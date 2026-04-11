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Hotéis que elevam o café à experiência de luxo

Conheça três hotéis que tratam o café com a mesma atenção dedicada aos quartos e ao serviço

Fairmont Rio: grãos cultivados a 1.200 metros de altitude na região da Pedra Azul (ES) (Divulgação/Divulgação)

Fairmont Rio: grãos cultivados a 1.200 metros de altitude na região da Pedra Azul (ES) (Divulgação/Divulgação)

Carolina Gehlen
Carolina Gehlen

Head of Design

Publicado em 11 de abril de 2026 às 09h53.

Café da manhã costuma ser o momento que define o sabor da estadia. Quando o serviço inclui grãos especiais — selecionados, frescos e preparados com técnica — a bebida também se torna cinco estrelas. Conheça três hotéis que tratam o café com a mesma atenção dedicada aos quartos e ao serviço.

Fairmont Rio

Localizado no bairro de Copacabana, no Rio de Janeiro, o hotel de luxo Fairmont Rio tem vista para o Oceano Atlântico e para o Pão de Açúcar. O cuidado com a experiência também aparece na xícara. O café servido no hotel vem da Fazenda Camocim, no Espírito Santo, que produz cafés orgânicos, biodinâmicos, certificados e cultivados sem agrotóxicos ou aditivos químicos.

A fazenda é conhecida por produzir o Café do Jacu, único no mundo, com sabor indescritível e elevado grau de pureza por ser cultivado sem qualquer interferência do homem. No hotel, é possível provar esse grão. Além de ser servido no café da manhã, os grãos também são encontrados na cafeteria do hotel, localizada no sexto andar do Fairmont Rio.

No Coa&Co, trabalha-se com o Café Biodinâmico Camocim, cujos grãos 100% arábica são cultivados a 1.200 metros de altitude, na região da Pedra Azul (ES). O diferencial está no plantio agroflorestal, que respeita os ciclos da natureza e preserva a fauna local, resultando em uma colheita manual e torra artesanal de altíssima precisão. É possível escolher entre métodos de coados, como V60, Chemex, Aeropress e prensa francesa, além de expressos.

Fairmont Rio
https://fairmontrio.com

Ronco do Bugio 

O café especial integra a estratégia do Ronco do Bugio de fortalecer fornecedores regionais (Divulgação/Divulgação)

Hospedar-se no Ronco do Bugio, membro da organização sem fins lucrativos Brazilian Luxury Travel Association (BLTA), que reúne os melhores hotéis e operadores de turismo do Brasil, é descobrir que você estava precisando descansar, se desconectar do cotidiano e se reconectar consigo. Para o marca, servir café é parte essencial da experiência, e cada escolha segue o mesmo princípio: proximidade, responsabilidade e respeito ao território.

Ao definir o café servido na pousada, buscaram um produtor de pequena escala, com produção consciente e rastreável. Foi assim que o Café Careca foi selecionado, cultivado em Espírito Santo do Pinhal, no interior de São Paulo, dentro do mesmo eixo regional do Ronco, o que reduz deslocamentos e fortalece a cadeia produtiva local.

A marca nasceu da revitalização de uma plantação familiar iniciada em 2011, que evoluiu com investimento técnico e apoio da comunidade local até alcançar classificação de café especial. A condução do projeto mantém uma produção responsável e vínculo direto com o território, valores que dialogam com o posicionamento do Ronco do Bugio.

Servido no café da manhã, oferecido até as 16h, e também após as refeições, tornou-se um dos itens mais valorizados pelos hóspedes. Muitos acabam levando pacotes para casa, como forma de prolongar a experiência. Mais do que um complemento gastronômico, o café integra a estratégia do Ronco de fortalecer fornecedores regionais e traduzir, na prática, seu compromisso com sustentabilidade e curadoria de origem.

Ronco do Bugio
https://roncodobugio.com.br

Íz Hotel Conceito 

Para acompanhar o café especial, o café da manhã à la carte inclui clássicos regionais (Declieux Crispim/Divulgação)

Visitar o Íz Hotel, em Goiânia, hotel-conceito do grupo comandado pelo chef Ian Baiocchi, traduz com precisão o que já era possível provar nas seis casas do grupo na cidade. Sua cozinha é uma ponte entre as tradições de Goiás e as técnicas contemporâneas adquiridas em experiências internacionais. A combinação de sabores, texturas e personalidades que antes se revelava à mesa agora também pode ser vivida na hospedagem.

Com diárias a partir de R$ 2.500, o Íz propõe uma experiência que integra hospitalidade e gastronomia de forma harmoniosa. Todos os alimentos oferecidos na hospedagem seguem essa lógica de curadoria, incluindo o café servido no hotel, preparado com grãos da King Cafés, marca do interior de Goiás lançada em 2018 e reconhecida pelo processo criterioso e pela torra artesanal.

Fundada em Abadia de Goiás, a King nasceu da paixão do fundador, Rodrigo Ramos, por cafés de qualidade. A marca tem como foco extrair as melhores características dos grãos brasileiros por meio de um processo rigoroso e de uma torra artesanal. Para isso, utiliza um torrador da alemã Probat, com melhorias e customizações que permitem potencializar ao máximo os grãos confiados pelos produtores. No hotel, a equipe trabalha com a rotatividade de cinco cafés, criando perfis sensoriais variados ao longo da experiência.

Para acompanhar, o café da manhã à la carte inclui clássicos como frutas da feira local, ovos, iogurte com granola. Além disso, há produtos goianos e especialidades da casa, como tábua de queijos, charcutaria curada, pamonhas, pão de queijo, marmelada Santa Luzia e requeijão à moda goiana, com opções que variam conforme a sazonalidade. Tudo produzido na casa.

Íz Hotel
@iz.hotel @grupo.iz

Dose extra

Os hotéis Sacher, membros da The Leading Hotels of the World — coleção que reúne alguns dos hotéis independentes de luxo mais exclusivos do mundo —, estão localizados principalmente em Viena e Salzburgo e são ícones da Áustria desde 1832. Tornaram-se mundialmente famosos pela elegância histórica e pela Original Sacher-Torte.

Hotel Sacher: Sacher-Torte e grãos do Brasil (Divulgação/Divulgação)

Preparada de acordo com a receita criada por Franz Sacher, a torta combina chocolate, geleia de damasco e chantilly — a tríade que consolidou seu sucesso. A receita permanece a mesma até hoje, e cada Original Sacher-Torte é produzida artesanalmente em 34 etapas.

Para acompanhar, os hotéis oferecem o próprio café, o Original Sacher Coffee, produzido exclusivamente com grãos selecionados de cafeicultores do Brasil e inspirado na clássica tradição dos cafés vienenses.

Sacher Hotel
https://www.sacher.com

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