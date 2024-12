Bienal do Design celebra a diversidade com edição no Nordeste

ARACAJU* – A Bienal Brasileira de Design retornou com um marco inédito: sua primeira edição no Nordeste. Aracaju (SE), recebe o evento no Centro de Convenções AM Malls Sergipe até o dia 20 de dezembro.

Nesta edição, o júri da Bienal escolheu 791 projetos. Cento e dez foram selecionados pela curadoria para compor a exposição principal — 90 de profissionais e 20 de estudantes. O projeto gráfico da Revista EXAME poderá ser visto na categoria Margens & Colunas, subcategoria Revista, no catálogo que será lançado em abril de 2025.

A Bienal não se limita ao design gráfico. Uma nova categoria de design lúdico foi incluída e outras categorias foram revisadas para refletir a diversidade das produções nacionais. Entre os expositores, o coletivo PretADG, que representa profissionais negros do design brasileiro, apresenta trabalhos que resgatam narrativas muitas vezes invisibilizadas.

Na cerimônia de abertura, Dandara Almeida, coordenadora da Bienal e diretora da Associação dos Designers Gráficos do Brasil (ADG Brasil), ressaltou a multiculturalidade dos projetos destacados e expostos, que “apresentam em suas ideias, soluções, inovações e criações, um pouco de sua perspectiva de Brasil. Compartilhamos juntos São Paulo, Pernambuco, Rio de Janeiro, Pará, Paraná, Bahia, Minas Gerais, Brasília, Sergipe.”

“A Bienal não é apenas um evento de exibição. É uma plataforma para discutir as transformações que estão moldando o futuro do design”, disse Clayton Caetano, head de Branding e Design do Itaú.

O banco, patrocinador do evento, apresentou a evolução histórica da marca do banco em um espaço dedicado na exposição.

1 /7 14ª Bienal de Design, em Aracaju, Sergipe: exposição acontece até 20 de dezembro (14ª Bienal de Design, em Aracaju, Sergipe: exposição acontece até 20 de dezembro)

2 /7 A exposição dos projetos selecionados para a 14ª Bienal de Design inclui diversas peças gráficas, como cartazes, revistas e livros (A exposição dos projetos selecionados para a 14ª Bienal de Design inclui diversas peças gráficas, como cartazes, revistas e livros)

3 /7 110 projetos selecionados podem ser vistos na 14ª Bienal de Design, em Aracaju, Sergipe (110 projetos selecionados podem ser vistos na 14ª Bienal de Design, em Aracaju, Sergipe)

4 /7 14ª Bienal de Design, em Aracaju, Sergipe: evento é patrocinado pelo Itaú, que comemorou 100 anos em 2024 (14ª Bienal de Design, em Aracaju, Sergipe: evento é patrocinado pelo Itaú, que comemorou 100 anos em 2024)

5 /7 14ª Bienal de Design, em Aracaju, Sergipe: exposição tem a curadoria de Samia Jacintho (14ª Bienal de Design, em Aracaju, Sergipe: exposição tem a curadoria de Samia Jacintho)

6 /7 A 14ª˚ Bienal de Design, em Aracaju: volume significativo de inscrições de Sergipe e outros estados fora do eixo Sudeste (A 14ª Bienal de Design, em Aracaju: volume significativo de inscrições de Sergipe e outros estados fora do eixo Sudeste)

7/7 14ª Bienal Bienal de Design, em Aracaju, Sergipe: a exposição pode ser vista até o dia 20 de dezembro (14ª Bienal Bienal de Design, em Aracaju, Sergipe: a exposição pode ser vista até o dia 20 de dezembro)

Expansão para além do Sudeste

A escolha de Aracaju marca um movimento estratégico da Bienal para descentralizar o design brasileiro. Esta edição teve um volume significativo de inscrições de Sergipe e outros estados fora do eixo Sudeste, refletindo a proposta de ampliar horizontes. Durante a abertura, o público teve contato com manifestações culturais locais, como a dança Parafuso, que serviu de inspiração para a identidade visual da Bienal.

Além disso, o evento celebrou os 100 anos do Itaú e os 35 anos da Associação dos Designers Gráficos do Brasil (ADG Brasil), organizadora do evento. Samia Jacintho, curadora da Bienal e diretora criativa da Casa Rex destacou a diversidade etária e regional das inscrições, mostrando a importância de realizar o evento em um estado nordestino.

A exposição segue até 20 de dezembro, oferecendo uma experiência imersiva em projetos que dialogam com a identidade e os desafios do design nacional.

Serviço:

14ª Bienal Brasileira de Design

Quando: até 20 de dezembro de 2024

Local: Centro de Convenções AM Malls Sergipe, em Aracaju

*A EXAME viajou a convite do Itaú.