Quanto custa comer nos 10 melhores restaurantes do Brasil

Mostrar a diversidade gastronômica do Brasil — seja em um pequeno restaurante no interior, com pratos tradicionais, seja em um estrelado estabelecimento de alta gastronomia em uma metrópole — é a nossa missão ao organizar, a cada ano, a lista dos 100 Melhores Restaurantes do Brasil. Para isso, contamos com a colaboração de 65 jurados, entre os mais importantes jornalistas, críticos e influenciadores da cena culinária nacional. Cada um deles indicou os dez melhores restaurantes em que esteve nos últimos 12 meses, sem ordem de importância.

No total, foram apontados cerca de 500 estabelecimentos. Nesta quarta edição, 29 casas aparecem pela primeira vez ou retornam à lista. As cinco regiões do país estão representadas em 23 cidades, incluindo tanto capitais quanto cidades do interior, o que reflete a rica diversidade gastronômica do Brasil.

Pela primeira vez um restaurante fora do eixo Rio-São Paulo chega ao topo. O restaurante Origem, de Salvador, foi o mais votado. Em segundo lugar está o Lasai, do Rio de Janeiro, que foi o primeiro colocado no ano passado. Veja abaixo quanto custa comer nos estabelecimentos que ficaram no Top 10.

1 º lugar | Origem | 27 votos | Salvador

Origem: os chefs Fabrício Lemos e Lisiane Arouca. (Leonardo Freire/Divulgação)

Os reis da alta gastronomia baiana. Assim podem ser definidos os chefs Fabrício Lemos e Lisiane Arouca, que comandam o restaurante autoral Origem, em Salvador, além de outras seis operações gastronômicas na cidade. O restaurante foi pioneiro na capital baiana ao apresentar, exclusivamente, um menu degustação. No cardápio mais recente, os chefs desenvolveram uma pesquisa inspirada por uma inquietação sobre as desigualdades e injustiças que remontam à colonização do Brasil e perduram até os dias de hoje. A partir dessa reflexão, surgiu o tema de uma série de menus do Origem, chamada Nossas Heranças. O resultado são receitas que resgatam a culinária baiana como uma herança de resistência e luta pela liberdade, dignidade e humanidade. Dividida em quatro atos, a degustação (380 reais sem harmonização e 700 reais com harmonização) presta homenagem aos povos originários e reverencia as quitandeiras e quituteiras, mulheres que, por meio da culinária, conquistaram sua liberdade e sustentaram suas famílias na época colonial. “Elas deram início ao empoderamento feminino por meio da gastronomia”, dizem os chefs. Entre os pratos que resgatam sabores históricos está a carne de sol acompanhada de lentilha beluga e farofa de beiju de massa. Também se destaca o cabrito supermacio servido com purê de abóbora defumada, couve crocante e paçoca de carne-seca. No ano passado, o restaurante figurou em segundo lugar e, nesta edição, conquistou o topo da lista.

Alameda das Algarobas, 74, Caminho das Árvores, Salvador. De terça a sábado, das 18h30 à meia-noite.

2 º lugar | Lasai | 22 votos | Rio de Janeiro

Lasai: experiência única com seu balcão exclusivo para apenas dez clientes por noite (Lasai/Divulgação)

Inaugurado em 2014, o Lasai ( “tranquilo”, na tradução do euskera, a língua do País Basco, na Espanha) oferece uma experiência única com seu balcão exclusivo para apenas dez clientes por noite, acomodados de frente para a cozinha. Na mesa, a vivência vai além de simplesmente degustar os pratos: os clientes têm a oportunidade de observar de perto todas as etapas da preparação e a movimentação da equipe. O chef Rafa Costa e Silva, conhecido por suas técnicas modernas e pela utilização de insumos brasileiros, cultiva muitos dos ingredientes em suas hortas próprias, além de obter produtos de pequenos agricultores do Rio de Janeiro. Com duas estrelas Michelin e mais de duas dezenas de prêmios, o Lasai é reconhecido por sua excelência. O restaurante oferece um menu degustação preparado com ingredientes frescos do dia, no valor de 1.250 reais, que pode ser harmonizado por mais 638 reais. A carta de vinhos prioriza rótulos orgânicos e biodinâmicos, alinhando-se à filosofia do chef de valorizar o que é produzido de maneira sustentável.

