Um hotel para um café da manhã realmente especial

Café da manhã costuma ser o momento que define o sabor da estadia. Quando o serviço inclui grãos especiais — selecionados, frescos e preparados com técnica — a experiência também se torna cinco estrelas. É essa lógica que orienta o Íz Hotel Conceito, em Goiânia, onde o café recebe a mesma atenção dedicada à gastronomia e à hospedagem.

Visitar o Íz Hotel, em Goiânia, hotel-conceito do grupo comandado pelo chef Ian Baiocchi, traduz com precisão o que já era possível provar nas seis casas do grupo na cidade. Sua cozinha é uma ponte entre as tradições de Goiás e as técnicas contemporâneas adquiridas em experiências internacionais. A combinação de sabores, texturas e personalidades que antes se revelava à mesa agora também pode ser vivida na hospedagem.

Inaugurado no segundo semestre de 2025 para celebrar a primeira década do grupo, o hotel boutique de proposta intimista ocupa uma casa modernista no Setor Marista, onde divide espaço com o Íz Restaurante, primogênito da marca.

A nova sede preserva as linhas originais da arquitetura e incorpora elementos naturais e atemporais, como concreto, pedra e madeira, em uma integração cuidadosa entre o antigo e o novo. O projeto é assinado pelo arquiteto Victor Tomé, com paisagismo da Florentino Arquitetura Paisagística e curadoria de arte e design de interiores de Eleonora Hsiung. A seleção de peças mantém o diálogo entre permanência e contemporaneidade, com nomes como Sérgio Rodrigues, Jader Almeida, Folio e Neriage.

“Foi muito fácil enxergar esse projeto nesta casa. Em todas as intervenções que fizemos, buscamos manter a conexão com a atemporalidade do imóvel. Quando pensamos nos quartos e na experiência, a ideia era entender o que a pessoa precisa em cada momento. Às vezes, você quer provocação, um outro ambiente; em outras, prefere uma personalidade mais introspectiva. A mesma pessoa pode vir em ocasiões diferentes e ter sensações distintas”,afirma Akemi Matsui, coordenadora institucional e de novos projetos do Grupo Íz.

As três suítes exploram a tríade sustentada por poesia, matéria e identidade. A primeira, batizada de Contemplação, combina curvas suaves, uma parede de mármore azul que se projeta em formato de onda, aplicações de ouro e cortinas onduladas que criam sensação de abrigo, em diálogo com obras de Fernanda Adamski e Dani Cury.

A segunda, chamada Graciliano Ramos em Paris, nasce de um pedido desafiador de Ian e transforma referências literárias e surrealistas em um espaço que reúne peças autorais, como a Mesárvore, de Eleonora Hsiung, composta por uma mesa de feijão vintage, uma árvore queimada em Pirenópolis e jabuticabas de metal, além de uma tela inspirada em Vidas Secas, criada especialmente por Luciano Maia.

Íz Hotel Conceito: suíte Graciliano Ramos em Paris (Carolina Gehlen/Exame)

A última suíte, chamada Introspecção, explora matéria e inquietação a partir de texturas cruas, madeira e uma pintura a óleo inspirada na cozinha do Íz, criada por um artista anônimo, trazendo para o quarto o núcleo criativo do chef.

O hotel também conta com spa, academia e adega. A circulação pelos ambientes da casa e do restaurante foi pensada para garantir conforto e privacidade tanto aos hóspedes quanto aos clientes do restaurante.

Com diárias a partir de R$ 2.500, o Íz propõe uma experiência que integra hospitalidade e gastronomia de forma harmoniosa. Todos os alimentos oferecidos na hospedagem seguem essa lógica de curadoria, incluindo o café servido no hotel, preparado com grãos da King Cafés, marca do interior de Goiás lançada em 2018 e reconhecida pelo processo criterioso e pela torra artesanal.

