20 anos de romance: descubra Charleston por meio das locações de Diário de Uma Paixão

Assim como na dança, cada passo em Charleston revela uma cidade vibrante, que serve de cenário para o filme que celebra duas décadas de romance.

Com base no best-seller de Nicholas Sparks, The Notebook ou "Diário de Uma Paixão", em português, nos transporta para um mundo onde Allie, uma jovem de uma família abastada do sul dos Estados Unidos, e Noah, um trabalhador local com grandes aspirações, se veem envolvidos em um amor que desafia as barreiras do tempo e da sociedade. A narrativa, que abrange seis décadas de emoções entrelaçadas, é contada no presente por um Noah mais velho para uma Allie que luta contra a demência.

Capa da primeira edição do livro The Notebook e versão em português do filme. (Montagem/Divulgação)

O livro, publicado em 1996 e que vendeu mais de 100 milhões de cópias, foi o primeiro romance de Sparks e estreou como filme em 25 de junho de 2004 com Rachel McAdams e Ryan Gosling protagonizando as cenas dos personagens principais quando jovens. É possível assistir ao filme, que tem cerca de 2 horas de duração, pelo serviço de streaming da MAX.

O cenário se torna a estrela

Ao procurar pelas locações, os produtores se encantaram por Charleston, transformando-a na fictícia Seabrook, Carolina do Sul, o cenário principal do filme. Embora a história se desenrole em New Bern, Carolina do Norte, é em Charleston que a história se desdobra diante dos olhos dos espectadores.

Os protagonistas de Diário de Uma Paixão: Rachel McAdams e Ryan Gosling. (Reprodução/Divulgação)

Charleston é uma cidade portuária do sul dos Estados Unidos, com cerca de 150 mil habitantes. Suas ruas charmosas, revestidas em paralelepípedos, e cheias de casinhas coloridas, áreas verdes e grandes propriedades deixaram gravados o charme do sul nas cenas do filme.

Charleston, na Carolina do Sul: cidade digna de um romance. (Carolina Gehlen/Exame)

“O que torna um tour de TV/filme um sucesso é quando o visitante pode vivenciar fisicamente os locais por conta própria. Simplesmente passar por um prédio ou cruzamento não tem o mesmo impacto de realmente caminhar e entrar em um. Quando os convidados conseguem ‘se colocar no lugar’ dos atores, é aí que a mágica acontece”, diz a guia turística Jill Paris, que desde 2018 oferece tours pela cidade de Charleston. Hoje, ela guia turistas pelas locações de Outer Banks, série da Netflix também gravada na região e onde ela atuou como figurante nas três temporadas que estão no ar e na quarta, que ainda não foi lançada.

Confira alguns dos lugares mais encantadores do filme e da região

Comece descobrindo o charmoso cinema conhecido como The American Theater, que abriu suas portas em 1942. Este local mantém a beleza da arquitetura Art Déco e está localizado na King Street, no centro da cidade. Foi onde Noah e Allie tiveram seu primeiro encontro. Embora não projete mais filmes, é usado para a exibição de propostas de casamento e eventos.

Interior do The American Theater: na tela, a cena do filme gravada na frente do cinema. (Carolina Gehlen/Exame)

É possível reviver uma das cenas mais belas do filme ao visitar o Cypress Gardens, uma vasta área verde situada em Moncks Corner, Carolina do Sul, apenas a meia hora de carro ao norte de Charleston.

Cypress Gardens: local de uma das cenas mais românticas do filme se tornou o lugar perfeito para pedidos de casamento. (Carolina Gehlen/Exame)

Foi lá que Noah levou Allie para descobrir um local próximo à casa que ele reformou para ela: um belo pântano com águas escuras, adornado por imponentes ciprestes e tupelos cujas imagens refletem na superfície da água. Na cena, o barco do casal é cercado por cisnes, que não eram da região e foram criados em um lago próximo, exclusivamente para essa tomada.