Largo dos Leões, 35, Humaitá, Rio de Janeiro. De terça a sexta, das 20h às 22h30; sábado, das 19h às 22h30.

3 º lugar | Manu | 20 votos | Curitiba

Manu Buffara, do Manu: primeiro restaurante do Brasil comandado por uma mulher a servir apenas menu degustação. (Helena Peixoto/Divulgação)

Do ranking passado para este, a chef Manu Buffara subiu sete posições com o restaurante Manu, inaugurado em 2011, em Curitiba. Oitenta por cento dos fornecedores estão em um raio de 300 quilômetros do restaurante, e 60% do menu é composto de ingredientes vegetais. “Não é preciso carne ou peixe para encerrar um menu com impacto. Tudo é sobre como você respeita o ingrediente”, diz a chef. Para 2025, está em vigor o menu Vivências, com 12 etapas (720 reais). A sequência de pratos principais inclui proteínas animais como lula, lagostim e cordeiro e vegetais como feijão, batata, alho-poró e alcachofra. É possível harmonização com vinhos (460 reais) ou com bebidas não alcoólicas (230 reais). Há três anos, Manu foi eleita a melhor chef da América Latina pelo célebre Latin America’s 50 Best Restaurants. No ano passado, inaugurou em São Paulo o Exímia, bar em sociedade com o mixologista Márcio Silva e os irmãos Gabriel e Nicholas Fullen. O já anunciado restaurante Ella, em Nova York, tem previsão de inauguração para o segundo semestre deste ano.

Alameda Dom Pedro II, 317, Batel, Curitiba. De quarta a sábado, das 18h às 22h30.

4 º lugar | Tuju | 18 votos | São Paulo

Tuju: cardápio muda quatro vezes ao ano, de acordo com as estações das chuvas (Kato78/Tuju/Divulgação)

Não espere por um menu fixo na casa comandada por Ivan Ralston. No Tuju, o cardápio muda quatro vezes ao ano, de acordo com as estações das chuvas. Até o final do outono, em junho, estará em vigor o menu Ventania, com dez etapas (1.250 reais), elaborado a partir de ingredientes da estação. Entre os insumos da época estão a cavaquinha, do Rio de Janeiro, o milho, colhido em Pindamonhangaba, e a endívia de Holambra, no interior de São Paulo. Para entender sobre os ingredientes ao redor, em 2022 Ralston e a pesquisadora Katherina Cordás fundaram o Tuju Pesquisa. Ao longo de dois anos, a dupla viajou com parte da equipe para diferentes biomas brasileiros e visitou produtores em diferentes estações para entender melhor a relação entre os ciclos das chuvas e os sabores e texturas de alimentos. Com isso, o restaurante com duas estrelas Michelin também abre as portas para cursos ao longo do ano.

Rua Frei Galvão, 135, Jardim Paulistano, São Paulo. De terça a sábado, das 19h às 22h.

5 º lugar | Maní | 16 votos | São Paulo

Helena Rizzo e o chef belga Willem Vandeven: simbiose perfeita no já tradicional Maní. (Carolina Vianna/Divulgação)

A chef Helena Rizzo está no seleto grupo de profissionais que acumulam importantes premiações nacionais e internacionais. Eleita a melhor chef do mundo pela lista The World’s 50 Best Restaurants em 2014, Helena também é jurada do aclamado MasterChef Brasil e, desde 2006, comanda o multipremiado Maní. Há quase três anos ela divide a criação e o comando da cozinha com o chef belga Willem Vandeven. Conhecido por pratos que valorizam os ingredientes locais — sempre que possível, orgânicos —, o Maní oferece tanto um menu degustação quanto um cardápio à la carte. Independentemente da escolha, o cliente encontrará a mesma essência: comida brasileira contemporânea. Para uma experiência mais imersiva no universo criativo dos chefs, a sugestão é optar pelo menu degustação, no valor de 680 reais (sem harmonização). Outra opção é o menu de três cursos, que inclui entrada, prato principal, sobremesa e um belisquete surpresa, por 360 reais, com uma versão vegetariana disponível por 280 reais.

Rua Joaquim Antunes, 210, Jardim Paulistano, São Paulo. De terça a sábado, no almoço e no jantar; domingo, somente no almoço.

