovens empreendedores e chefs apaixonados por processos artesanais começaram a ocupar seus quarteirões.

Com a nova geração, padarias, cafeterias e restaurantes transformaram a cena gastronômica da região, que hoje abriga endereços disputados entre os paulistanos em busca de boas experiências à mesa. Produção artesanal, ingredientes locais e atendimento acolhedor estão entre as marcas dos estabelecimentos que ajudaram a consolidar o bairro como polo gastronômico da cidade.

É justamente aos finais de semana que as calçadas são tomadas por conversas animadas e os brunches ganham força na Santa Cecília. Entre os endereços que conquistaram o público está a Na Fila do Pão, padaria 100% artesanal, que transporta os clientes às cozinhas de Minas Gerais, onde o bolo é sempre fresco, o café passado na hora e o pão de fermentação natural carrega o sabor de casa.

Para viajar até o outro lado do mundo por meio do paladar, basta andar poucos quarteirões de distância até a By Kim. A confeitaria une técnicas contemporâneas a influências coreanas em criações que surpreendem tanto pela apresentação delicada quanto pelo sabor. Confira.

Na Fila do Pão

O padeiro Diêgo Penido traz pratos com memórias mineiras ao cardápio como o Na Fila do Croque (R$ 39), sanduíche que reinterpreta o clássico francês com brioche, queijo muçarela e presunto, coberto por molho bechamel e gratinado com queijo da Serra da Canastra. Para fomes maiores, o Café de Brumas (R$ 54) inclui café coado, fatia do pão do dia na chapa, bolo do dia, iogurte natural com compota de frutas, granola da casa, suco natural, manteiga da casa e geleia de frutas.

Serviço: Rua Jaguaribe, 627, Santa Cecília. Telefone e WhatsApp: (11) 91096-5004. Horário de funcionamento: segunda a sexta-feira, das 7h às 18h. Sábado, das 8h às 16h. Domingo, das 8h às 15h.

By Kim

By Kim: |casa com referências coreanas no cardápio (Mateus Silvestre/Divulgação)

Liderada pela chef confeiteira Veronica Kim, a confeitaria aposta em receitas que mesclam influências coreanas, francesas e brasileiras. Além dos doces autorais, a casa oferece opções salgadas como o Pão de Queijo Folhado (R$ 17,50), um dos best-sellers da By Kim, e o clássico Pão na Chapa com Ovo Orgânico (R$ 25).

O espaço também traz receitas tradicionais como a famosa Cheesecake, disponível nas versões Original e a Cookies n’cream (R$ 32 a fatia), além de Cumaru e Matchá (R$ 35 a fatia), ambas com injeolmi, o mochi coreano.

Serviço: Rua Tupi, 114, Santa Cecília. Telefone e WhatsApp: (11) 91317-1186. Horário de funcionamento: terça-feira a domingo, das 10h às 17h30.

Le Blé

Le Blé: Desayuno del Borracho (R$ 61,90), que combina pan tomaca, jamón serrano, dois ovos mexidos com páprica e avocado temperado com sal, pimenta e limão rosa (Divulgação/Divulgação)

Na Le Blé, o cardápio reúne uma grande variedade de pratos pensados para diferentes momentos do dia. Para o brunch, as sugestões são a tosta de Salmão defumado, avocado e ovo (R$ 57,90), preparado com pão rústico dourado na chapa, coalhada seca feita na casa, alcaparras e picles de cebola roxa, e o Desayuno del Borracho (R$ 61,90), que combina pan tomaca, jamón serrano, dois ovos mexidos com páprica e avocado temperado com sal, pimenta e limão rosa.

Serviço: R. Pará, 252, Higienópolis. Telefone: (11) 3663-4626. Horário de funcionamento: Todos os dias, das 7h às 23h.

naJanela

Com quatro unidades espalhadas por São Paulo, a padaria naJanela se destaca pelas fornadas diárias com pães rústicos de fermentação natural, como o Pão da Capa (R$ 21,90 — 400g), o Multigrãos (R$ 25,90 — 400g) e o Pão de Azeitonas (R$ 33 — 400g), ideais para serem apreciados em casa.

Para adoçar o paladar, entram em cena os folhados amanteigados e de longa fermentação, como o Cinnamon Roll (R$ 14) e o Pão de Chocolate (R$ 15,50).

Serviço: R. São Vicente de Paulo, 603, Santa Cecilia. Telefone e WhatsApp: (11) 93393-4824. Horário de funcionamento: todos os dias, das 8h às 19h.

