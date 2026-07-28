Novo Inhotim? Bernardo Paz abrirá novo museu de arte contemporânea

O empresário Bernardo Paz, fundador do Instituto Inhotim, abriu um segundo parque de arte contemporânea encostado no próprio complexo de Brumadinho, em Minas Gerais.

O projeto reúne hoje uma coleção pessoal de cerca de três mil obras de artistas reconhecidos na cena contemporânea internacional, e já recebeu investimento de aproximadamente R$ 1 bilhão. Ao todo, quinze mil árvores já foram plantadas na área, parte de um plano que prevê a construção de até quarenta pavilhões dedicados a artistas individuais.

Em 2022, Paz havia doado todo o acervo, as galerias e o terreno do Inhotim para um instituto independente, num gesto que marcou a maior doação privada da história dos museus brasileiros. Desde então, seguiu adquirindo obras e reunindo um novo conjunto de peças, que agora ganha espaço próprio fora da estrutura pública que o Inhotim se tornou.

Três nomes na primeira fase

Anna Maria Maiolino cercada por suas esculturas de argila em formato de cordas. Artista é uma das três escolhidas para a primeira fase do novo museu

A primeira etapa do novo espaço, com abertura marcada para setembro de 2027, vai reunir obras de três artistas. A italiana radicada em São Paulo Anna Maria Maiolino apresentará uma versão de "De Vita Migrare", peça que já havia sido exibida na Bienal de São Paulo nos anos 1990. A instalação consiste em um túmulo cercado por água parada, imagem que a artista usa para tratar do desenraizamento causado pelos processos migratórios, tema que atravessa boa parte de sua trajetória.

O americano Michael Heizer, um dos nomes centrais da land art, vertente que trabalha a própria terra como material escultórico, vai ocupar um pavilhão exclusivo dentro do parque. Ao lado dele, a mineira Sonia Gomes recebe um espaço para suas esculturas feitas com tecidos costurados e remendados, trabalhos que variam de peças pequenas, próximas do bordado, a estruturas suspensas de grande escala.

Um modelo já testado

A lógica por trás do novo empreendimento repete a fórmula que consolidou o Inhotim como um dos destinos mais visitados do circuito internacional de arte contemporânea: cada artista recebe um pavilhão próprio, projetado especificamente para sua obra, distribuído dentro de uma vegetação também planejada com cuidado curatorial. É essa combinação entre arquitetura individualizada e paisagismo extenso que diferencia o modelo de museus tradicionais, onde diferentes artistas costumam dividir o mesmo prédio institucional.

A escala do novo projeto, com previsão de chegar a quarenta pavilhões, coloca o empreendimento na mesma proporção do Inhotim original, hoje considerado o maior museu a céu aberto da América Latina. O Instituto Inhotim, criado por Paz em 2006, foi incluído recentemente na lista dos 52 lugares para conhecer em 2026 pelo jornal americano The New York Times, ocupando a 24ª posição entre os destinos recomendados no ranking global.