6 º lugar | Oteque | 15 votos | Rio de Janeiro

Oteque: moderna, naturalista e brasileira (Rodrigo Azevedo/Divulgação)

“Moderna naturalista brasileira.” É assim que o cozinheiro — ele prefere esse termo a chef — Alberto Landgraf define sua cozinha no concorrido Oteque, no Rio de Janeiro. Para ele, uma cenoura da região serrana do Rio de Janeiro é tão brasileira quanto um tucupi. Seguindo essa filosofia, o paranaense Landgraf cria jantares com o que há de mais fresco no dia. A experiência de duas estrelas Michelin no Oteque oferece pratos e ingredientes locais, sempre respeitando a regra de que devem ser provenientes de uma área geograficamente próxima ao restaurante. O menu degustação custa 995 reais e pode ser harmonizado por mais 950 reais. Com apenas 30 lugares, a recomendação é reservar com antecedência de pelo menos duas semanas, especialmente às sextas e aos sábados.

Rua Conde de Irajá, 581, Botafogo, Rio de Janeiro. De terça a sábado, no jantar.

7 º lugar | Evvai | 14 votos | São Paulo

Evvai: revisitando as cozinhas italiana e brasileira (Tadeu Brunelli/Evvai/Divulgação)

Em comemoração aos sete anos do Evvai, o chef Luiz Filipe Souza apresenta uma nova versão do Menu Oriundi, revisitando as cozinhas italiana e brasileira. A casa com duas estrelas Michelin inicia o serviço com uma combinação de melão, puxuri e grão-de-bico, seguida por bocadas como a tartelette de açaí com granita de atum Bluefin e a tradicional bomba de vieiras, inspirada no bomboloni, salgado que marcou a jornada profissional do chef Luiz Filipe na Itália, tingida com tinta de lula, em referência a uma bomba de desenho animado. Entre os principais estão o xinxim de galinha orgânica, criada solta, com caju e marsala, e a fregola com ragu de cordeiro e camomila coroado com shidal, técnica indiana de fermentação de pescados. A seção das sobremesas é comandada pela chef confeiteira Bianca Mirabili e tem cinco momentos doces. O menu de 15 tempos (895 reais) pode ser harmonizado com uma das três seleções de vinhos elaboradas pelo sommelier Marcelo Fonseca: Sintonia (619 reais), Plena (957 reais) e Magna (1.765 reais).

Rua Joaquim Antunes, 108, Pinheiros, São Paulo. Reservas: (11) 3062-1160 ou pelo site evvai.meitre.com. Jantar de terça a sábado, das 19h às 23h. Almoço aos sábados, das 12h às 15h.

8 º lugar | Metzi | 13 votos | São Paulo

Metzi: gastronomia mexicana com toque brasileiro. (Nani Rodrigues/Divulgação)

Criar uma culinária mexicana autêntica, moderna e de alta qualidade, mas com um toque brasileiro. Esse é o desafio constante dos chefs Luana Sabino e Eduardo Ortiz desde a abertura do Metzi. Não foi diferente na recente reformulação do cardápio. Com oito tempos, a experiência gastronômica fechada (440 reais por pessoa, sem bebidas) apresenta pratos como o huatape de pescados (caldo de peixe defumado com katsuobushi e chili puya), perfeito para abrir o apetite e aquecer o corpo nas noites frias. Também se destacam o peixe do dia com aljillo, queijo tulha e ikura, e a costela de porco Duroc em recado negro com jiló tatemado, que deve ser saboreada como recheio das macias tortilhas feitas na casa, servidas à parte, estimulando a interação à mesa. Além do menu degustação por 440 reais, o Metzi oferece pratos à la carte, como a tostada de atum com macha de castanhas-do-pará e avocado (76 reais) e o peixe a la talla com salsa verde e chile mixe (170 reais).

Rua João Moura, 861, Pinheiros, São Paulo. Terça e quarta, das 19h às 22h30; quinta e sexta, das 19h à meia-noite; sábado, das 12h30 às 15h e das 19h à meia-noite; domingo, das 12h às 17h.