Cypress Gardens: Rachel McAdams e Ryan Gosling na cena de Diário de Uma Paixão. (Reprodução/Divulgação)

O local é aberto ao público, com a entrada mais cara custando apenas US$ 10 para adultos, proporcionando acesso a quilômetros de trilhas, exposições de répteis e uma encantadora casa de borboletas. Por apenas US$ 5 adicionais, você pode desfrutar de um passeio guiado, enquanto um guia local rema e compartilha conhecimentos sobre a vida selvagem e curiosidades históricas com um autêntico sotaque sulista.

Segure a pipoca

Ao retornar a Charleston, não deixe de visitar o High Cotton, situado na East Bay Street, onde Noah avistou Allie cumprimentando seu noivo pela janela do restaurante. Este é um verdadeiro restaurante que oferece pratos clássicos da região em um ambiente sofisticado, muito semelhante ao que é visto no filme. Se o sentimento foi de desilusão para ele, a comida do High Cotton não vai decepcionar. Para começar, prove a sopa feita com caranguejo, cebolinha e creme de jerez. Como protagonista do jantar opte pelas vieiras de New Bedford com milho tostado, presunto serrano e manteiga de limão.

High Cotton: vieiras com milho tostado, presunto serrano e manteiga de limão. (Carolina Gehlen/Exame)

O lugar rouba a cena

Um local que também merece ser visitado é a Boone Hall Plantation. Além de ter sido locação para várias cenas do filme, a fazenda é parte integrante da história da escravidão nos Estados Unidos.

Boone Hall Plantation: tomadas externas da casa de verão da família de Allie. (Carolina Gehlen/Exame)

Ali foram as locações da casa de verão da família de Allie. O espaço é uma área verde deslumbrante e tem uma mansão construída em 1936. Localizada perto de Charleston, é uma das plantações em funcionamento mais antigas da América, cultivando e produzindo há mais de 320 anos.

Os ingressos começam em US$ 28 e é possível fazer uma série de tours no local, como na casa, nos jardins, nas fazendas e ter uma visão histórica dos alojamentos e o dia a dia dos escravos que viviam em Boone Hall.

Cena do filme: Noah tenta encontrar Allie antes dela deixar a casa de verão da família e ir para a faculdade. (Reprodução/Divulgação)

Neste local, desenrolou-se uma das cenas em que Noah colide com seu caminhão no portão, desesperadamente tentando encontrar Allie uma última vez antes de sua partida para a faculdade. Foi ali também que o casal protagonizou uma dolorosa briga e se separou. Como em todo bom filme de romance, lágrimas podem ser inevitáveis antes do tão esperado final feliz.

Musical O Diário de Uma Paixão na Broadway, em Nova York. (Daniel Giussani/Exame)

E esse foi exatamente o desfecho vivido por Nicholas Sparks na noite de estreia da adaptação musical de O Diário de Uma Paixão na Broadway, em março deste ano. Conforme relatado pela CBS News, Sparks estava presente no teatro durante a estreia e, sim, também derramou algumas lágrimas.

Mas para garantir um final digno de cinema, confira estes e outros endereços das locações de gravação em Charleston e na região:

The American Theater: 446 King Street, Charleston — Cena: Primeiro encontro de Noah e Allie

Cypress Gardens: 3030 Cypress Gardens Road, Charleston— Cena: Passeio de barco de Noah e Allie

High Cotton: 199 East Bay Street, Charleston — Cena: Noah vê Allie cumprimentando seu noivo através da janela do restaurante.

Boone Hall Plantation: 1235 Long Point Road, Mt Pleasant— Cena: Usado para tomadas externas da casa de verão da família de Allie e cena de passeio de bicicleta.

The Old Navy Base e The Admiral’s House: 1100 Navy Way, norte de Charleston — Cena: A casa foi utilizada para várias tomadas interiores. A área da Antiga Base Naval também foi onde ficavam localizados os escritórios de produção.

Williams Mansion: 16 Meeting Street, Charleston — Cena: tomadas internas da casa de verão da família de Allie.

Faculdade de Charleston: 66 George Street, Charleston — Cenas da faculdade de Allie.

King Street: Charleston — Cena: Noah e Allie dançam e se deitam na rua.