Fundada em Abadia de Goiás, a King nasceu da paixão do fundador, Rodrigo Ramos, por cafés de qualidade. A marca tem como foco extrair as melhores características dos grãos brasileiros por meio de um processo rigoroso e de uma torra artesanal. Para isso, utiliza um torrador da alemã Probat, com melhorias e customizações que permitem potencializar ao máximo os grãos confiados pelos produtores.

Ver essa foto no Instagram Um post compartilhado por @iz.hotel

No hotel, a equipe trabalha com a rotatividade de cinco cafés, criando perfis sensoriais variados ao longo da experiência. São eles:

Chocolatudo (Natural — Torra Média)

Sabor: Chocolate, Melaço, Amêndoas. Acidez: Leve. Corpo: Cremoso. Finalização: Doce com notas de caramelo. Fazenda Irmãs Pereira (Carmo de Minas, MG)

(Natural — Torra Média) Sabor: Chocolate, Melaço, Amêndoas. Acidez: Leve. Corpo: Cremoso. Finalização: Doce com notas de caramelo. Fazenda Irmãs Pereira (Carmo de Minas, MG) Jujuba Vermelha (Natural — Torra Média)

Sabor: Trufa de Cacau, Morango, Uva, Frutas Passas, Licor de Frutas Vermelhas.

Acidez: Cítrica Brilhante. Corpo: Licoroso. Finalização: Longa e Doce com notas de Frutas Vermelhas. Fazenda Irmãs Pereira (Carmo de Minas, MG)

(Natural — Torra Média) Sabor: Trufa de Cacau, Morango, Uva, Frutas Passas, Licor de Frutas Vermelhas. Acidez: Cítrica Brilhante. Corpo: Licoroso. Finalização: Longa e Doce com notas de Frutas Vermelhas. Fazenda Irmãs Pereira (Carmo de Minas, MG) Pavê ou Pabebê? (Natural — Torra Média Clara)

Sabor: Ameixa, Manjar, Pavê. Acidez: Cítrica Suave.

Corpo: Cremoso. Finalização: Longa e Doce.

Fazenda Lagoinha (Carmo de Cachoeira, MG)

(Natural — Torra Média Clara) Sabor: Ameixa, Manjar, Pavê. Acidez: Cítrica Suave. Corpo: Cremoso. Finalização: Longa e Doce. Fazenda Lagoinha (Carmo de Cachoeira, MG) Easy Going (Natural — Torra Média Clara)

Sabor: Caramelo, Damasco, Limpo. Acidez: Média.

Corpo: Licoroso. Finalização: Longa e Doce. Fazenda Santa Lúcia (Carmo de Minas, MG)

(Natural — Torra Média Clara) Sabor: Caramelo, Damasco, Limpo. Acidez: Média. Corpo: Licoroso. Finalização: Longa e Doce. Fazenda Santa Lúcia (Carmo de Minas, MG) Lavado Perfeiro (Fully Washed — Torra Clara)

Sabor: Especiarias, Chá. Acidez: Brilhante.

Corpo: Cremoso. Finalização: Doce e Suave.

Benefício Pedra Branca – Furnas (Pedralva, MG)

Para acompanhar, o café da manhã à la carte inclui clássicos como frutas da feira local, ovos, iogurte com granola. Além disso, há produtos goianos e especialidades da casa, como tábua de queijos, charcutaria curada, pamonhas, pão de queijo, marmelada Santa Luzia e requeijão à moda goiana, com opções que variam conforme a sazonalidade. Tudo produzido na casa.

A nova fase do Íz amplia o espaço e o acolhimento, reforçando como gastronomia e hospitalidade ganham força quando caminham juntas. Conduzido por Ian Baiocchi e Domingos Ávila, o projeto reposiciona o restaurante como um lugar de permanência, onde a experiência se estende além da mesa — no formato singular de um restaurante que também é hotel, ou vice-versa.

Serviço:

R. 1130 - St. Marista, Goiânia - GO

@iz.hotel @izrestaurante @grupo.iz