9 º lugar | Manga | 12 votos | Salvador

Manga: valorização de alimentos orgânicos e uso de processos feitos na casa, como a arte da charcutaria (Leonardo Freire/Divulgação)

O Brasil e a Alemanha se encontram de forma criativa na cozinha do Manga. Os chefs Kafe e Dante ­Bassi — ela alemã, ele baiano, ambos com passagem pelo aclamado D.O.M. — se destacam pela valorização de alimentos orgânicos e pelo uso de processos feitos na casa, como a arte da charcutaria, que inclui presunto, pastrami, língua defumada, lardo e outros embutidos produzidos no próprio restaurante. O Manga também produz seus próprios pães e sorvetes, e no terraço há uma pequena horta com ervas frescas, colhidas diariamente. O menu degustação, com nove tempos, reflete a união das duas culturas, com pratos como olho de boi na brasa, lentilha com açafrão, bertalha, mangalô e tapioca. A experiência custa 395 reais (sem harmonização). A dica é aproveitar o terraço do restaurante, localizado no último andar e ao ar livre, com vista privilegiada para a orla do Rio Vermelho, onde também se encontra a horta que abastece a cozinha.

Rua Professora Almerinda Dultra, 40, Rio Vermelho, Salvador. De terça a sexta, no jantar; sábado, no almoço e no jantar.

10 º lugar | Fame | 11 votos | São Paulo

Fame: menu degustação de 11 tempos no jantar com pratos que passeiam por sabores clássicos da Itália (Tadeu Brunelli/Fame/Divulgação)

Entrar pela discreta porta de identificação no número 216 da Oscar Freire, em São Paulo, é como atravessar um portal para a boa comida. O chef italiano Marco Renzetti oferece, exclusivamente, um menu degustação de 11 tempos no jantar — 740 reais sem harmonização —, com pratos que passeiam por sabores clássicos da Itália, como massas e risotos, apresentados de forma contemporânea. Os pratos são servidos pontualmente às 20h30 para todos os 16 clientes do restaurante, de forma simultânea. A regra é seguida de forma estrita para garantir a qualidade do serviço; por isso, a recomendação é não se atrasar. A harmonização com os pratos pode ser incluída por 690 reais a mais. Com uma estrela Michelin, a casa ocupa atualmente a 57a posição no ranking 50 Best América Latina.

Rua Oscar Freire, 216, Jardins, São Paulo. De terça a sábado, no jantar.

Os 100 restaurantes eleitos

Na lista completa escolhida pelo júri da Casual EXAME aparecem endereços em 16 estados brasileiros. Confira no site as resenhas completas dos 100 restaurantes

1 Origem Salvador 2 Lasai Rio de Janeiro 3 Manu Curitiba 4 Tuju São Paulo 5 Maní São Paulo 6 Oteque Rio de Janeiro 7 Evvai São Paulo 8 Metzi São Paulo 9 Manga Salvador 10 Fame São Paulo 11 Nelita São Paulo 12 Casa 201 Rio de Janeiro 13 A Casa do Porco São Paulo 13 Notiê São Paulo 13 Oseille Rio de Janeiro 16 Cepa São Paulo 16 Kotori São Paulo 18 Asu Curitiba 18 Glouton Belo Horizonte 18 Ichigo Ichie Curitiba 21 D.O.M. São Paulo 21 Ocyá Rio de Janeiro 23 Mocotó São Paulo 24 K.sa Curitiba 25 Oro Rio de Janeiro 26 Casa do Saulo Santarém (PA) 27 Dona Mariquita Salvador 28 Igor Curitiba 29 Taberna Japonesa Quina do Futuro Recife 30 Íz Goiânia 31 Aiô São Paulo 32 Cais São Paulo 32 Cala del Tanit São Paulo 32 Charco São Paulo 32 Kazuo São Paulo 32 Kuro São Paulo 32 Murakami São Paulo 38 Pacato Belo Horizonte 39 Ping Yang São Paulo 40 Arturito São Paulo 41 Banzeiro Manaus 42 Birosca Belo Horizonte 43 Capincho Porto Alegre 44 Valle Rústico Garibaldi (RS) 45 Cipriani Rio de Janeiro 46 Jean Georges São Paulo 47 Clandestina São Paulo 47 Fasano São Paulo 49 Remanso do Peixe Belém 50 Sud, o Pássaro Verde Rio de Janeiro 51 Arvo Recife 51 Benedita Cozinha Afetiva Fernando de Noronha (PE) 53 Aizomê São Paulo 53 A Baianeira São Paulo 55 Ori Salvador 56 Duq Curitiba 57 Trintaeum Belo Horizonte 58 Gata Gorda Belo Horizonte 59 Gero São Paulo 60 Cozinha Tupis Belo Horizonte 61 Boia Salvador 62 Chez Claude Rio de Janeiro 62 Picchi São Paulo 64 Shihoma São Paulo 65 Bar da Dona Onça São Paulo 66 Casa do Saulo Onze Janelas Belém 67 Xapuri Belo Horizonte 68 Ryo Gastronomia São Paulo 69 Tanit São Paulo 70 Komah São Paulo 71 Amado Salvador 72 San Omakase Rio de Janeiro 73 Madê Santos (SP) 74 Koral Rio de Janeiro 75 Tordesilhas São Paulo 76 Toto Restaurante Rio de Janeiro 77 Modern Mamma Osteria São Paulo 78 Ostradamus Florianópolis 79 Dalva e Dito São Paulo 80 Casa de Tereza Salvador 81 Cora São Paulo 81 Cozinha 212 São Paulo 83 Feér Curitiba 84 Mahalo Cozinha Criativa Cuiabá 85 Dois de Fevereiro Rio de Janeiro 86 Casa do João Bonito (MS) 87 Caxiri Manaus 88 Ninita Belo Horizonte 89 Divina Gula Maceió 90 Osteria Della Colombina Garibaldi (RS) 91 La Cozinha — Barra Grande Cajueiro da Praia (PI) 92 Makoto São Paulo 93 Picuí Maceió 94 Preta Restaurante Salvador 95 Reteteu Recife 96 Marie Brasília 97 Rocka Búzios (RJ) 98 Tragaluz Tiradentes (MG) 99 Xavier Porto Alegre 100 Angá Petrópolis (RJ)

Júri: Alessandra Carneiro (Agenda Carioca), André Bezerra (Duo Gourmet), Arnaldo Lorençato (Veja-SP), Bárbara Browne (@mesadividida), Bruna Vitória Gasparini (@comeremcg), Carlos Altman (Estado de Minas), Carolina Daher (revista Encontro), Cecilia Padilha (@yeswecook), Celina Aquino (Estado de Minas), Cris Beltrão (Veja Rio), Daniela Filomeno (CNN Viagem & Gastronomia), Danielle Dalla Valle Machado (Bom Gourmet), Diego Fabris (Wine Locals), Edi Souza (Folha de Pernambuco), Eduardo Milan (revista Adega), Fabio Wright (Taste & Fly), Felipe Almeida (@almeida1984), Fernanda Meneguetti (jornalista), Françoise Terzian (@prazerices), Gabrielli Menezes (UOL), Georgia Guzzo (@eatingcuritiba), Gilson Garrett Jr. (EXAME), Gisele Rech (Paladar/O Estado de S. Paulo), Gisele Vitoria (Robb Report), Giulianna Iodice (Versatille), Gui Torres (@siteguitorres), Isabela Lapa (@coisasdemineiro), Isabelle Moreira Lima (revista Gama), Ivan Padilla (EXAME), Izakeline Ribeiro (@saboresdacidade), Josimar Melo (Sabor & Arte/Folha de S.Paulo), Julia Frischtak (Cellar Vinhos), Júlia Storch (EXAME), Juliana Saad (jornalista/@jusaad), Juliana Simon (UOL), Junior Ferraro (revista Azul), Jussara Voss (@jussaravoss), Kike Martins (revista 29horas), Laura Miranda (@lauraomiranda), Lela Zaniol (Destemperados), Liana Sabo (Correio Braziliense), Lorena Martins (O Tempo), Luciana Penante (@boracuritiba), Luciana Tezoto (TV Globo), Luiza Fecarotta (CBN), Marcel Miwa (Gula), Mariella Lazaretti (Prazeres da Mesa), Marina Marques (revista Claudia), Nide Lins (@nidelins), Otavio Furtado (@maiorviagem), Patricia Ferraz (Rádio Eldorado), Patricia Oyama (Elle), Paula Theotonio (jornal Correio), Priscila Matta (@deondevinho), Rafael Tonon (Eater), Raphael Camposo (@raphaelcamposo), Renata Araújo (@youmustgoblog), Renata Monti (@viagemgourmet), Rita Comini (A Gazeta Cuiabá), Roberta Malta (jornalista), Roberto Hirth (@robertohirth), Robson Mattos (@robsonmattos), Rosa Moraes (The World’s 50 Best Restaurants), Tereza Carvalho (@proveieaprovei) e Tina Bini (CNN Viagem & Gastronomia).